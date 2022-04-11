تفاعلاً مع الحراك الشامل الذي تسجله قطاعات الأعمال في الدولة معها

أحمد باقر: نعتز بالمشاركة في هذه المبادرة الإنسانية التي تنظمها "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" لتوفير الدعم للفقراء والمحتاجين في 50 دولة حول العالم

· "دتكو" تساهم في جهود المبادرة للوصول بالدعم الغذائي المباشر للفئات الضعيفة من الأطفال واللاجئين والنازحين والمتضررين من الأزمات والكوارث

أربع قنوات تبرع توفرها مبادرة المليار وجبة هي الموقع الإلكتروني والحساب المصرفي ومركز الاتصال والرسائل النصية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة "دتكو" في دبي تبرعها بمبلغ مليوني درهم لمبادرة "المليار وجبة" الأكبر في المنطقة التي تنظمها "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" لتوفير الدعم للفقراء والمحتاجين في 50 دولة حول العالم.

وتنضم "دتكو" بتبرعها إلى العديد من المؤسسات والشركات ورجال الأعمال والأفراد الذين أعلنوا مساندتهم جهود مبادرة المليار وجبة للوصول بالدعم الغذائي المباشر إلى الفئات الضعيفة بشكل خاص من الأطفال واللاجئين والنازحين والمتضررين من الأزمات والكوارث حول العالم.

وتدعم مساهمات الفعاليات الاقتصادية وقطاعات الأعمال أيضاً تحفيز حراك مجتمعي شامل يدعم؛ من خلال مبادرة "المليار وجبة" المنطلقة من الإمارات إلى العالم، إيجاد حلول عملية لتحدي الجوع وسوء التغذية، بما يسهم أيضاً في تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 والمتمثل بالقضاء على الجوع.

نموذج عالمي للاستجابة الإنسانية

وقال أحمد عبد الرحيم باقر، رئيس مجلس إدارة "دتكو": "نعتز بالمشاركة في هذه المبادرة الإنسانية التي تنطمها "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" لتوفير الدعم للفقراء والمحتاجين في 50 دولة حول العالم، حيث أرست دولة الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به في الاستجابة للأزمات الدولية داعين الله أن يوفقنا جميعاً لما فيه الخير."

آليات معتمدة للتبرعات

وتستقبل مبادرة "المليار وجبة" التبرعات عبر أربع قنوات معتمدة هي الموقع الإلكتروني www.1billionmeals.ae والتحويل المصرفي لحساب مبادرة "المليار وجبة" على رقم الحساب المعتمد: AE300260001015333439802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي. أما في

حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات". كما يمكن التبرع بالتواصل مع مركز اتصال مبادرة "مليار وجبة" على الرقم 8009999.

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