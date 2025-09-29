دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دبي للاستثمار العقاري، المملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، عن إحراز تقدم ملحوظ في مشروع "أصايل أفينيو"، أحدث مجمع سكني ضمن مشروع "تلال مردف" في منطقة مردف بدبي. ويشهد المشروع تطوّراً متسارعاً، منذ وضع حجر الأساس في يونيو 2025، مؤكداً التزام دبي للاستثمار بتطوير مجمعات متعددة الاستخدامات تواكب أنماط الحياة العصرية وتوفّر بنية اجتماعية متوازنة تدعم الاستقرار المجتمعي والنمو العمراني.

شهد مشروع "أصايل أفينيو" تقدماً ملحوظاً في أعمال التطوير، إذ استكملت عمليات تجهيز الموقع، كما تم إنجاز حوالي 99% من الأعمال التمهيدية، ما يعني جهوزية الموقع للانتقال إلى مرحلة البناء. وبلغت نسبة إنجاز أعمال إعداد الأرضية والأساسات 40%، ما يوفر أرضية صلبة لإنشاء المباني السكنية بأمان وكفاءة، بالإضافة إلى تحقيق نسبة إنجاز أولية بلغت 5% في أعمال البنية التحتية. وتعكس هذه الإنجازات المبكرة تقدماً إجمالياً في أعمال البناء بنسبة 10%، وهي بداية واعدة تؤكد أن المشروع يسير وفق الخطة المعتمدة لتسليم وحدات سكنية عالية الجودة ضمن الجدول الزمني المتوقع.

وتعليقاً على ذالك، قال عبيد سلامي، المدير العام لشركة دبي للاستثمار العقاري: "يعكس التقدم في أعمال تطوير "أصايل أفينيو" التزام دبي للاستثمار بتطوير مجمعات سكنية عالية الجودة، مصمّمة لتلبية احتياجات الحياة العصرية. ويعد استكمال أعمال تجهيز الموقع والتمكين، بالتوازي مع التقدّم في الأعمال التأسيسية وفق الجدول الزمني، بمثابة تقدم ملموس لإنشاء بيئة سكنية حيوية في "أصايل أفينيو". وتعمل فرق المشروع بدقة وكفاءة في كل مرحلة من مراحل التطوير، لضمان توفير تجربة سكنية متكاملة تواكب نمط الحياة العصري في المدن الحديثة."

يضم"أصايل أفينيو" 191 وحدة سكنية عصرية تشمل خيارات متنوعة من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم، وذلك باستثمار إجمالي قدره 400 مليون درهم إماراتي. يركّز المشروع على توفير أسلوب حياة متكامل يجمع بين التكنولوجيا الذكية ومرافق العافية، بالإضافة إلى المساحات الخضراء ذات التصاميم المميزة، ما يعزز تكامله مع الأحياء السكنية المجاورة مثل "جناين" و"نسايم" و"الملتقى أفينيو".

بدأت أعمال البناء في "أصايل أفينيو"خلال الربع الثاني من عام 2025 ، ومن المتوقع تسليمه في الربع الثاني من عام 2027، ويمتاز بموقعه الحيوي في منطقة مردف، بالقرب من شبكة الطرق الرئيسية والمرافق التعليمية والتجارية والترفيهية الرئيسية، ضمن بيئة سكنية تجمع بين الخصوصية والتكامل المجتمعي. ويواصل المشروع تجسيد رؤية دبي للاستثمار في تقديم حلول سكنية متكاملة توازن بين أسلوب الحياة العصري والراحة والعائد الاستثماري.

يقدّم "أصايل أفينيو" مجتمعاً عمرانياً متكاملاً يجمع بين جودة التصميم ودقة التنفيذ، بما يلبّي تطلعات السكان ويواكب الطلب المتزايد على العقارات في دبي.

