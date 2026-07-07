دبي، الإمارات العربية المتحدة / نيويورك، الولايات المتحدة: أعلنت "دبي لصناعات الطيران المحدودة"، شركة خدمات الطيران الرائدة عالمياً، و"نيوبرغر للتمويل المتخصص" اليوم عن توقيع اتفاقية لإطلاق "موستانغ لصناعات الطيران" ("موستانغ")، وهي منصة استثمارية مشتركة جديدة لتأجير الطائرات.

وسوف تتيح "موستانغ" لكلٍ من "دبي لصناعات الطيران" والصناديق التي تديرها "نيوبرغر للتمويل المتخصص" الاستحواذ على أسطول متنوع من الطائرات ودعم احتياجات شركات الطيران حول العالم. كما ستعمل على ضخ رؤوس الأموال بشكل منتظم على المدى الطويل لبناء "موستانغ" ككيان يتمتع بحجم وحضور كبيرين. ويتماشى سجل "دبي لصناعات الطيران" الممتد لأربعة عقود في مجال تأجير الطائرات والإدارة المنضبطة للأصول بشكل وثيق مع تركيز "نيوبرغر للتمويل المتخصص" على الاستثمارات القائمة على الأصول التي تسعى إلى توفير الحماية من الخسائر، والتدفقات النقدية المستدامة، والخصائص الاستثمارية قصيرة الأجل. كما تستهدف "موستانغ" استثمار ما يقارب 6 مليارات دولار أمريكي في أصول الطائرات على المدى المتوسط عبر كيانات استثمارية متعددة.

وتعدّ دبي لصناعات الطيران، التي تتخذ من دبي مقراً لها، شركة رائدة ومتمرسة في إدارة أصول الطائرات وتقدم خدماتها لأكثر من 200 عميل من شركات الطيران في ما يزيد عن 80 دولة عبر ستة مكاتب في دبي ودبلن وعمّان وسنغافورة وميامي وسياتل. ويضم أسطول الشركة 700 طائرة تقريباً، بما في ذلك أكثر من 100 طائرة ضمن أصولها المدارة، بقيمة تبلغ 25 مليار دولار حتى 31 مارس 2026. ومن خلال منصة خدمات مستثمري الطائرات، تعمل دبي لصناعات الطيران كمزود خدمات في 17 اتفاقية إدارة وخدمات لصالح مستثمرين مؤسسيين وماليين، من بينها 7 صفقات مهيكلة لمحافظ طائرات.

بينما تعتبر "نيوبرغر للتمويل المتخصص" ذراع التمويل القائم على الأصول لنيوبرغر، وهي شركة مستقلة ومملوكة لموظفيها في مجال إدارة الاستثمارات الخاصة، وتدير محافظ أسهم ودخل ثابت وملكية خاصة وعقارات وصناديق تحوط بقيمة 567 مليار دولار لمؤسسات ومستشارين وأفراد حول العالم. وتدير "نيوبرغر للتمويل المتخصص" أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي عبر محفظتها الاستثمارية التي تضم أكثر من 50 شركة وعبر أدوات استثمارية متنوعة منذ بدء الاستراتيجية في عام 2018. ويقود المجموعة بيتر ستيرلنج، وقد استثمرت بشكل تراكمي أكثر من 16 مليار دولار أمريكي من خلال 80 شريكاً عالمياً، بدءاً من البنوك التجارية وصولاً إلى شركات التكنولوجيا المالية، عبر آلاف القروض الأساسية.

وتعليقاً على الإعلان، قال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: "تربطنا بالسيد شون هينزي شراكة استثمارية راسخة تمتد منذ عام 2017، ومن خلال تعاوننا معه عبر نيوبرغر سنتمكن من توسيع نطاق خدماتنا وتعزيز عروضنا المقدمة لعملائنا من شركات الطيران حول العالم، إلى جانب دعم طموحاتنا في مواصلة تطوير وتنمية منصة خدمات مستثمري الطائرات. كما نتطلع إلى توظيف مكانتنا الريادية وخبراتنا المتخصصة في القطاع لاستكشاف فرص استثمارية واعدة لصالح نيوبرغر والصناديق التي تديرها."

بينما قال شون هينزي، المدير الإداري لدى نيوبرغر للتمويل المتخصص: "يشكّل إطلاق موستانغ بالشراكة مع دبي لصناعات الطيران فرصة مميزة لتعزيز تعاوننا وتوسيع هذه الشراكة بما يسهم في تأسيس منصة قوية ومستدامة ضمن أعمال التمويل القائم على الأصول لدى نيوبرغر . ونتطلع إلى الجمع بين خبرات دبي لصناعات الطيران عالمية المستوى في إدارة الطائرات مع قدراتنا في توفير رؤوس أموال مرنة وحلول هيكلية متقدمة، بهدف بناء منصة تأجير طويلة الأمد قادرة على تلبية احتياجات شركات الطيران حول العالم."

وبالتزامن مع ذلك، أعلنت اليوم "موستانغ" عن توقيع اتفاقية مع "غولدمان ساكس" و"ميزوهو" و"بي إن بي باريبا" و"إم يو إف جي" و"سوسيتيه جنرال" و"ترويست" لتوفير تمويل مضمون لدعم نمو المنصة الاستثمارية المشتركة الجديدة.

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نبذة عن دبي لصناعات الطيران

"دبي لصناعات الطيران المحدودة" هي شركة عالمية متخصصة في خدمات الطيران وتزاول نشاطها عبر قسمين هما قسم تأجير الطائرات "دي ايه إي كابيتال" وقسم الهندسة "دي ايه إي للهندسة". وتقدم الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها خدماتها لأكثر من 200 عميل من شركات الطيران في ما يزيد عن 80 دولة عبر ستة مكاتب في دبي ودبلن وعمّان وسنغافورة وميامي وسياتل.

قسم تأجير الطائرات في الشركة "دي ايه إي كابيتال" والحائز على الجوائز لديه أسطول يضم نحو 700 من الطائرات التي تتراوح بين المملوكة والمدارة وقيد الطلب والمفوض بإدارتها من طرازات "إيرباص" و"إيه تي آر" و"بوينغ"، بقيمة 25 مليار دولار، بينما يقدم قسم الهندسة في الشركة "دي ايه إي للهندسة" خدماته في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات لعملائه في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا من منشأته المتطورة في العاصمة الأردنية عمّان والتي يمكنها استيعاب ما يصل إلى 24 من الطائرات ذات البدن العريض أو الضيق. وقد تم اعتماد الشركة للعمل على 16 طرازاً من الطائرات كما تحظى باعتماد أكثر من 30 جهة تنظيمية عالمية.

المزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني للشركة: www.dubaiaerospace.com

نبذة عن نيوبرغر برايفت ماركتس

تُعد نيوبيرغر برايفت ماركتس جزءاً من نيوبرغر، وهي متخصصة في الاستثمار في الأسواق الخاصة، ولديها سجل ناجح في هذا المجال منذ عام 1987. وتستثمر نيوبرغر برايفت ماركتس في مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات وفئات الأصول والمناطق الجغرافية، لصالح عدد كبير من المؤسسات والأفراد من ذوي الخبرة والسمعة المرموقة حول العالم.

وبلغت الالتزامات الاستثمارية التي تديرها نيوبيرغر برايفت ماركتس، حتى 31 ديسمبر 2025، أكثر من 155 مليار دولار أمريكي، وتشمل استثمارات الصناديق الأولية، والاستثمارات المشتركة، والاستثمارات الثانوية، والائتمان الخاص، والاستراتيجيات المتخصصة.

تضم نيوبرغر برايفت ماركتس فريقاً عالمياً يتمتع بخبرات واسعة ومتنوعة، يضم أكثر من 500 متخصص يعملون في 17 مكتباً حول العالم.

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#بياناتشركات