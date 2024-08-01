دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "درِفن للعقارات"، إحدى شركات الوساطة العقارية الرائدة في مدينة دبي، عن نجاحها في إتمام صفقة بيع أكبر قطعة أرض في منطقة الخليج التجاري بدبي. وتشكل الصفقة قفزة نوعية على مستوى المنطقة من شأنها تمهيد الطريق لإنشاء مجمع مكاتب جديد ومستدام.

وتتولى شركة "لامار للتطوير العقاري" عملية تطوير مجمع المكاتب الجديد ليشكّل إضافة قيّمة إلى الخليج التجاري، ويسهم بدوره في معالجة النقص المتزايد في مساحات مكاتب الدرجة الأولى على مستوى المنطقة خصوصاً، والمدينة بشكلٍ عام. وفي ظل ارتفاع أسعار المشاريع التطويرية للمباني المكتبية قيد الإنشاء في المنطقة لتتجاوز قيمتها 7 آلاف درهم إماراتي للقدم المربعة، ستساهم هذه الصفقة في الارتقاء بمكانة شركة "درِفن للعقارات" كمزود عقاري موثوق لتلبية الطلب المتزايد في ظل نقص العروض المتوفرة. ومن شأن هذا المشروع الاستثماري الجديد أن يرفع القيمة التطويرية الإجمالية لمشاريع شركة لامار الحالية والمستقبلية عبر قناة دبي المائية إلى أكثر من 12 مليار درهم إماراتي.

تمتد قطعة الأرض، التي تقع على أطراف مراسي درايف، على مساحة 333 ألف قدم مربع من إجمالي المساحة الأرضية التي تبلغ 1.02 مليار قدم مربع، وتُصنف من أكثر المواقع المرغوبة في الخليج التجاري. وتتمتع هذه الأرض بموقع استراتيجي في قلب قناة دبي المائية، حيث توفر إطلالات خلابة على الواجهة البحرية بزاوية 270 درجة، ما يعزز من جاذبيتها الاستثنائية.

وقال المؤسس والمدير التنفيذي لشركة “درِفن للعقارات”، عبد الله العجاجي:" يجسد إتمامنا لهذه الصفقة البارزة في منطقة الخليج التجاري خبرة “درِفن للعقارات” في تنفيذ الإتفاقيات والتعاملات المعقدة وعالية القيمة. نحن فخورون بهذا الإنجاز ونجاحنا في تسهيل عملية بيع قطعة الأرض هذه، والذي سيمهد الطريق لإطلاق مشروع مجمع المكاتب المستدام، بما يتماشى مع رؤية دبي وموقعها كمدينة نابضة بالحياة والاستدامة".

سيضم مجمع المكاتب مجموعة متنوعة من وسائل الراحة والرفاهية، بما في ذلك منطقة ثقافية نابضة بالحياة، ومسرح للفنون المسرحية، ومساحات مكتبية راقية و فائقة الجودة. ومن المتوقع أن يحقق هذا المشروع مكانة بارزة كوجهة رائدة في منطقة الخليج التجاري، تستقطب الشركات والمهنيين وأصحاب الاختصاص الذين يتطلعون إلى بيئة عمل ديناميكية وعصرية.

وانطلاقاً من موقع قطعة الأرض التي تُعتبر الأكبر في الخليج التجاري، تشكل هذه الصفقة إضافة قيّمة إلى سجل شركة “درِفن للعقارات” الإستثنائي في تسهيل الصفقات العقارية عالية القيمة في دبي، لا سيما في قطاع الرفاهية الفائقة. وتحافظ شركة درِفن للعقارات على موقعها في طليعة الشركات التي تعمل على تلبية الطلب المتزايد على العقارات المتميزة، وتتميّز بالتزامها الراسخ بأعلى مستويات الحرفية والخبرة.

نبذة عن "درِفن للعقارات":

تعد "درفن للعقارات" شركة رائدة في مجال الوساطة العقارية وإدارة الممتلكات حائزة على جوائز مرموقة ومقرها الرئيسي في دبي. ومنذ تأسيسها عام 2012، حرصت الشركة على الارتقاء بمعايير القطاع العقاري، ونَمت لتصبح من كبرى شركات الاستشارات العقارية الرائدة التي من شأنها تقديم خدمات متكاملة في المنطقة.

وفي ظل الأهمية الكبرى التي يمتلكها القطاع العقاري بدبي، يقدم مستشارو "درفن للعقارات" ذوو الخبرة العميقة مهاراتهم وخدماتهم الاستثنائية للعملاء الأكثر تطلباً من جميع أنحاء العالم. وتحظى شركة "درفن للعقارات" بعضوية حصرية في "فوربس جلوبال بروبرتيز"، منصة انتقائية عالمية تضم أفضل 100 من كبرى شركات العقارات الفاخرة في العالم.

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