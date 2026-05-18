دبي، الإمارات العربية المتحدة – في خطوة تاريخية لقطاعَي النقل والتأمين، تم اختيار شركة دبي للتأمين بصفتها أول مزوّد تأمين رسمي لأسطول سيارات الأجرة ذاتية القيادة الذي تشغّله شركة تاكسي دبي، في سابقة تُعد الأولى من نوعها عالميًا لتأمين أسطول تجاري يعمل بالكامل من دون سائق ضمن إطار تأميني مخصّص.

ويأتي هذا الإعلان عقب إطلاق سيارات الأجرة ذاتية القيادة مؤخرًا في دبي، ضمن مبادرة رائدة تعزّز مكانة الإمارة باعتبارها إحدى أبرز المدن العالمية في مجال التنقّل الذكي والبنية التحتية المستقبلية. وفي إطار رؤية دبي طويلة الأمد لتطوير قطاع النقل عبر التقنيات المتقدمة، يمثّل إطلاق هذه السيارات خطوة مهمة نحو دمج الذكاء الاصطناعي في الحياة الحضرية اليومية. ومن خلال هذه المبادرة، لا تكتفي دبي بإطلاق واحدة من أوائل خدمات سيارات الأجرة ذاتية القيادة التشغيلية في العالم، بل ترسّخ أيضًا معيارًا عالميًا جديدًا لكيفية دعم هذه الابتكارات عبر المنظومة المالية والتأمينية.

وفي تعليقه على هذا الإعلان، قال عبد اللطيف أبو قورة، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للتأمين:“نفخر بأن نكون جزءًا من إنجاز عالمي غير مسبوق، من خلال تأمين أسطول سيارات الأجرة ذاتية القيادة في دبي، ودعم واحدة من أكثر مبادرات التنقّل تطورًا على مستوى العالم. ولا يعكس هذا الإنجاز التطور السريع في قطاع النقل فحسب، بل يعكس أيضًا الحاجة إلى تطور قطاع التأمين بالتوازي معه. وفي دبي للتأمين، نلتزم بتطوير حلول مستقبلية قادرة على مواكبة المخاطر الناشئة، مع تمكين الابتكار من النمو بصورة آمنة ومسؤولة. وإن منحنا هذه الثقة يعزّز دورنا كشريك رئيسي في رسم ملامح مستقبل التنقّل في دولة الإمارات وخارجها.”

ويتجاوز دور دبي للتأمين في هذه المبادرة مفهوم التأمين التقليدي على المركبات، إذ طوّرت الشركة نهجًا تأمينيًا متخصصًا يتناسب مع تعقيدات المركبات ذاتية القيادة، مع الأخذ في الاعتبار أبعادًا جديدة للمخاطر المرتبطة بأنظمة الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الاستشعار، ومعالجة البيانات الفورية، ونماذج المسؤولية المتطورة. ومن خلال توفير التغطية التأمينية لهذا الأسطول، تصبح دبي للتأمين أول شركة تأمين على مستوى المنطقه تكتتب هذا النوع التحويلي من وسائل النقل، ما يرسّخ مكانتها في طليعة الابتكار التأميني.

ويعكس إطلاق سيارات الأجرة من دون سائق، التي يمكن حجزها عبر التطبيقات الذكية وتعمل باستخدام أنظمة قيادة ذاتية متقدمة، التزام دبي ببناء بيئة حضرية سلسة وفعّالة قائمة على التكنولوجيا. ومع بدء تشغيل هذه المركبات في عدد من المواقع الرئيسية في المدينة، تبرز أهمية وجود أطر تأمينية متينة لضمان السلامة والثقة واستمرارية العمليات التشغيلية.

ومن خلال تأمين أسطول سيارات الأجرة ذاتية القيادة، لا تدعم دبي للتأمين نقلة نوعية في قطاع النقل فحسب، بل تسهم أيضًا في دعم المنظومة الأوسع التي تمكّن التحول نحو المدن الذكية. وتعكس هذه الشراكة التزام الشركة بالابتكار، ومرونتها في مواكبة التحولات المتسارعة في القطاع، وقدرتها على التوافق مع الاستراتيجيات الوطنية التي تركز على التحول الرقمي والاستدامة.

ومع استمرار دبي في إعادة تعريف المعايير العالمية في مجالي النقل والتطوير الحضري، تواصل مثل هذه المبادرات تعزيز سمعتها كمركزعالمي للابتكار، حيث تتعاون الجهات الحكومية مع قادة القطاع الخاص لتحويل تقنيات المستقبل إلى واقع ملموس، بأمان وكفاءة وعلى نطاق واسع.

نبذة عن دبي للتأمين

تُعد دبي للتأمين واحدة من أبرز شركات التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تقدّم مجموعة شاملة من الحلول التأمينية للأفراد والشركات. ومع تركيزها المستمر على الابتكار والحوكمة وثقة العملاء، تواصل الشركة أداء دور محوري في رسم مستقبل قطاع التأمين في دولة الإمارات.

