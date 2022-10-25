المجموعة العالمية وان تنغ الحائزة على جوائز ، تختار دبي لإطلاق مشروعها الجديد

دبي؛ الإمارات العربية المتحدة: كشفت مجموعة وان تنغ ، إحدى اكبر الشركات الترفيهيه الصينية ، عن إطلاق "فيجين" وهو أول مقهى في عالم ميتافيرس الافتراضي بدول مجلس التعاون الخليجي في نوفمبر داخل فندق "ذا إتش دبي" الفاخر ، ويعد زوارة بتجربة ضيافة رقمية رائدة في عالم الميتافيرس الافتراضي.

يتيح "فيجين" خدمة الدفع بالعملات المشفرة والرموز غير قابلة للاستبدال. ولزيادة الارتقاء بتجربة الضيف، كما سيتم إطلاق إصدار خاص من ساعة "جاكوب آند كو وفيجين" بالشراكة مع "جاكوب آند كو" ، الإسم الشهير في عالم الساعات والمجوهرات ، وستكون متاحة لأولئك الذين يشترون الرموز غير قابلة للاستبدال الفريدة في المكان. سيتم أيضًا إنشاء طاولة "فيجين" لكبار الشخصيات جنبًا إلى جنب مع منتجات "جاكوب آند كو" الأخرى.

تهيمن نفحة مستقبلية غير مسبوق على الأجواء التي تتحوّل إلى خيالية تتميز بالدكور الداخلي المتميز بأشعة الليزر ومصابيح LED تشع عبر المكان بأكمله وتنضح فخامةً. يعدّ هذا المكان مثالياً لقضاء لحظات رائعة.

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حول "فيجين"

"فيجين" هو أول موقع لمجموعة وان تنغ ، إحدى اكبر الشركات الترفيهيه الصينية ، يتم إطلاقه في الشرق الأوسط. يقع في فندق "ذا إتش دبي". "فيجين" هو أول مقهى في عالم ميتافيرس الافتراضي يتيح خدمة الدفع بالعملات المشفرة والقدرة على شراء الرموز غير قابلة للاستبدال واستخدامها في المكان نفسه ، إلى جانب الوصول إلى المزايا الحصرية. يتميز "فيجين" بتصميمات داخلية خيالية ومجهز بالتقنيات الصوتية والمرئية لتقديم تجربة مستقبلية لضيوفه.

حول شركة وان تنغ هانك زو لإدارة المطاعم والترفيه

تأسست مجموعة وان تنغ عام 2015 ، هي مجموعة ضيافة صينية متعددة الجنسيات تضم أكثر من 268 ناديًا على مستوى العالم ، مما يخلق تجارب مميزة مع أماكن ترفيهية متنوعة مثل النوادي وإدارة المطاعم. تركز مجموعة وان تنغ ، وهي شركة ترفيهية رائدة ، يتجســد مفهومها فــي ســعيها لمشــاركة أفضــل التجــارب الضيافة المستقبلية