دبي الإمارات العربية المتحدة: استضافت شركة دراجون أويل المملوكة بالكامل لحكومة دبي، وبالتعاون مع الهيئة العامة للبترول المصرية، ورشة عمل في جمهورية مصر العربية الشقيقة يومي 23 – 24 يناير الجاري، حملت عنوان "تحسين الإنتاج وإعادة اكتشاف حقول خليج السويس".

وحضر الورشة التي أقيمت أكثر من 20 شركة عاملة في قطاع النفط المصري، استعرضت أحدث التكنولوجيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لزيادة الانتاج وتعزيز الأداء في منطقة خليج السويس باعتبارها عصب الصناعة النفطية المصرية.

واستهلت الورشة بكلمات ترحيبية من السيد فريد الهاشمي، رئيس العمليات التنفيذية ممثلاً عن شركة دراجون أويل في مصر والعراق، والسيد شريف حسب الله، وكيل الوزارة لقطاع الإنتاج نيابةً عن وزير البترول المصري، المهندس طارق الملا.

وأكد الطرفان على أهمية الورشة في تعزيز التواصل بين الشركات النفطية العاملة في منطقة خليج السويس، بما يعود بالفائدة على الجميع، من خلال تبادل الأبحاث والدراسات وتسخير التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الانتاج والاستكشاف.

وعبر المتحدثون، عن شكرهما للرعاية الكريمة لحكومة دبي لمثل هذه المبادرات الهادفة لتعميق التعاون بين الشركاء بما يسهم في نمو الأعمال وزيادة فرص التعاون واستدامته.

وتعكس الورشة التزام دراجون أويل بالتعاون مع الهيئة العامة للبترول، تعزيز التحول الرقمي وتسريع الاستدامة في صناعة البترول، كما شكلت الورشة فرصة قيمة للتفاعل والتعلم من التجارب المتنوعة للشركات الحاضرة مما يعزز التقدم المستمر في هذا القطاع الاستراتيجي.

وهدفت ورشة العمل إلي تبادل الخبرات بين شركات قطاع البترول المصري وشركات الخدمات البترولية، لإيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية تساهم في زيادة إنتاج الزيت الخام من حقول خليج السويس. وتخلل الورشة مناقشة أكثر من 20 ورقة بحثية من شركات القطاع المختلفة، فيما يخص آخر النجاحات المحققة في قطاع البترول المصري.

وناقشت الأبحاث المعروضة سبل تحسين أداء وسائل الرفع الصناعي والسبل المبتكرة لتقليل كميات المياه المصاحبة للإنتاج، كما تطرقت الي طرق زيادة الإنتاج والدروس المستفادة من أحدث الاكتشافات البترولية في المنطقة.

وتناولت أيضاً استخدام قواعد البيانات الكبيرة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة إدارة وانتاج حقول البترول وإيجاد فرص جديده لزيادة الإنتاج.

تميزت الجلسات بمناقشات جدية وهادفة حول التحديات التي تواجه صناعة البترول في منطقة خليج السويس، مع التركيز على سبل تحسين أداء عمليات الإنتاج وكيفية الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، مع الاستدلال بأمثلة واقعية عن تجارب نجاح في استخدام أحدث التقنيات لتعزيز الإنتاج، في الوقت ذاته كانت الورشة فرصة لتعزيز التواصل وتبادل الأفكار بين الشركات، مما ساهم في توسيع آفاق التعاون في هذا القطاع الحيوي.

وتعد هذه المبادرة من شركة دراجون أويل، تأكيد على الشراكة البناءة في القطاع وحرصها علي التعاون المتبادل مع شركات وكوادر قطاع البترول المصري لخدمة وتعزيز المصالح المشتركة لجميع الشركاء.

يذكر أنه مع بداية العام الحالي شرعت شركة دراجون أويل في إنتاج الزيت الخام من حقل الوصل «شمال صفا» والذي يعد أول اكتشاف نفطي للشركة في جمهورية مصر العربية.

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