دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دبي للاستثمار، الشركة الاستثمارية الرائدة والمدرجة في سوق دبي المالي، عن مضاعفة الطاقة الإنتاجية من الزجاج المسطح عبر خط إنتاج ثانٍ للزجاج المسطح في شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح، التابعة لها بالكامل.

وسيُسهم الخط الجديد في رفع الطاقة الإنتاجية لشركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح من 600 طن يوميًا إلى 1200 طن يوميًا، وإنتاج زجاج فائق النقاء منخفض الشوائب — في إنجاز يُعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا — مما سيضع معايير جديدة في مجال الوضوح ودقة الألوان والجودة الفائقة.

من المتوقع أن يبدأ تشغيل خط الإنتاج الثاني أواخر عام 2027 أو مطلع عام 2028، حيث سيعتمد على تقنيات أتمتة متطورة وأنظمة موفرة للطاقة وضوابط تشغيل من الجيل الجديد، بما يضمن أعلى مستويات جودة المنتج وموثوقية الأداء وتقليل استهلاك الطاقة على نطاق واسع. كما جرى تصميم الخط ليحدّ من التأثيرات البيئية ويعزز كفاءة التشغيل، انسجامًا مع التزام دبي للاستثمار بتحقيق نمو صناعي مستدام.

وصرح عبد العزيز بن يعقوب السركال، الرئيس التنفيذي -الصناعات- في دبي للاستثمار: "يُعد إطلاق خط إنتاج الزجاج المسطح الثاني لشركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح خطوة محورية في صناعة الزجاج الإقليمية. فمن خلال مضاعفة الطاقة الإنتاجية وتقديم زجاج فائق النقاء يتميز بأعلى مستويات الجودة والأداء، لا تعزز شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز للتصنيع المتقدم فحسب، بل تلبي أيضًا الطلب العالمي المتزايد على حلول الزجاج عالية الأداء والمتميزة. ويتيح هذا التوسع للشركة خدمة قاعدة أوسع من العملاء بفترات تسليم أقصر، إلى جانب دخول قطاعات جديدة ومتنوعة، والتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، وتقديم قيمة أكبر للشركاء في قطاعات البناء والبنية التحتية والتصميم. ويعكس هذا المشروع التزام الشركة بالابتكار الصناعي، والمنتجات المعتمدة على التكنولوجيا، والنمو المستدام، واضعًا معايير جديدة للصناعة على المستويين الإقليمي والعالمي."

سيُتيح هذا المصنع المتطور لشركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح تلبية الطلب المتزايد من مختلف القطاعات، وخلق فرص استثمارية واعدة في الأسواق الإقليمية والدولية. كما ستُسهم القدرات الإنتاجية المتقدمة في تعزيز مكانة الإمارات لألواح الزجاج المسطح كشركة رائدة إقليميًا في مجال الزجاج عالي الأداء، ومورد موثوق للأسواق العالمية الباحثة عن منتجات مبتكرة وعالية الجودة.

يُنفَّذ المشروع بالتعاون مع شركة هورن للصناعات الزجاجية الألمانية، الرائدة عالميًا في مجال تقنيات الزجاج والمورّد المعتمد لأفران صهر الزجاج والأنظمة المرتبطة بها. كما يتعاون في تنفيذ المشروع شركاء محليون في مجال الإنشاءات إلى جانب شركة دولية متخصصة في إدارة العقود، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الجودة في تنفيذ المشروع ومتابعته.

ويأتي هذا التوسع الاستراتيجي تعزيزًا لريادة دبي للاستثمار في مجال الابتكار الصناعي، ودعمًا لإنتاج الزجاج فائق النقاء، وتطوير حلول الزجاج عالي الأداء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

نبذة عن دبي للاستثمار ش.م.ع.:

دبي للاستثمار هي مجموعة استثمارية متعددة الأصول، مدرجة في سوق دبي المالي، ويقع مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة. تدير المجموعة محفظة متنوعة من الأعمال، وتحقق عوائد مالية مستدامة لمساهميها. تأسست دبي للاستثمار عام 1995، وتُعدّ واحدة من أبرز المجموعات الاستثمارية في الإمارات، حيث تطلق مشاريع جديدة وتبرم شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات، موفّرة فرصًا استثمارية متميزة في المنطقة. تضم المجموعة 15,854 مساهمًا، ويبلغ رأس المال المدفوع 4.25 مليار درهم إماراتي، فيما تتجاوز أصولها الإجمالية 22.7 مليار درهم إماراتي. وتوظف دبي للاستثمار رؤاها وخبراتها لتوسيع أعمالها وأن تكون محرك نمو موثوقًا للشركات في قطاعات مثل العقارات، والصناعة، والرعاية الصحية، والتعليم، والاستثمارات، والخدمات. تتألف محفظة المجموعة من شركات مملوكة بالكامل وجزئيًا، مما يعكس التزامها المستمر بتنويع أعمالها لدفع عجلة النمو بما يتماشى مع تطورات السوق. وتولي دبي للاستثمار اهتمامًا بالاستفادة من نقاط القوة الحالية، مع تأسيس فرص أعمال جديدة، من خلال نهج استراتيجي وإبداعي طويل الأجل، يركز على تحقيق عوائد مستدامة ونمو رأس المال. كما تشارك المجموعة في وضع استراتيجيات استثمارية تواكب الاحتياجات المتغيرة للاقتصاد والمجتمعات التي تعمل فيها. واستكمالًا لأهدافها الاستراتيجية، تسعى دبي للاستثمار إلى تحقيق نمو مستدام عبر عمليات الدمج والاستحواذ وتوسيع نطاق أعمالها.

نبذه عن شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح:

شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، وتعد رائدة في تصنيع الزجاج في دولة الإمارات العربية المتحدة. تقدّم الشركة حلولًا عالية الجودة من الزجاج المسطح لقطاعات البناء والهندسة المعمارية والصناعة. ومن خلال تركيزها القوي على الابتكار والدقة والاستدامة، توفر الشركة منتجات زجاجية متطورة تلبي المعايير الدولية وتواكب احتياجات المشاريع المحلية والإقليمية. كما تتعاون شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح مع شركاء عالميين لدمج أحدث التقنيات وعمليات التصنيع الفعّالة، بما يضمن التميز في كل منتج.

-انتهى-

#بياناتشركات