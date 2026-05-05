"دبي للثقافة" تمنح رواد الأعمال والمهتمين بتنمية قدراتهم في القطاعات الإبداعية 2000 عضوية مجانية ضمن الموسم السابع من المبادرة

تتيح المبادرة للمهنيين المبدعين فرصة نوعية للاستفادة من 24 ألف دورة تدريبية متخصصة في ريادة الأعمال والمسارات المهنية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي عن إطلاق الموسم السابع من مبادرة "التعلم الإلكتروني"، التي تنظمها بالتعاون مع منصة لينكدإن، أكبر شبكة مهنية في العالم، بهدف إتاحة الفرصة للمهنيين المبدعين للاستفادة من خدمات التعلم الإلكتروني وتطوير مهاراتهم وإثراء معارفهم في مختلف التخصصات، ويأتي ذلك استكمالاً لنجاح الشراكة الإستراتيجية التي تجمع الجانبين منذ 2020، والتي ترتكز على الاستثمار في الطاقات الإبداعية، وتمكين المواهب من صقل قدراتهم الفنية والعملية، بالمهارات التي تساعدهم على التكيّف والنمو وتدعم استدامة مسيرتهم المهنية، بما يرفع جاهزيتهم لمتطلبات المستقبل، وهو ما ينسجم مع التزامات الهيئة وتوجهاتها الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً للثقافة والإبداع، وتعزيز دورها كمحرك رائد للاقتصاد الإبداعي ، إلى جانب دعم الصناعات الثقافية والإبداعية باعتبارها رافداً أساسياً في اقتصاد دبي القائم على المعرفة والابتكار.

وفي هذا الإطار، تستمر الهيئة بدعم المواهب وتوفير 2000 عضوية تعليمية تقدمها مجاناً لرواد الأعمال والمهتمين بتنمية قدراتهم في القطاعات الإبداعية، ما يتيح لهم إمكانية الوصول الحصري إلى محتوى تدريبي عالمي المستوى يسهم في تزويدهم بمهارات عملية تدعم قدرتهم على التكيّف والنمو، وتمكنهم من بناء مسارات مهنية مستدامة.

ودعت "دبي للثقافة" أصحاب الكفاءات ورواد الأعمال إلى التسجيل في المبادرة والاستفادة من برامجها التدريبية التي تقدمها نخبة من الخبراء والمختصين الدوليين في مختلف التخصصات الإبداعية والإدارية، ما يفتح أمامهم آفاقاً أوسع للإبداع، ويرفع تنافسيتهم في سوق العمل. وتسعى الهيئة، من خلال هذه المبادرة إلى بناء منظومة إبداعية متكاملة، وتوفير بيئة تعليمية داعمة للابتكار تؤسس لأجيال قادرة على مواكبة المستقبل، وتتيح للمهنيين المبدعين فرصاً نوعية للاستفادة من أكثر من 24 ألف دورة تدريبية متخصصة في ريادة الأعمال والمسارات المهنية، إلى جانب مختلف المجالات والتخصصات الإبداعية والإدارية. كما تمنح المبادرة للمشاركين والطامحين إلى تنمية خبراتهم العملية، وصولاً إلى محتوى تعليمي نوعي صمم وفق أعلى المعايير المهنية العالمية، إلى جانب تمكينهم من استكشاف أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتوظيفها في استثمار أفكارهم وتطويرها، بما يعزز القيمة الاقتصادية لإبداعاتهم ومنتجاتهم وتحويلها إلى مشاريع مبتكرة قابلة للنمو تدعم ازدهار اقتصاد دبي الإبداعي.

يُذكر أن مبادرة "التعلم الإلكتروني" تمكنت منذ إطلاقها من تحقيق نجاحات لافتة، جعلت منها ركيزة أساسية لدعم الكفاءات المحلية، حيث شهد عدد المهنيين المبدعين في الدولة المُسجَّلين على المنصة ارتفاعاً بنسبة 175% بين عامي 2022 و2025، متجاوزاً بذلك معدل النمو العالمي البالغ 104% خلال الفترة نفسها. كما سجلت المبادرة خلال السنوات الخمس الماضية حضور المبدعين المشاركين لأكثر من 53,500 دورة تدريبية في نهاية عام 2024، شملت مسارات تعليمية في مجالات مهمة كالذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال وبناء العلامة الشخصية، إلى جانب متابعة ما يزيد على 265,000 فيديو تعليمي، وإنجاز أكثر من 16,800 ساعة تدريبية، ما يعكس أهمية المبادرة كمنصة معرفية متكاملة تسهم في تمكين المبدعين من بناء شبكات علاقات قوية تعزز حضورهم على الساحة الدولية.

ويمكن للمهتمين وأعضاء المجتمع الإبداعي الاشتراك في سلسلة الدورات وورش العمل، من خلال الرابط https://dubaiculture.gov.ae/ar/about-us/special-projects/our-projects-events/e-Learning-with-LinkedIn

-انتهى-

#بياناتشركات