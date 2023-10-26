المشروع السكني من تصميم شركة "يوو" بطابع معاصر مستوحى من الرؤية الإبداعية للمصمم الشهير فيليب ستارك

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "درر"، شركة التطوير العقاري الرائدة في دولة الإمارات، عن إطلاق المشروع السكني الجديد "ماسا ريزيدنس" الذي يَعدُ بتجربة معيشية استثنائية على طراز المنتجعات الراقية من المتوقع أن يغير مفهوم الحياة الساحلية الفاخرة في إمارة رأس الخيمة. ويقع المشروع على الشواطئ النقية لجزيرة المرجان؛ المشروع الأيقوني لشركة المرجان وأحد الوجهات السياحية والاستثمارية المفضلة في المنطقة.

تشتهر شركة "درر" بتصميم مشاريع على درجة عالية من الجودة والحرفية على غرار J One، المشروع الاستثنائي متعدد الأغراض على قناة دبي المائية، وكذلك مشروع JASMINE LANE من إيلي صعب. ويعتبر مشروع "ماسا ريزيدنس" أحدث مشاريع محفظة "درر" السكنية والتجارية سريعة النمو والتطور. وسيقدم المشروع مستوى رفيعاً من المعيشة لسكانه مع باقة من وسائل الراحة ذات المستوى العالمي وتصميمه المتميز المدروس بدقة. ويتفرد المشروع بموقع مثالي على جزيرة المرجان في رأس الخيمة، مع إطلالات خلابة على الشواطئ البكر والمياه الهادئة، وتم تصميمه بشكل متميز بزاوية 45 درجة تضمن لجميع الغرف إطلالات سلسة ومتواصلة على مياه المحيط الرائعة.

ويضم المشروع الحصري على جزيرة المرجان 394 وحدةً سكنية تتنوع بين شقق استوديو وشقق بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم، بالإضافة إلى 8 فلل فاخرة. أما التصاميم الداخلية للمشروع، فتحمل توقيع شركة YOO Inspired by Starck، والتي تعتبر إحدى أبرز مكاتب التصميم في العالم. ويشرف على تطوير مشروع "ماسا ريزيدنس" المهندس المعماري والمصمم الفرنسي الشهير فيليب ستارك، الذي يقود YOO Inspired by Starck، وسيجسد المشروع رؤية العلامة التجارية بتشييد مجتمعات استثنائية ومساحات معيشة ملهمة.

وبهذه المناسبة، قال المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة "مرجان": "يعكس مشروع ’ماسا ريزيدنس‘ في جزيرة المرجان لشركة ’درر‘ التزامنا الراسخ بتوفير تجارب معيشية غير مسبوقة للمقيمين والضيوف في هذه الجزيرة الأيقونية التي تمثل واحدة من أهم مشاريعنا الرائدة ووجهة رئيسية للمستثمرين والمطورين والزوار والمقيمين تمتد لمسافة 4,5 كليومتراً في الخليج العربي. ويشكل المشروع، بفضل تصميمه المتطور وما يوفره من وسائل راحة عالمية المستوى، فرصة استثنائية للاستثمار عبر مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية التي تلبي تطلعات أصحاب المنازل الراغبين في الاستمتاع بامتيازات المعيشة على الواجهة البحرية، أو العملاء الراغبين في شراء منزل ثانٍ لقضاء العطلات. ويرسي المشروع السكني الأحدث في جزيرة المرجان معايير جديدة في الرفاهية والتفرد، مما يسهم بتعزيز جاذبية رأس الخيمة كوجهة للاستثمار ونمط الحياة".

ومن جهته، قال ابراهيم الحبيب، رئيس مجلس إدارة شركة "درر": "تستمر رأس الخيمة بكونها وجهة رائدة في سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مدعومة بالطلب المستقر على السكن بمحاذاة واجهاتها البحرية الخلابة سواء من قبل السياح أو المقيمين. واليوم، نفخر بالإعلان عن إطلاق مشروع ’ماسا ريزيدنس‘ الذي سيحتل موقعاً استراتيجياً في قلب جزيرة المرجان، الوجهة الأيقونية للإمارة الشمالية. ونحن واثقون بأن هذا المشروع السكني سيلقى استحساناً كبيراً من قبل العائلات والمستثمرين الباحثين عن مساكن تعكس نمط حياة فاخر وفريد".

يجسد مشروع "ماسا ريزيدنس" الرؤية المشتركة لشركتي "مرجان" و"درر" بتقديم مشاريع عقارية مذهلة في إمارة رأس الخيمة تجمع أعلى درجات الجمالية وتدر عوائد استثمارية عالية. كما يمثل المشروع وجهة مثلى للعائلات الباحثة عن الاسترخاء والراحة مع ما يوفره من وسائل ترفيهية فاخرة، مثل المسابح على طراز "انفينيتي" وتجارب الجاكوزي التي تتمتع بإطلالات واسعة على البحر.

وشهدت مشاريع الواجهة البحرية والجزر القائمة والمرتقبة، مثل جزيرة المرجان، ثباتاً واستقراراً في الطلب على عقاراتها السكنية، مما يبشر بآفاق إيجابية لفرص الاستثمار العقاري في رأس الخيمة. كما أدى النمو المستدام في سوق العقارات في الإمارة وجاذبية تجارب المعيشة على الواجهة البحرية، إلى استقطاب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، ورسخ مكانة جزيرة المرجان كوجهة مثلى لتحقيق عوائد استثمارية مجزية.

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