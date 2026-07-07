دبي، الإمارات العربية المتحدة: تواصل دبي تعزيز مكانتها كواحدة من أكثر الأسواق العقارية جذباً للاستثمارات العالمية، مدعومة بمنظومة تنظيمية متطورة، وتشريعات تعزز الشفافية وحماية المستثمرين، إلى جانب استمرار إطلاق مشاريع سكنية تلبي الطلب المتنامي على المنتجات العقارية ذات الجودة العالية والقيمة الاستثمارية.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة بريستون للتطوير العقاري الإطلاق الرسمي لمشروع Preston Bay One في دبي الجنوب، بعد حصول المشروع على حساب الضمان (Escrow Account)، في خطوة تعكس استكمال المتطلبات التنظيمية المعتمدة في إمارة دبي، وتعزز ثقة المشترين والمستثمرين بالمشروع.

ويضم المشروع 56 وحدة سكنية فقط تشمل الاستوديوهات، ووحدات غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم، ضمن مشروع منخفض الكثافة يركز على توفير مساحات أكبر وتجربة سكنية أكثر خصوصية.

ويتميز Preston Bay One بتقديم أحد أقل أسعار القدم المربعة في المنطقة، إلى جانب مساحات واسعة، فيما سيتم تسليم جميع الوحدات مفروشة بالكامل بأثاث فاخر من العلامة الإيطالية Casanova، بما يوفر قيمة مضافة للملاك والمستثمرين.

وتبدأ أسعار وحدات الغرفتين وصالة من 999 ألف درهم، مع خطة سداد مرنة تتضمن 70% خلال فترة الإنشاء و30% بعد التسليم على 30 شهراً، على أن يتم تسليم المشروع في ديسمبر 2027.

ويعكس استمرار إطلاق مشاريع جديدة بعد استكمال متطلباتها التنظيمية، بالتزامن مع تنامي الطلب المحلي والدولي، متانة القطاع العقاري في دبي، وقدرته على استقطاب المستثمرين الباحثين عن بيئة استثمارية مستقرة، وتنظيمية، وعالية الجودة.

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