سيُشكل المشروع التطويري متعدد الاستخدامات الذي يمتد على مساحة 2000 هكتار في أنغولا، مجمعاً سكنياً وتجارياً وصناعياً متكاملاً فريداً من نوعه في القارة الأفريقية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: إنجازٌ جديد حققته دبي للاستثمار، الشركة الاستثمارية الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي (DFM)، على مستوى خططها التوسعية الخارجية، حيث أعلنت عن إطلاق مجمع دبي للاستثمار- أنغولا، أول مشروع تطويري متعدد الاستخدامات تابع للشركة في القارة الأفريقية.

يمتد مجمع دبي للاستثمار- أنغولا، المجمع السكني والتجاري والصناعي المتكامل والفريد من نوعه، على مساحة 2000 هكتار في الأراضي الأنغولية. ويتميز بتصميمه المبتكر، الذي يُسلط الضوء على خبرة دبي للاستثمار، والمعايير والجودة العالية التي تعتمدها في إنشاء مجمعات تنموية ومشاريع متعددة الاستخدامات ناجحة.

تتألف المساحة الجغرافية، التي سيقام عليها مجمع دبي للاستثمار- أنغولا، من شريط ساحلي خلاب بطول 3 كيلومترات وشاطئ رملي ممتد على طول 2 كيلومتر، ما يوفر مساحات جذابة لتنفيذ المخطط الرئيسي للمشروع المتعدد الاستخدامات والمتنوع. كما تسمح تضاريس المنطقة، بتحقيق التكامل السلس بين المناطق الصناعية والتجارية والسكنية، مع الحفاظ على جماليات الطبيعة وخصائصها البيئية. ويهدف هذا المجمع، بأن يصبح مركزاً سياحياً وصناعياً، وأن يسهم في تحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع خطط وجهود وزارة البيئة الأنغولية.

ستتولى دبي للاستثمار، مهمة تطوير البنية التحتية، وتأجير الأراضي للمطورين والمستثمرين، لتحقيق مشروع تطويري متعدد الاستخدامات يجمع مزيجاً متناغماً من المناطق السكنية والتجارية والصناعية، ما يؤكد على مفهوم الشمولية الذي تعتمده الشركة في تنفيذ هذا المشروع، إلى جانب مجموعة واسعة ومتنوعة من المرافق ووسائل الراحة، بما في ذلك حدائق مشتركة ومرافق ترفيهية. ويشمل مخطط المشروع، ملعب جولف مكون من 18 حفرة، وخيارات سكنية متنوعة، تتميز جميعها بموقع استراتيجي على مقربة من مراكز البيع بالتجزئة والمراكز الصناعية التي تنبض بالحياة.

يتميز مشروع مجمع دبي للاستثمار- أنغولا، بموقعه الاستراتيجي في بلدية داندي بمقاطعة بينجو، على بعد 50 كيلومتراً فقط عن العاصمة الأنغولية لواندا و33 كيلومتراً غرب عاصمة المقاطعة كاكسيتو. وتوفر شبكة النقل الإقليمية خدمات المواصلات للزوار المحليين والدوليين.

وقال خالد بن كلبان نائب رئيس مجلس الادارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة "دبي للاستثمار":"يمثل إطلاق مجمع دبي للاستثمار- أنغولا، إنجازاً بارزاً ويعكس جهود وسعي المجموعة لتحقيق وتعزيز مسيرتها التوسعية العالمية. وتجدد هذه الخطوة الاستراتيجية، التأكيد على إيمان المجموعة بالأرضية الاقتصادية الواعدة في أفريقيا، حيث تهدف إلى تحفيز النمو المستدام وتحقيق التقدم والازدهار في جميع أنحاء

القارة. كما تؤكد هذه الخطوة على التزام دبي للاستثمار الراسخ، بالاستفادة من خبرتها في مجال صياغة وإنجاز مشاريع مزدهرة متعددة الاستخدامات. ويمثل مجمع دبي للاستثمار- أنغولا، فرصة رئيسية للمستثمرين، الذين يسعون إلى التنويع وتوسيع حجم أعمالهم، ضمن اقتصاد مزدهر وقوي، يمتلك إمكانات هائلة للصناعات الكبيرة الحجم، ويوفر مسارات وسبل مباشرة للدخول إلى أسواق جديدة عبر الساحة الأفريقية الأوسع نطاقاً".

يُجسد مجمع دبي للاستثمار- أنغولا، الذي طورته شركة دبي للاستثمار الدولية في أنغولا، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، التزام المجموعة بالاستدامة من خلال دمج الممارسات البيئية المبتكرة في عمليات التطوير والتنفيذ. ويتماشى المشروع مع اللوائح التنظيمية التي وضعتها وزارة البيئة لحماية البيئة والحفاظ عليها، ويلتزم بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) من خلال اعتماد الطاقة المتجددة المتكاملة، والإدارة الذكية للمياه، والمناظر والمساحات الطبيعية المبتكرة، إلى جانب غيرها من المبادرات المستدامة المستقبلية.

صُمم مجمع دبي للاستثمار- أنغولا على غرار مجمع دبي للاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويمثل امتداداً مطوراً لهذا النموذج الناجح، حيث يحاكي جميع جوانبه وخصائصه ويعمل على تعزيزها والإرتقاء بها إلى مستويات جديدة، لإنشاء مشروع متعدد الاستخدامات.

يُشكل مجمع دبي للاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، علامة فارقة وشاهداً على التخطيط العمراني الحضري المبتكر، حيث يضم مناطق متميزة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الأعمال المتنوعة. كما يوفر ، بيئة متعددة الجوانب للشركات والسكان والقطاعات الصناعية، ويشمل مناطق بارزة مثل المنطقة الصناعية المخصصة للتصنيع والخدمات اللوجستية، والمنطقة التجارية التي تساهم في تعزيز نمو الشركات، والمنطقة السكنية التي توفر مساحات وبيئة عيش مريحة، ومنطقة الترفيه والتسلية التي تلبي الاحتياجات الترفيهية. ويعزز التكامل السلس لهذه المناطق داخل مجمع دبي للاستثمار، الخصائص والمزايا المجتمعية الشاملة ويساهم في تحقيق التناغم بين الحياة العملية والترفيه، من خلال بيئة مستدامة تنبض بالحياة.

#بياناتشركات

-انتهى-