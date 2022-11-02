لدعم شركات المنطقة الحرة في مجال الذكاء الاصطناعي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت دبي كوميرسيتي، أول منطقة حرة متخصصة بقطاع التجارة الرقمية في المنطقة والتابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "ماد ستريت دِن"، الشركة الحائزة على جوائز عالمية والمتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي وتحوّل الشركات، بهدف توفير باقة متكاملة من الحلول الرقمية لشركات المنطقة الحرة.

وتأتي هذه الشراكة بما ينسجم مع مستهدفات المنطقة الحرة والرامية إلى تنويع منظومة الخدمات والحلول المقدمة إلى المتعاملين من الشركات، وذلك عبر تشكيل شراكات استراتيجية مع مزودي الخدمات والعلامات التجارية المتميزة، بما يعزز من فرص نمو هذه الشركات وتنافسيتها.

وستوفر شركة "ماد ستريت دِن" لشركات دبي كوميرستي مزايا متعددة من خلال مجموعتها المتكاملة من حلول الذكاء الاصطناعي المخصصة لإنشاء وفرز وربط البيانات بين مختلف الوظائف وأقسام العمل، ما يضمن حصد إيرادات أكبر للشركات العاملة ضمن دبي كوميرسيتي، كما ستضمن تسريع نمو الشركات بصورة مستدامة في مختلف القطاعات بما في ذلك قطاع التجزئة والشؤون المصرفية والتأمين والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا التعليم والترفيه بالإضافة لمكاتب الدعم والدوائر الحكومية.

وبهذا الصدد، قال ديفير فورستر، الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي كوميرسيتي: "تعكس هذه الشراكة التزام دبي كوميرسيتي بدعم الشركات التي تعمل في المنطقة الحرة من خلال توفير فرص مميزة تضمن تعزيز مرونة عملياتها وابتكاراتها وإنتاج أعلى قيمة ممكنة. إذ سنعمل من خلال التعاون مع شركة "ماد ستريت دِن" على تطوير البنية التحتية الرقمية التي تتيح لمتعاملينا الاستجابة بالشكل الأمثل ومواكبة كافة المتغيرات والتطورات التي يشهدها سوق العمل، حيث نثق بأن هذه الشراكة قادرة على تحقيق النجاحات وتعزيز نمو مختلف القطاعات وتطويرها".

بدورها قالت أشوناي، أسوكان، الرئيس التنفيذي لشركة ماد ستريت دِن: "يسعدنا التعاون مع دبي كوميرسيتي للارتقاء بجوانب الابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر توفير مجموعة متكاملة من حلول الذكاء الاصطناعي للشركات في مختلف القطاعات، وذلك ضمن أهدافنا المشتركة لتوفير خدمات وتقنيات متطورة تعمل على دعم الشركات تمكينها من مواكبة التغيرات التي يشهدها السوق في يومنا الحالي وذلك دون الحاجة إلى الاعتماد على شبكة الانترنت للوصول لتقنية الذكاء الاصطناعي، حيث سنمكن الشركات من تخطي هذه الدورة التقليدية وإحداث تغيير مدفوع بالذكاء الاصطناعي يعمل على تعزيز نمو الأعمال وتوفير تجربة مثالية للعملاء ودعم العمليات التجارية."

وأضافت: "من خلال الحلول المبتكرة التي نوفرها في "ماد ستريت دِن"، نسعى إلى تعزيز نمو أعمال الشركات ورفع مستويات الرضا لدى عملائها وتمكينها من تحقيق أهدافها، حيث أن هذه الشراكة تعد محرك رقمي أساسي لإحداث هذه النقلة النوعية في مختلف القطاعات على مستوى المنطقة ككل ".

وتأتي أهمية هذه الشراكة في ظل تزايد الاعتماد على الخدمات والحلول الرقمية في مختلف القطاعات.

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لمحة حول دبي كوميرسيتي

تُعدّ دبي كوميرسيتي، التابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، أول منطقة حرة رائدة ومتخصصة بشكل حصري بقطاع التجارة الإلكترونية. وكشفت المنطقة الحرة في سبتمبر 2022 عن هوية مؤسساتية مبتكرة تتماشى مع منهجها الاستراتيجي الجديد، والذي يركّز على توجيه عملياتها وخدماتها نحو التجارة الرقمية. وتستأثر المنطقة الحرة بموقع استراتيجي في قلب دبي وبالقرب من مطارها الدولي، مما يتيح أمام الشركات الاستفادة من المزايا الجغرافية لهذا الموقع من حيث تسهيل عمليات التجارة والتعاملات التجارية الرقمية. كما توفّر المنطقة بيئةً منظّمةً ومرافق رقميةٍ لتسريع أعمال التجارة الإلكترونية، وتقدّم إرشادات شاملة ومتكاملة في الموقع مع حلول بنكيّة مجدية بالتعاون مع أبرز المصارف الإقليمية الرائدة، إضافة إلى خدمات تأسيس الشركات والخدمات الاستشارية المخصصة والحلول التقنية وخدمات إدارة المحتوى والتسويق الرقمي والدعم الجمركي والتوصيل إلى الوجهات النهائية وحلول الشحن المتكاملة.

لمحة حول ماد ستريت دِن

تعد شركة "ماد ستريت دِن"، الشركة الحائزة على جوائز في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي ودعم تحول الشركات في جميع أنحاء العالم، حيث توفر مجموعة متكاملة من حلول الذكاء الاصطناعي ومنصة بلوكس، أول منصة رقمية للاستخدامات العامة في العالم تهدف لتعزيز القيمة التي تقدمها الشركات من خلال توفير واجهات برمجة التطبيقات والأدوات المصممة برموز منخفضة أو بدون رموز ما يتيح لفرق التسويق وتطوير المنتجات والفرق التقنية الارتقاء بمختلف عمليات الإنتاج، ورفع مستوى الرضا لدى العملاء ونمو العائدات وخفض التكاليف كما تدعم المنصة العديد من القطاعات بما في ذلك التجزئة (تحت اسم Vue.ai) والرعاية الصحية والتمويل والإعلام والترفيه والتعليم.

وتتلقى شركة "ماد ستريت دِن" الدعم والتمويل من مختلف الجهات بما في ذلك سيكويا كابيتال وفالكون إيدج كابيتال، كما تتعاون مع أبرز الشركات في جميع أنحاء العالم.