دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "سوثبيز إنترناشونال ريالتي" عن بيع فيلا مميزة مكونة من خمس غرف نوم على شاطئ البحر في مشروع "سيكس سينسز نخلة جميرا" مقابل 130 مليون درهم، ما يجعلها أعلى عملية بيع تم تحقيقها في المشروع، وواحدة من بين أغلى عشرة مساكن تحمل اسم علامة تجارية تم بيعها في عام 2024. وتسلط هذه الصفقة الضوء على النمو المستمر لقطاع المساكن ذات العلامات التجارية الفاخرة وقوة سوق بيع العقارات على الخارطة (أوف بلان) في دبي.

وعلق جورج عازار الرئيس التنفيذي لشركة "دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي" قائلاً: "أصبحت المساكن ذات العلامات التجارية الفاخرة واحدة من أبرز نقاط القوة في سوق العقارات العالمية، حيث تجذب انتباه المشترين في المدن الرئيسية مثل ميامي ونيويورك ودبي ولندن. وبالنسبة للأفراد ذوي الثروات العالية، توفر المساكن ذات العلامات التجارية شعوراً بالثقة لأنهم يعرفون أنهم سيحصلون على جودة فائقة في التصميم مقترنة بأعلى معايير الخدمة. وتمتاز دبي التي أصبحت مركزاً للحياة الفاخرة، بامتلاكها أكبر عدد من المساكن ذات العلامات التجارية الفاخرة في العالم، وتواصل إرساء معايير جديدة في هذا المجال الحصري للغاية".

وتعد هذه الفيلا واحدة من تسع فلل حصرية ومميزة، حيث تلبي خدمة "سيكس سينسز" المصممة خصيصاً جميع متطلبات السكان. تتميز هذه الفيلا الاستثنائية بالرخام الإيطالي المختار يدوياً واللمسات النهائية والزخارف من خشب الساج الغني والمستدام، إلى جانب التجهيزات والتركيبات ذات العلامات التجارية الراقية. ويتمتع السكان بإمكانية الوصول إلى وسائل الراحة ذات المستوى العالمي والخدمات الشخصية التي يقدمها المنتجع، والتي يتم تقديمها وإدارتها بالكامل من قبل "سيكس سينسز". ومن المتوقع أن تكون الفيلا جاهزة بحلول أكتوبر 2025.

وتشهد المساكن ذات العلامات التجارية ارتفاعاً غير مسبوق في دبي، حيث كشفت بيانات القطاع عن تسجيل مبيعات بقيمة 28.8 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024 وحده، ما يمثل 12.6% من إجمالي قيمة المعاملات في المدينة. ويمثل هذا الرقم المذهل زيادة بنسبة 44% على أساس سنوي في حجم المعاملات للمساكن ذات العلامات التجارية. وتعد جاذبية العلامة التجارية المرموقة محركاً رئيسياً لهذا النمو، حيث يسعى المطورون إلى تمييز مشاريعهم في سوق تنافسية. ويبرز هذا الاتجاه بشكل خاص في قطاعات العقارات الفاخرة، وتجلى ذلك في زيادة بنسبة 43% في المشاريع الجديدة ذات العلامات التجارية في الفترة بين يونيو 2022 ويونيو 2024، بما في ذلك 17 إطلاقاً جديداً تضم ​​7262 وحدة في النصف الأول فقط من هذا العام.

وكانت لانا غورباتش المديرة المساعدة في شركة "دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي"، والمتخصصة في العقارات الفاخرة، مسؤولة عن إتمام عملية البيع. وقالت: "بالنسبة للمشترين المميزين في سوق اليوم، ربما يكون هناك شيء واحد أكثر أهمية من الموقع المتميز، وهو المكانة المرموقة التي تحظى بها علامة تجارية معترف بها عالمياً. وتقدم ’سيكس سينسز نخلة جميرا‘ هذا المزيج الذي لا يقاوم. ولا شك أنه من خلال المزايا المزدوجة المتمثلة في الضيافة المعروفة عن علامة سيكس سينسز التجارية وعنوان على شاطئ البحر في نخلة جميرا، تمثل هذه الفيلا فرصة استثمارية لا مثيل لها في سوق دبي الفخمة".

وتشارك "دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي" بشكل كبير في قطاع المساكن ذات العلامات التجارية الفاخرة، حيث تعمل حصرياً مع مطوري هذه المشاريع المرموقة. وبدأ نجاح الشركة في هذا المجال بإطلاق مشروع "فور سيزونز برايفت ريزيدنسز جميرا" في أواخر عام 2020. وعلى الرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة، أثبت المشروع نجاحه الكبير، ما مهد الطريق لإبرام شراكات حصرية في مشاريع تطويرية أخرى مرموقة مثل "باكارات ريزيدنسز"، و"سوفيتل ريزيدنسز"، و"فور سيزونز برايفت ريزيدنسز مركز دبي المالي العالمي".

وسجلت "دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي" هذا الصيف رقماً قياسياً لبيع أغلى فيلا في جزيرة جميرا باي مقابل 175 مليون درهم، وأتمت مؤخراً بيع أغلى فيلا في أبوظبي حتى الآن مقابل 130 مليون درهم. وكان كلا البيعين القياسيين في فئة العقارات الفاخرة. ويعزز هذا الإنجاز الأخير في "سيكس سينسز نخلة جميرا" مكانة "دبي سوثبيز إنترناشيونال ريالتي" في طليعة ازدهار المشهد العقاري الفاخر في دبي.

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