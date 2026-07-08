دبي، الإمارات العربية المتحدة : حصدت دبي للاستثمار ش.م.ع تصنيف الفئة الذهبية ضمن فئة الشركات الكبرى في وسام الأثر المجتمعي، وذلك إثر عملية تقييم دقيقة متعددة المراحل استناداً إلى إطار الأثر المعتمد في مجرى، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية.

يضع هذا الإنجاز دبي للاستثمار في طليعة المؤسسات الرائدة والساعية إلى تحقيق الأثر المستدام في دولة الإمارات. ويُعد وسام الأثر المجتمعي أعلى وسام في دولة الإمارات لتكريم ممارسات المسؤولية المجتمعية والاستدامة، ويتم اعتماده على المستوى الاتحادي بموجب تفويض من مجلس الوزراء الإماراتي. يُمنح هذا الوسام للشركات والمنشآت في القطاع الخاص التي تقدم أفضل الممارسات في مجال الحوكمة البيئية والمجتمعية وأهداف التنمية المستدامة والأثر المستدام في الدولة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ويُمنح تصنيف الفئة الذهبية بعد عملية تقييم شاملة من ثلاث مراحل، ما يبرز أهمية هذا الإنجاز.

تم الإعلان عن هذا التكريم خلال قمة مجرى للأثر المجتمعي 2025 التي أقيمت في أبوظبي تحت شعار "توحيد الخير المشترك للدار". وحضر محمد سعيد الرقَباني، رئيس لجنة الاستدامة في دبي للاستثمار والمدير العام لشركة دبي للاستثمار الصناعي وشركة مشاريع لاستلام الجائزة نيابةً عن دبي للاستثمار.

وقال محمد سعيد الرقَباني:"يعد الفوز بالفئة الذهبية في وسام الأثر المجتمعي بمثابة إنجاز استثنائي لدبي للاستثمار، إذ يتزامن مع الاحتفالات بعام الاستدامة في دولة الإمارات، ومرور 30 عاماً على تأسيس دبي للاستثمار. لطالما كانت الاستدامة ركيزة أساسية في استراتيجية نمو دبي للاستثمار، على مدى العقود الثلاثة الماضية، وذلك عبر ترسيخ مبادئ الحوكمة البيئية والمجتمعية، من خلال الاستثمارات والعمليات والمبادرات المجتمعية. ويعكس هذا الإنجاز التقدم الملموس الذي حققته الشركة على مر السنوات، والذي تم تسليط الضوء عليه في تقرير الاستدامة لعام 2024، بما في ذلك اعتماد الطاقة المتجددة، ومعايير المباني المستدامة، وجهود خفض الانبعاثات الكربونية، وبرامج الأثر الاجتماعي. ويعزز هذا التكريم التزام المجموعة بالمساهمة في استشراف مستقبل مرن منخفض الكربون لدولة الإمارات والعالم، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية والمعايير العالمية."

تعتمد دبي للاستثمار في استراتيجيتها للاستدامة على حوكمة فاعلة ومبادرات ذات أثر هادف، وتشمل مجموعة واسعة من المبادرات التي تطورت على مدى عقود. وعملت المجموعة على تعزيز المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة الأخلاقية عبر محفظتها المتنوعة. وتمتد جهود المجموعة لتشمل اعتماد الطاقة النظيفة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتطوير قدرات القوى العاملة، والمشاركة المجتمعية، وممارسات الاستثمار المسؤول، وذلك على نحو يتماشى مع الأولويات الوطنية والأطر العالمية مثل رؤية الإمارات وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وتُظهر هذه المبادرات التزام دبي للاستثمار بضمان القيمة المستدامة وإحداث أثر إيجابي يعود بالنفع على المجتمع والجهات المعنية.

يعتبر وسام الأثر المجتمعي، المعتمد من قبل الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية بموجب تفويض من مجلس الوزراء الإماراتي، أعلى وسام في دولة الإمارات لتكريم ممارسات المسؤولية المجتمعية والاستدامة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

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نبذة حول دبي للاستثمار ش.م.ع

دبي للاستثمار هي شركة اماراتية رائدة مدرجة في سوق دبي المالي، لديها أصول متعددة وتدير محفظة متنوعة من الشركات التي تدر عائدات مالية مستدامة لمساهميها. تأسست دبي للاستثمار عام 1995، لتصبح واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نجحت في إطلاق مشروعات جديدة وبدأت شراكات مع كيانات ديناميكية، مما خلق فرصاً استثمارية إستراتيجية في أنحاء عدة بالمنطقة. مع 15,854 مساهماً، ورأس مال مدفوع قدره 4.25 مليار درهم وإجمالي أصول بقيمة 23.4 مليار درهم، تعتمد الشركة في أعمالها على الاستثمار المدروس والخبرة العملية، لتحقيق التوسع وأن تكون محركاً موثوقاً لنمو الشركات داخل قطاعات مثل

العقارات والتصنيع، والرعاية الصحية، والتعليم، والاستثمارات، والخدمات. لدى المجموعة محفظة متنوعة من الشركات المملوكة كلياً وجزئياً. كما تعكس اهتمامات واستثمارات دبي الشركة تركيزها المستمر على تنويع الأعمال لدفع النمو بما يتماشى مع إتجاهات الصناعة المتطورة. تركز دبي للاستثمار على الإستفادة من نقاط القوة في السوق مع الإهتمام بخلق فرص عمل دائمة وجديدة بنهج إستراتيجي وإبداعي طويل الأجل وتحقيق عائدات مستدامة وصولاً لتنمية رأس المال. وتتبنى الشركة استراتيجيات الاستثمار التي تلبي الاحتياجات المتغيرة للإقتصاد والمجتمعات التي تعمل فيها. وتسعى المجموعة لتحقيق النمو من خلال عمليات الدمج والإستحواذ وتوسيع الأعمال لتحقيق اهدافها الإستراتيجية وخلق قيمة لأصحاب المصلحة. للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة: www.dubaiinvestments.com.