دبي: أعلنت شركة دبي للاستثمار، الشركة الاستثمارية الرائدة والمتنوعة المدرجة في سوق دبي المالي، عن توزيع أرباح مرحلية بنسبة 7.5٪ على المساهمين.

وتأتي خطوة توزيع الأرباح المرحلية، نتيجةً لعملية التخارج التي قامت بها المجموعة، وأثمرت عن بيع 50٪ من حقوق الملكية في "إيميكول" في أبريل 2022 وتحقيق مكاسب وصلت إلى ما يقارب 1 مليار درهم إماراتي، سيتم إدراجها في الربع الثالث من العام 2022..

ولقد نال الاقتراح المقدم بهذا الشأن، الموافقة من قبل المساهمين، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للمجموعة.

#بياناتشركات

- انتهى -