دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دبي فيرست، منصة خدمات المستهلكين التابعة لبنك أبوظبي الأول، عن عقد شراكة مع ماستركارد لتكون أول جهة لإصدار البطاقات في المنطقة توظف خدمة "توكن كونكت" (Token Connect) من ماستركارد لتقديم معلومات البطاقة الخاصة بالعملاء من تطبيق الهاتف المتحرك إلى المحفظة الرقمية وخدمة "Click to Pay" بطريقة مشفرة. ويهدف هذا التعاون لدعم التجار وتشجيع المستهلكين على اعتماد تقنيات الدفع الرقمية من خلال تمكين حاملي بطاقات "دبي فيرست" من الاستفادة من خدمات "اضغط وادفع" "Click to Pay" عند الدفع.

وتواصل ماستركارد التزامها بتزويد مجموعة متنوعة من التقنيات المبتكرة التي احتياجات المستهلكين الذين يتطلعون بشكل متزايد خلال هذه المرحلة للاستفادة من حلول دفع مرنة. وبالتعاون مع دبي فيرست، تسعى الشركة إلى تقديم تجربة دفع مرنة وسلسلة لتعزيز مكانة بطاقات ماستركارد كخيار مفضل للمستهلكين.

وتتوافق خدمة "اضغط وادفع" من ماستركارد مع معيار EMV لأمن التجارة عن بُعد، حيث تعمل على تحويل بيانات البطاقة إلى رموز، حيث يتم استبدال رقم البطاقة الأساسي برقم أو رمز بديل، مما يعزز من مستويات الأمان والراحة في تجربة التسوق عبر الإنترنت. ويمكن لحاملي البطاقات الاستمتاع بتجربة دفع سلسة من دون الحاجة لإدخال معلومات البطاقة يدوياً، أو تخزين رقم البطاقة الفعلي لدى التاجر.

تم تضمين هذا الحل بشكل مباشر في عملية الدفع، مما يتيح إدارة جميع بطاقات دبي فيرست في ملف تعريف واحد وآمن، مما يعزز من سرعة وسهولة التحقق باستخدام التعرّف الذكي، حيث يتم التعرف على المستخدمين بشكل تلقائي من خلال أجهزتهم أو بريدهم الإلكتروني. وبالإضافة إلى ذلك، يدعم الحل الجديد عمليات البطاقة في كافة المراحل، حيث يتم تحديث جميع التفاصيل على الفور في حال إعادة إصدار البطاقة من قبل البنك.

ومن خلال دمج خدمة "اضغط وادفع" في عملياتها، تساهم دبي فيرست في تعزيز مستويات أمان عمليات الدفع لعملائها من خلال التشفير والمصادقة، مما يساهم في رفع معدلات قبول المدفوعات والحدّ من عمليات الرفض الخاطئة، ومكافحة الاحتيال.

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نبذة عن ماستركارد

ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)، www.mastercard.com هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. تتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة. ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. ومن خلال شبكتنا التي تمتد إلى أكثر من 210 دولة ومنطقة حول العالم، نعمل على بناء عالم مستدام يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع.