دبي، الإمارات العربية المتحدة أعلنت دبي للاستثمار، الشركة الاستثمارية الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي (DFM)، عن استحواذها على حصة إضافية بنسبة 7.68% من أسهم بنك "مونيومنت- Monument Bank" ، البنك الرقمي الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقراً له، ويخضع لتنظيم هيئة السلوك المالي وهيئة التنظيم الحصيفة في المملكة المتحدة. وستساهم هذه الصفقة في زيادة حصة المجموعة في أسهم البنك من 9.25% إلى 16.93%. ويخضع هذا الاستثمار لموافقة الجهات الناظمة اللازمة.

يكتسب بنك "مونيومنت- Monument Bank" موقعاً بارزاً ومتقدماً، ويأتي في طليعة المؤسسات التي تعمل على تحقيق التحول على مستوى التجارب والمعاملات المصرفية من خلال حلول مبتكرة. كما يتمتع بمكانة فريدة، باعتباره البنك الوحيد في المملكة المتحدة الذي يركز على فئة أصحاب الثروات المتوسطة، ويقوم بتوفير الدعم للعملاء من خلال منتجات الودائع الخاصة به، حيث قدم خلال السنة الأولى من عمله قروضاً بلغت قيمتها نحو 100 مليون جنيه إسترليني.

وقال خالد بن كلبان نائب رئيس مجلس الادارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة "دبي للاستثمار": "تُشكل هذه الخطوة المتمثلة بزيادة حصة دبي للاستثمار في بنك مونيومنت، دلالة واضحة على ثقة المجموعة في إمكانات البنك والاستراتيجية والرؤية التي يتبعها. وتجسد مرونة بنك مونيومنت، وسجله الحافل في دعم العملاء، مسارات النمو الواعدة. كما يعكس التقدم الذي أحرزه على مستوى تحقيق الدخل من خلال التكنولوجيا وقطاعات خدمات الأعمال، التزامه باستخدام الابتكارات التكنولوجية لتطوير الحلول التي تركز على العملاء. وسيساهم هذا الاستثمار، في تعزيز تواجد دبي للاستثمار، في المشهد المصرفي الرقمي الديناميكي، ويتوافق مع رؤية المجموعة التي تتطلع إلى تطوير علاقات التعاون الدولي".

وفي إطار استراتيجية النمو المستمرة، اختتم بنك مونيومنت Monument Bank مؤخراً جولته الناجحة من السلسلة B من الاستثمارات، وجمع أكثر من 40 مليون جنيه إسترليني، بدعم من مجموعة من المستثمرين الحاليين والجدد. ومنذ إنشائه جمع المصرف قيمة إجمالية مميزة، تزيد عن 103 ملايين جنيه إسترليني، الأمر الذي ساهم في ترسيخ مكانته وموقعه لتحقيق النمو المتواصل.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لبنك مونيومنت ايان راند:" ستساهم زيادة حصة دبي للاستثمار في أسهم بنك مونيومنت، في ترسيخ الأسس المالية لمصرفنا، ليس ذلك فحسب، بل تعكس أيضاً مدى ثقة المجموعة في نهجنا الفريد في مجال الخدمات المصرفية. يسعدنا تحقيق إنجازٍ جديد متمثل بنجاح جولة التمويل من السلسلة B. وتُشكل هذه الخطوة، دلالة إضافية على إيمان مستثمرينا المستمر باستراتيجية البنك، حيث نواصل المضي قدماً في مسيرتنا وتسريع وتيرة أعمالنا وإجراءاتنا لتحقيق الربحية".

وأضاف "تتمحور أهدافنا الطموحة حول خدمة فئة أصحاب الثروات المتوسطة في المملكة المتحدة وخارجها، وفي الوقت نفسه العمل على إطلاق ميزات ومنتجات جديدة لتحسين تجربة العملاء بشكلٍ أوسع نطاقاً. هذا ويتواصل نمو الأعمال بوتيرة متسارعة، حيث تتجاوز قيمة أرصدة المدخرات 700 مليون جنيه إسترليني، مع تحقيق نمو بنسبة 383% منذ بداية العام حتى الآن. ولقد شكلت عروضنا وجودة خدماتنا، عنصر تمكين ونجحت في استقطاب عدد كبير من العملاء من فئة الأثرياء، إذ يتجاوز حساب متوسط رصيدنا حالياً 60,000 جنيه إسترليني، ما يمكننا من تنفيذ خططنا التوسعية من خلال التركيز الدقيق على مجتمعنا".

من جهته قال مينتو بهانداري، رئيس العلاقات المؤسسية ومؤسس بنك مونيومنت Monument Bank:"في ظل الازدهار والنجاح الذي يحققه بنك مونيومنت في هذا المشهد الديناميكي، لا يسعنا إلا أن نثني على براعة دبي للاستثمار، في تتبع الفرص سريعة التطور داخل هذه الشريحة السوقية الكبيرة، والتي يستهدفها بنك مونيومنت. تُشكل شراكتنا القوية مع دبي للاستثمار، خطوة بارزة ستساهم في تعزيز خططنا الاستراتيجية، وتتيح لنا الاستفادة من القدرات التكنولوجية وتوسيع العمليات وزيادة تأثيرنا في الأسواق العالمية. ويجسد الاختتام الناجح لجولة التمويل هذه، دلالة واضحة على العلاقة القوية المبنية، وأنا على ثقة من أنها ستستمر في النمو، ما يمكننا من الاستفادة من الفرص الحالية والمستقبلية على حدٍ سواء في الأشهر والسنوات المقبلة".

نجح مونيومنت، منذ تأسيسه، في استقطاب ورعاية مجتمع متنامي من الأعضاء، وتقديم مستوى لا مثيل له من الخدمات من خلال التطبيق الخاص بالبنك، واستخدام البريد الإلكتروني أو محادثات الفيديو أو الدردشة أو المكالمات. ويتميز بسجل حافل مع أكثر من 90٪ من المكالمات التي تم الرد عليها في غضون 20 ثانية فقط. كما يقدم تطبيق Monument Lifestyle، الذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام، ما يزيد عن 35 خدمة مصممة لتوفير وقت المهنيين المشغولين وجال الأعمال وعائلاتهم، ومساعدتهم على تحسين إمكانات تكوين الثروات.

وتم تعيين "ألبن كابيتال"، شركة الاستشارات المصرفية الاستثمارية في دبي، بصفتها مستشار لهذه الصفقة.

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