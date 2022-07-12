بهدف توفير الكوادر المحترفة

دبي: أعلنت شركة دلسكو، المزود الرائد لحلول الموارد البشرية والبيئية، اليوم استحواذها على شركة باريسيما تالنت ليمتد، الشركة الاستراتيجية الحائزة على جوائز في مجال استقطاب المواهب في الإمارات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات التنافسية التي تقدمها الشركة في مجال دعم المواهب على مستوى المنطقة.

ويأتي هذا الاستحواذ على شركة باريسيما تالنت ليمتد، التي سيتولى تياجو كوستا، الرئيس التنفيذي للعمليات لقطاع حلول الموارد البشرية والتوظيف الدائم في شركة دلسكو قيادتها، والتي تعمل أيضاً في دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.

وقال ديفيد ستوكتون، الرئيس التنفيذي لشركة دلسكو: "يأتي هذا الاستحواذ مع استراتيجيتنا الرامية إلى تطوير خدماتنا في مجال توفير الكوادر المحترفة لمختلف القطاعات الحيوية في المنطقة، ونعتقد أن دمج الخبرات والثقافات المختلفة والالتزام لدى كل من الطرفين سيسهم في إحداث تحول نوعي في سبيل تلبية احتياجات العملاء على نحو أفضل".

ومن جانبه قال تيم تايلور، مدير عمليات التعهيد لخارجية، شركة باريسيما: "تتميز دلسكو بتراث عريق ورؤية ملهمة، ويسعدنا العمل معهم. لقد بحثنا عن جهة تستحوذ على باريسيما على أن تدرك تماماً القيمة التي تقدمها بريسيما لعملائها، وتلتزم بالحفاظ على إرث الشركة وآفاقها المستقبلية".

وتمتلك شركة دلسكو سجلاً حافلاً بالإنجازات خلال مسيرتها الممتدة منذ العام 1935، أسهمت خلالها في إعمار بلدان المنطقة، وباتت اسماً مرادفاً لحلول القوى العاملة الرائدة. ومن المرتقب أن يُسهم الجمع بين العلامة التجارية البارزة لشركة باريسيما تالنت وخبرتها في مجال استقطاب المواهب مع عروض شركة دلسكو من الوظائف الدائمة والمؤقتة في تسريع عجلة النمو في هذا القطاع في كل من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. وكجزء من اتفاقية الشراكة، ستتحول شركة باريسيما تالنت إلى جزء من مجموعة شركة دلسكو،

وستتيح لها مكانتها الرائدة في السوق في حلول الموارد البشرية تقديم أفضل الخدمات في مجال عقود الوظائف الخارجية والدائمة، وتقييم الكوادر وحلول عملية التوظيف والتعيين الدائم والتقييم وتوفير الوظائف التعاقدية.

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نبذة عن شركة دلسكو

شركة دلسكو هى مزود محلي للحلول المتكاملة، تمتلك الشركة الإماراتية أكثر من 14,000 موظف وتقدم خدمات تسهم في دفع المجتمع نحو مزيد من الإنتاجية والكفاءة والاستدامة، مع تحسين الرفاهية وجودة الحياة.

تم إطلاق شركة دلسكو في عام 1935 كمزود لحلول القوى العاملة، وقد طورت أعمالها لتصبح رائدة في قطاعي الحلول البيئية والتوظيف المهني. تقدم شركة دلسكو حلولاً لأكثر من 2,500 شركة ومؤسسة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وينعكس التزامنا تجاه عملائنا المختلفين في شهادات نظام الإدارة مثل أيزو 9001: 2015 للجودة وأيزو 14001: 2015 للبيئة، وأيزو 45001: 2018 للصحة والسلامة المهنية.

نبذة عن شركة باريسيما

شركة استشارات وتوريد مواهب استراتيجية تتيح للعملاء تحسين الأداء من خلال استقطاب أفضل المواهب. وتحرص باريسيما على اتباع ممارسات من الطراز العالمي في مجال استقطاب أفضل العناصر البشرية والتكنولوجيا وتوريدها للعملاء، أو تنفيذ المشروع بشكل مباشر، حيث تتيح للعملاء الاستعانة بمصادر خارجية بالكامل لمواجهة تحدياتهم.

الاتصال:

ماريا جيليتوالا

Maria.Gilitwala@dulsco.com

هاتف: 4075310 4 971+