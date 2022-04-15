تقديراً لدعمها للرياضات التراثية في الإمارات

دبي : كرّم "نادي دبي لسباقات الهجن"، إحدى المؤسسات الرياضية الرائدة؛ شركة "الطاير للسيارات"، الوكيل والمستورد الرسمي لمركبات "لاند روڤر" في دولة الإمارات؛ وذلك تقديراً لدعمها طويل الأمد للرياضات التراثية في البلاد.

وقدم "نادي دبي لسباقات الهجن" درع التكريم للوكالة تقديراً لدعمها موسم سباقات الهجن 2021-2022 كراعٍ بلاتيني. وتتولى "الطاير للسيارات"، إلى جانب "لاند روڤر"، منذ أكثر من 12 سنة رعاية سباقات الهجن و"نادي دبي لسباقات الهجن".

وبهذه المناسبة قال طلال مرعب، نائب رئيس أول لمبيعات "جاكوار" و"لاند روڤر" في شركة "الطاير للسيارات": "تشكل سباقات الهجن أحد أهم الرياضات المحلية والتراثية في دولة الإمارات، ونحن فخورون بمسيرتنا الطويلة في دعم ورعاية نادي دبي لسباقات الهجن ومهرجان المرموم التراثي خصوصاً. وهذا بلا شك يأتي ضمن مسؤوليتنا كمؤسسة وطنية في دعم البطولات ورد الجميل للمجتمع".

وعلق عبد الله أحمد فرج ، مدير إدارة التسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن، قائلاً:" تتماشي شراكة نادي دبي لسباقات الهجن والطاير للسيارات مع التوجهات الحكيمة والرؤية الاستراتيجية للنادي حيث تلتقي طموحاتنا مع التطلعات المستقبلية الرامية لتعزيز جودة الخدمات المقدمة في السباقات والفعاليات الرئيسية وذلك من خلال تبادل الخبرات واستخدام أحدث الاكتشافات لابتكار حلول فعالة. ويأتي ذلك نتاج ثمرة التعاون مع شركائنا رعاة الأحداث والفعاليات التي ينظمها النادي سواء مع القطاع الحكومي أوالخاص."

وأضاف: نحن في نادي دبي لسباقات الهجن إذ نثمن ونشكر الطاير للسيارات على دعمهم لمهرجان المرموم التراثي للهجن على مدار السنوات الماضية وهم مستمرون برعايتهم لهذه الرياضة الشعبية الأولى في دولة الإمارات والخليج ، ومشاركتهم في رعاية المهرجان كان له الأثر الكبير في نجاحه

وتشمل قائمة الفعاليات الرياضية التي تدعمها "الطاير للسيارات" سباقات الخيول والقدرة، ورياضة الجوجيتسو، وكرة القدم، والتنس، والبادل تنس، والجولف، والبولو.

-#بياناتشركات

- انتهى -

التعليق على الصورة (من اليسار إلى اليمين):

منى حسن سعدون، نائب رئيس قسم التسويق وتجربة العملاء في شركة "الطاير للسيارات"؛ وعبد الله أحمد فرج الفلاسي، مدير إدارة التسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء في "نادي دبي لسباقات الهجن" (في الوسط)؛ وطلال مرعب، نائب رئيس أول لمبيعات "جاكوار" و"لاند روڤر" في شركة "الطاير للسيارات"؛ مع الجوائز التقديرية.

حول الطاير للسيارات:

تأسست شركة "الطاير للسيارات" عام 1982؛ وهي تمثل نخبة من كبريات شركات صناعة السيارات الأوروبية والأمريكية بما فيها "فيراري"، و"مازيراتي"، و"لاند روڤر"، و"جاكوار"، و"فورد"، و"لينكون"، وشاحنات "فورد" في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحظى الشركة بشبكة متنامية من مراكز المبيعات، والخدمات، وقطع الغيار في دبي، والشارقة، وأبوظبي، ورأس الخيمة، والفجيرة؛ فضلاً عن فريق عمل متفرغ يضم أكثر من 2600 خبير ومختص للارتقاء بخدمة العملاء إلى أعلى المستويات.

وتتولى شركة "بريمير موتورز" من خلال شركة "الطاير للسيارات"، تمثيل علامات "فيراري"، و"مازيراتي"، و"لاند روڤر"، و"جاكوار"، و"فورد"، و"لينكون"، و"شاحنات "فورد" في إمارة أبوظبي.