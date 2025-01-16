سول، كوريا الجنوبية- أعلنت شركة MegazoneCloud ورابطة صناعة البرمجيات الكورية (KOSA) عن حصولهما على نتائج ملحوظة من مشروعهما الذي يوفر الدعم للشركات الكبيرة والصغيرة لدخول السوق الجديدة بشكل مشترك. بالتعاون مع مؤسسة كوريا للتعاون بين الشركات الكبيرة والصغيرة والشؤون الريفية (KOFCA) التابعة لوزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، تم تحديد خمس شركات كورية صغيرة ومتوسطة واعدة من قطاعي الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، والتي تمت دعوتها بعد ذلك إلى "مشروع دعم شركة البرمجيات العالمية القائمة على السحابة لدخول سوق الشرق الأوسط".

يساعد هذا المشروع، الذي تستضيفه شركة MegazoneCloud وتنفذه رابطة KOSA، شركات البرمجيات الكورية على توسيع نطاق وجودها العالمي. ويدعم البرنامج بشكل خاص الأنشطة المصممة لتأمين المراجع العالمية لشركات البرمجيات الكورية، بما في ذلك التقدم التكنولوجي، والعرض التوضيحي في الخارج (PoC/Pilot)، وإنشاء فروع محلية، من خلال الاستفادة من إطار التعاون العالمي للشركة المضيفة، والشبكة المحلية، والبنية الأساسية السحابية.

الشركات الخمس المشاركة في عام 2024

الرقم الشركة القطاع الرئيسي 1 DareeSoft Riaas: خدمة معلومات مخاطر الطريق في الوقت الحقيقي 2 Dtonic منصة بيانات الذكاء الاصطناعي 3 i-ESG حلول الإدارة الرقمية المتكاملة للمؤسسات المتخصصة في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة 4 ONDA حل ومنصة التحول الرقمي لصناعة الضيافة 5 FutureMain حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي للتشخيص التلقائي للعيوب والصيانة التنبؤية لتحسين إدارة المعدات

ومن خلال مشروع 2024، استفادت الشركات الخمس من الدعم الشامل، بما في ذلك استشارات تكنولوجيا الحوسبة السحابية، وعروض السوق المحلية، وتأسيس الشركات التابعة، وأنشطة العلاقات العامة والتسويق، والمشاركة في يوم الابتكار الرقمي في الشرق الأوسط، والوصول إلى الشبكات المحلية. عززت هذه المبادرات بشكل كبير الاعتراف العالمي بالشركات وحلولها، مع تسهيل التوطين اللازم لدخول السوق بنجاح.

والجدير بالذكر أن يوم الابتكار الرقمي، الذي عقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، أتاح للشركات المشارِكة الفرصة لتوسيع شبكتها المحلية من خلال الانخراط في جلسات الترويج لعلاقات المستثمرين مع المنظمات المحلية الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم خدمات الاستشارات القانونية للمساعدة في إنشاء شركات تابعة محلية، وزيادة توسيع وجود المشاركين في السوق.

وقال مسؤول من إحدى الشركات المشاركة: "لقد منحنا حدث يوم الابتكار الرقمي الذي أقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة نظرة مباشرة على الطلب الكبير على حلول البرمجيات الكورية في الشرق الأوسط"، مضيفًا: "كما أتاح لنا أيضًا فرصة لتحديد العديد من المراجع ومتطلبات المستثمرين، والتي كانت ذات قيمة لا تقدر بثمن في تشكيل استراتيجية دخولنا إلى السوق".

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