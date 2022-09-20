مشروع شاطئي متكامل فريد في جزيرة المرجان

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت دبي للاستثمار، الشركة الاستثمارية الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي ، مشروع "دانه بيى"، ليشكل أحد أبرز المشاريع الشاطئية المميزة على جزيرة المرجان في إمارة رأس الخيمة. ويساهم "دانه بيى" في إرساء معايير جديدة للتجربة السكنية والسياحية في الإمارة وتصل القيمة الاستثمارية للمشروع إلى مليار درهم اماراتي.

ويؤكد هذا المشروع التزام شركة دبي للاستثمار في تكريس خبرتها الممتدة على مدار الـ 27 عاماً في تطوير مشاريع نموذجية في مختلف إمارات الدولة وذلك وفقًا لمتطلبات السوق والمنطقة، ضمن استراتيجية المجموعة الاستثمارية في القطاع العقاري.

ويمتد مشروع "دانه بيى" على مساحة 90 ألف متر مربع تقريباً، ويضم وحدات سكنية فاخرة تشمل الفلل والتاون هاوس والشقق المطلة على الواجهة البحرية ومنتجعاً فندقياً فخماَ من فئة 4 نجوم إلى جانب مرافق مخصصة للمحلات التجارية والمقاهي والمطاعم.

وقال ، نائب رئيس مجلس الادارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة "دبي للاستثمار" خالد بن كلبان:"تتميز المنطقة بإمكانات هائلة لقطاعات السكن والضيافة والسياحة. وبعد إجراء تقييم دقيق وتماشياً مع اتجاهات السوق، قررت الشركة اقامة هذا المشروع الشاطئي المتكامل في رأس الخيمة، والذي من شأنه تعزيز العائد الاستثماري طويل الامد، من خلال إرساء معيار جديد في مجال المشاريع التطويرية المتعددة الاستخدامات. ويشكل "دانه بيى"، خطوة إلى الأمام في تعزيز محفظة المجموعة العقارية وتوسيع تواجدها في المنطقة، معتمداً على نموذج الأعمال المرن للمجموعة، والدعم الذي توفره لتحقيق تنويع الاستثمارات في القطاعات الواعدة".

يقدم "دانه بيى" مجموعة متنوعة من الخيارات السكنية للتملك الحر، بما في ذلك منازل التاون هاوس المكونة من غرفتي نوم مع تراس على السطح، وفلل من ثلاث غرف نوم وفلل من أربع غرف نوم مطلة على شاطئ البحر إلى جانب شقق سكنية على الواجهة البحرية.

ويعكس "دانه بيى"، رؤية دبي للاستثمار في تنفيذ مشاريع توفر اسلوب حياة نموذجي للمقيمين كما للسياح من خلال تصميم مدروس يتناغم مع الطبيعة المحيطة وتصاميم داخلية متجانسة تؤمن مساحة مناسبة للرفاهية والاستجمام.

يتميز مشروع "دانه بيى"، بموقع استراتيجي في رأس الخيمة التي تشتهر بالسياحة والضيافة وسوق العقارات الجذاب. ويبعد 50 دقيقة عن مطار دبي الدولي، و60 دقيقة من وسط مدينة دبي، و30 دقيقة من مطار رأس الخيمة، و30 دقيقة من مركز مدينة رأس الخيمة.

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