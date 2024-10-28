دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "إلينغتون العقارية "، شركة التطوير العقاري الرائدة في دبي، عن تعيين "دتكو للإنشاءات ذ.م.م"، الشركة الرائدة المعروفة بتميّزها ودقتهافي تنفيذ المشاريع، كمقاول رئيسي لمشروع وان ريفير بوينت" (One River Point) السكني الفاخر الذي يحتل موقعاً متميّزاً على الواجهة المائية في قلب منطقة "الخليج التجاري". وترسّخ هذه الخطوة التكامل على المستوى الداخلي بين "دتكو إلينغتون" و"دتكو للإنشاءات"، وهو ما يزيد من الكفاءة والجودة على حدّ سواء عبر تواجد المطور والمقاول تحت مظلة واحدة.

وبناءً على ذلك، سوف تتولّى "دتكو للإنشاءات " الشهيرة باعتمادها أرقى معايير الجودة في تنفيذ مشاريعها وثباتها في تسليمها في الوقت المحدد، إدارة بناء مشروع وان ريفير بوينت الذي من المتوقع استكماله بحلول الربع الثاني من العام 2027. ومن هذا المنطلق، فإن التعاون المشترك بين هذين الطرفين من شأنه أن يؤكد على التنسيق السلس طوال مدة عملية التطوير، بالإضافة إلى الاستفادة من علاقتهما الراسخة وضمان الكفاءة في كل مرحلة من مراحل تنفيذ هذا المشروع إلى جانب الحرص على تجنّب أي تأخيرات أو تحدّيات محتملة.

وقال نيلسون جيب، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة"دتكو" في إطار تعليقه على هذه الخطوة: "نحن متحمّسون لتولّي بناء مشروع وان ريفير بوينت ، وهو مشروع تطويري بارز يجسّد متانة تعاوننا مع إلينغتون العقارية. ويشكل هذا المشروع شهادة على التآزر بين خبرتنا العميقة في مجال البناء ورؤية إلينغتون العقارية المبتكرة القائمة على التصميم المميّز. ومن خلال العمل معاً تحت سقف واحد، يمكننا تبسيط العمليات وتحسين الموارد وضمان التنسيق السلس في كل مرحلة. ولا يعزز هذا النهج الفريد من نوعه الكفاءة فحسب، بل يضمن أيضاً أن يبتكر ون ريفر بوينت معايير جديدة للحياة على الواجهة المائية في دبي، بدءاً من التصميم والجودة مروراً بالتسليم في الوقت المحدد وصولاً إلى التجربة الشاملة".

من جهته، أكد جوزيف توماس، الشريك المؤسس لشركة "إلينغتون العقارية": "أن وان ريفير بوينت ليس مجرد مشروع سكني؛ بل إنه انعكاس لالتزامنا الطويل الأمد ببناء منازل ملهمة ومبهجة وترفع من معنويات الناس. ومن خلال تعيين شركة دتكو، فإننا لا نختار مقاولاً فحسب، بل نضمن أيضاً تسليم ون ريفر بوينت وفقاً لأعلى معايير الجودة وفي الموعد المحدد. إن فوائد وجود كل من المطور والمقاول يعملان بشكل متزامن، يتيح لنا فرصة تنفيذ هذا المشروع المتميّز بشكل أكثر كفاءة ومع الالتزام المشترك بالتميز".

إلى ذلك، فإن هذه الشراكة المتينة والمرنة بين كل من "إلينغتون العقارية" و"دتكو" تأتي في إطار التزامهما المشترك بتنفيذ مشاريع ترقى إلى أرفع المستويات العالمية وتقوم على التصميم المميّز بدقة وكفاءة عاليتين.

للاطلاع على المزيد من المعلومات حول "إلينغتون العقارية" والتعرّف على أحدث مشاريعها، يرجى زيارة موقعها الإلكتروني www.ellingtonproperties.aeأو الاتصال على رقم الهاتف +971 800 8288.

نبذة حول "إلينغتون العقارية":

ترسّخ إلينغتون العقارية (Ellington Properties) التي تُعتبر واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في دبي، مكانتها الرائدة في تصميم المشاريع العقارية وبناء المجمّعات السكنية الرائعة التي تتيح لقاطنيها عيش أنماط حياة استثنائية وعالية الجودة. وتشتهر "إلينغتون العقارية" بكونها تعتمد نهجاً يرتكز على العملاء، حيث تطور مساكن تتميز ببراعة فنية مذهلة وهندسة معمارية متكاملة.

وتشمل محفظة الشركة المتنوعة مشاريع حائزة على جوائز في دبي ورأس الخيمة، مثل أوشين هاوس (Ocean House) في "نخلة جميرا" وإلينغتون هاوس (Ellington House) في دبي هيلز استيت (Dubai Hills Estate)، بالإضافة إلى ون ريفر بوينت (One River Point) في الخليج التجاري. تجمع "إلينغتون العقارية" بين التصميم المدروس والفنون وأسلوب الحياة المختار لإنشاء ملاذات لعيش التجارب الشخصية. للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني www.ellingtonproperties.ae

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