دبي، الإمارات العربية المتحدة : تشارك دبي للاستثمار، في معرض "اصنع في الإمارات" لعام 2026. حيث تسلط الضوء على قدراتها التصنيعية المتنوّعة داخل الدولة. وتستعرض المجموعة الإمكانات واسعة النطاق لشركاتها عبر جملة من قطاعات التصنيع الرئيسية، بما في ذلك الأدوية والزجاج والألمنيوم والصلب والمعادن والإضاءة والبوليسترين. ما يؤكد الدور الحيوي للمجموعة في دعم مسيرة التنمية الصناعية في دولة الإمارات.

وتشارك في المعرض عدة شركات تصنيعية تابعة للمجموعة، منها: جلوبال فارما والإمارات للزجاج والإمارات لألواح الزجاج المسطح والإمارات لأنظمة المباني الحديدية ومصنع الإمارات للسحب وشركة معادن الخليج الفنية وشركة لايتك للصناعة وشركة الإمارات اكستروديد بوليستيرين. وتدير كل شركة من هذه الشركات منشآت تصنيعية خاصة بها في دولة الإمارات العربية المتحدة تخدم قطاعات صناعية وتجارية مختلفة.

تستعرض دبي للاستثمار خبراتها في مجال تصنيع الزجاج المعماري والمتخصص عبر شركتَي الإمارات للزجاج والإمارات لألواح الزجاج المسطح. إذ تقدم الإمارات للزجاج حلول الزجاج المقاوم للرصاص والحريق التي تستجيب لأعلى معايير السلامة والأداء في قطاع البناء. فيما تقدّم الإمارات لألواح الزجاج المسطح مجموعة من منتجات الزجاج الشفاف والملوّن وزجاج Vision Cool والزجاج المطلي، للاستخدامات المعمارية والتجارية وحلول ترشيد استهلاك الطاقة.

أما في مجال أنظمة المباني الحديدية والمعادن، تقدّم الإمارات لأنظمة المباني الحديدية حلولًا متقدّمة في مجال الفولاذ المخصص للإنشاءات والذي يخدم القطاعات الصناعية والتجارية ومشاريع البنية التحتية. وفي الإطار ذاته يستعرض مصنع الإمارات للسحب خبراته في مجال إنتاج الألمنيوم لأغراض البناء والتصنيع والهندسة على مستوى المنطقة.

وتمتدّ محفظة دبي للاستثمار لتشمل مكوّنات أساسية في قطاعَي البناء والصناعة. إذ تعرض شركة الإمارات اكستروديد بوليستيرين ألواح البوليسترين العازلة StarFoam® المستخدمة في مشاريع البناء والبنية التحتية. كما تقدّم شركة لايتك للصناعة حلول إضاءة LED المصمّمة للقطاعات التجارية والصناعية والاستخدامات الخارجية، فيما تعرض شركة معادن الخليج الفنية خبراتها في مجال تصنيع المعادن حسب الطلب وتقديم حلول هندسية تخدم احتياجات صناعية ومعمارية متخصصة.

وتشارك جلوبال فارما، الذراع الدوائية لدبي للاستثمار، في المعرض عبر جناح مستقل تعرض فيه مجموعة من الأدوية الجنيسة المصنّعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تعكس مساهمة المجموعة في تطوير قطاع الصناعات الدوائية وتوفير الإمدادات الصحية على مستوى الدولة.

وتشكّل هذه القدرات التصنيعية مجتمعةً منظومة صناعية متكاملة تلبّي احتياجات قطاعات البناء والبنية التحتية والرعاية الصحية والتصنيع المتخصص، على مستوى الدولة والمنطقة.

وتتماشى استثمارات المجموعة المتواصلة على مدى عقود في تعزيز طاقاتها التصنيعية المحلية مع أهداف معرض "اصنع في الإمارات"، الذي يعد منصة حيوية تؤكد مكانة دبي للاستثمار الريادية كمجموعة صناعية متنوّعة تتميّز بعمق خبراتها واتساع قطاعاتها.

نبذة عن دبي للاستثمار ش.م.ع.:

دبي للاستثمار هي مجموعة استثمارية متعددة الأصول، مدرجة في سوق دبي المالي، ويقع مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة. تدير المجموعة محفظة متنوعة من الأعمال، وتحقق عوائد مالية مستدامة لمساهميها. تأسست دبي للاستثمار عام 1995، وتُعدّ واحدة من أبرز المجموعات الاستثمارية في الإمارات، حيث تطلق مشاريع جديدة وتبرم شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات، موفّرة فرصًا استثمارية متميزة في المنطقة. تضم المجموعة 15,854 مساهمًا، ويبلغ رأس المال المدفوع 4.25 مليار درهم إماراتي، فيما تتجاوز أصولها الإجمالية 22.7 مليار درهم إماراتي. وتوظف دبي للاستثمار رؤاها وخبراتها لتوسيع أعمالها وأن تكون محرك نمو موثوقًا للشركات في قطاعات مثل العقارات، والصناعة، والرعاية الصحية، والتعليم، والاستثمارات، والخدمات. تتألف محفظة المجموعة من شركات مملوكة بالكامل وجزئيًا، مما يعكس التزامها المستمر بتنويع أعمالها لدفع عجلة النمو بما يتماشى مع تطورات السوق. وتولي دبي للاستثمار اهتمامًا بالاستفادة من نقاط القوة الحالية، مع تأسيس فرص أعمال جديدة، من خلال نهج استراتيجي وإبداعي طويل الأجل، يركز على تحقيق عوائد مستدامة ونمو رأس المال. كما تشارك المجموعة في وضع استراتيجيات استثمارية تواكب الاحتياجات المتغيرة للاقتصاد والمجتمعات التي تعمل فيها. واستكمالًا لأهدافها الاستراتيجية، تسعى دبي للاستثمار إلى تحقيق نمو مستدام عبر عمليات الدمج والاستحواذ وتوسيع نطاق أعمالها.

