دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة - أعلنت كل من شركة دروناميكس، أول شركة طيران للشحن بدون طيار في العالم، وشركة أرامكس (المدرجة في سوق دبي المالي بالرمز ARMX) عن اتفاقية تعاون (خطاب النوايا) لإطلاق خدمات الشحن بالطائرات بدون طيار عالمياً، لتعزيز عمليات الشحن بواسطة الطائرات بدون طيار للاستفادة من تكنولوجيا دروناميكس وقدرات إدارة أسطول أرامكس.

بموجب الاتفاقية، ستقوم دروناميكس - المشهورة بهندسة وتشغيل طائرات الشحن الموجهة عن بعد، - بتزويد أرامكس بتكنولوجيا الطائرات بدون طيار المبتكرة لتمكين عمليات التسليم في نفس اليوم للمسافات المتوسطة والبعيدة المدى. وستركز الشراكة في البداية على دولة الإمارات العربية المتحدة، ثم ستتوسع إلى الأسواق الرئيسية الأخرى بما في ذلك جنوب أفريقيا وأستراليا.

وتعد شركة أرامكس، التي تأسست في عام 1982، ومقرها الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومدرجة في سوق دبي المالي، إحدى أكبر الشركات في قطاع الخدمات اللوجستية عالمياً، وتقوم بنقل وشحن 100 مليون طرد سنويًا.

وعبر الرؤية المشتركة لسوق شحن البضائع بالطائرات بدون طيار، ستقوم كل من دروناميكس وأرامكس كبداية باستكشاف فرص خدمات الشحن المشترك في دولة الإمارات العربية المتحدة، تليها الأسواق الرئيسية الأخرى بما في ذلك جنوب أفريقيا وأستراليا.

وساهم صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية، بصفته مستثمراً استراتيجياً في شركة دروناميكس، في عقد الشراكة، التي ستشهد قيام أرامكس، المعروفة بوضع المعايير في مجال الخدمات اللوجستية والنقل السريع، بتقديم حل الشحن المبتكر بدون طيار الذي طورته وتديره شركة دروناميكس، على نطاق أوسع.

وتقدم شركة دروناميكس خدمات شحن بدون طيار بسرعة أعلى بنسبة 80%، وتكلفة أقل بنسبة 50%، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون أقل بنسبة 60% مقارنة بخدمات النقل التقليدية، مما يجعلها مناسبة تمامًا لعمليات التسليم السريع، وهو قطاع تشتهر به أرامكس. وتتطلب طائراتها الموجهة عن بعد، البجعة السوداء، مسافة 400 متر فقط للهبوط والإقلاع، وهو حل قابل للتطبيق للوصول إلى المناطق النائية والمعزولة، التي تفتقد للبنية التحتية التقليدية للمطارات أو تمتلك بنية تحتية متأخرة.

وقال سفيلين رانجيلوف، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة دروناميكس: "نحن متحمسون للتعاون مع أرامكس، ودمج تكنولوجيا طائرات الشحن بدون طيار من دروناميكس لتحقيق النقلة النوعية المتمثلة في إنجاز عمليات التسليم السريع والفعال من حيث التكلفة والمستدام، وفي نفس اليوم، على المستوى العالمي."

وقال علاء سعودي، الرئيس التنفيذي للعمليات في أرامكس – إكسبرس: "يسرنا التعاون مع شركة دروناميكس واستكشاف قدراتها في مجال الشحن بالطائرات بدون طيار في عملياتنا. وتنسجم هذه الخطوة مع جهودنا المتواصلة الرامية إلى توظيف الابتكار لتعزيز كفاءة العمليات، وضمان تجربة استثنائية للمستهلكين وتقليل بصمتنا الكربونية في دولة الإمارات وعلى امتداد عملياتنا العالمية".

وبهذا الصدد، قال أنجاد سينغ، المدير العالمي للابتكار لدى أرامكس: "تضفي شراكتنا مع دروناميكس عنصراً جديداً إلى برنامج فيوتشر للمركبات. ونأمل القيام برحلات جوية تجريبية مع دروناميكس في عام 2024، بالتعاون مع الجهات التنظيمية والداعمة".

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عن دروناميكس:

دروناميكس هي أول شركة طيران بدون طيار للشحن في العالم. باعتبارها مطورًا ومشغلًا رائدًا للطائرات بدون طيار الكبيرة وطويلة المدى المصممة خصيصًا للشحن، ستحمل طائرتها الرائدة البجعة السوداء Black Swan 350 كجم (770 رطلاً) لمسافة تصل إلى 2500 كيلومتر (1550 ميلًا) بسرعة أعلى بنسبة تصل إلى 80%، وتكلفة أقل بنسبة 50% وانبعاثات كربونية أقل بنسبة تصل إلى 60% من وسائل النقل البديلة، بما في ذلك الشحن الجوي. وتتيح هذه التقنية -التي أثبتت فعاليتها في عمليات الشحن في نفس اليوم لمسافات طويلة جدًا - لمجموعة متنوعة من القطاعات: من الأدوية إلى الأغذية، ومن التجارة الإلكترونية إلى قطع الغيار. ويضم فريق الشركة سريعة النمو عدداً من خبراء الطيران والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الأكثر خبرة. و دروناميكس هي أول شركة طيران مرخصة للشحن بد ون طيار في أوروبا وأول شريك استراتيجي للاتحاد الدولي للنقل الجوي للطائرات بدون طيار في جميع أنحاء العالم.

ويتم تمويل دروناميكس بشكل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي من خلال مجلس الابتكار الأوروبي المرموق، وهو برنامج الابتكار الرائد في القارة الأوروبية.

عن أرامكس:

أرامكس هي واحدة من أكبر الشركات العالمية في قطاع اللوجستيات التي تقدّم حلول نقل تصل العالم بالعالم، وتسهّل عمليات الشحن بين جميع الدول، لتمنح شركاؤنا فرصة النمو والتوسع بأعمالهم.

يلهمنا سعينا الدائم نحو الحلول المبتكرة لتقديم أفضل الخدمات اللوجستية وحلول النقل، بداية من الشحن المحلي والدولي، وخدمات التوصيل للتجارة الإلكترونية، وحلول التوزيع، ونقل البضائع براً وبحراً وجواً، وحتى إدارة سلاسل الإمداد، وخدمات الدعم الفني وأكثر.

تربط أرامكس العالم بكل أمان من خلال شبكتنا اللوجستية العالمية التي تضم أكثر من 17000 موظف في مكاتبنا التي يفوق عددها 600 مكتب، والمنتشرة في أكثر من 65 دولة، وتقدم خدماتها لمختلف القطاعات من التجارة الإلكترونية والشركات الصغيرة والمتوسطة حتى الرعاية الصحية والنفط والغاز، لتساعد هذه القطاعات على النمو بشكل مستمر، والتدفق الانسيابي في حركة التجارة العالمية.

كانت أرامكس أولى مؤسسات الشرق الأوسط التي بدأت بإصدار تقارير الاستدامة سنوياً، لتستعرض ما حققته في مجال الاستدامة والتقنيات الصديقة للبيئة، مثل تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 20٪ منذ عام 2020، وتقليل استهلاك الوقود بنسبة 46٪ لكل شحنة. خفضت أرامكس أيضاً استخدامها للكهرباء بنسبة 55٪ لكل شحنة وزادت إعادة التدوير بنسبة 17٪ مقارنة بعام 2012. تحققت هذه الإنجازات عبر استثمارات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية والتوعية عن أساليب استخدام الطاقة.