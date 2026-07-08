دبي – الإمارات العربية المتحدة: تشهد دبي نمواً متزايداً في الطلب على المشاريع السكنية الفندقية، في ظل توجهات متصاعدة من المستثمرين نحو الأصول العقارية التي تجمع بين السكن والخدمات الفندقية، ما يعكس تطوراً في هيكل الطلب داخل السوق العقاري المحلي واتجاهه نحو نماذج أكثر تكاملاً.

وبحسب مؤشرات السوق، باتت العقارات المرتبطة بعلامات فندقية عالمية تحظى باهتمام متزايد من المستثمرين الأفراد والدوليين، مدفوعة بعوامل تشمل جودة الموقع، وتكامل الخدمات، واستقرار العائد الاستثماري مقارنة بأنماط التملك التقليدية.

وفي هذا السياق، تواصل أزهى العقارية تطوير مشروعي "أزهى سوفيتيل ريزيدنسز داون تاون دبي، وهو برج سكني يحمل علامة "سوفيتيل" العالمية، و"أزهى ميلينيوم ريزيدنسز"، وهو برج سكني يحمل علامة "ميلينيوم" العالمية ضمن توجه يعكس ارتفاع الطلب على هذا النوع من المشاريع في السوق العقاري بالإمارة.

ويحظى مشروع "أزهى سوفيتل ريزيدنسز" بموقع في منطقة وسط مدينة دبي بالقرب من عدد من المعالم الرئيسية، فيما يقع مشروع "أزهى ميلينيوم ريزيدنسز" ضمن نطاق عمراني متصل بالمحاور الحيوية للمدينة، ويوفران وحدات سكنية بمواصفات حديثة وخدمات مرتبطة بالضيافة.

وأشارت أزهى العقارية إلى أن المشروعين سجلا إقبالاً من مستثمرين من أكثر من 20 جنسية مختلفة منذ طرحهما، إلى جانب شريحة كبيرة من الباحثين عن حياة الرفاهية والأبراج متكاملة الخدمات، ما يعكس تنوع قاعدة الطلب واتساع نطاق الاهتمام بهذا النوع من المشاريع.

وفي سياق خططها التوسعية لتعزيز محفظتها الاستثمارية، كشفت أزهى العقارية عن عزمها طرح مشروع عقاري جديد بالتعاون مع إحدى العلامات الفندقية العالمية الشهيرة؛ حيث تعتزم تطوير برج متعدد الاستخدامات يدمج بين المساحات السكنية الفاخرة والمكاتب التجارية الإدارية، تلبيةً للطلب المتنامي على العقارات الفندقية مدمجة الخدمات؛ وتشكل هذه الخطوة إضافة نوعية وبصمة متميزة لباقة مشروعات الشركة في دبي بوجه خاص، ولسوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة بوجه عام.

كما أفادت بأن نسبة الحجز الأولي في المشروعين بلغت نحو 68% من إجمالي الوحدات المطروحة خلال المراحل الأولى، في مؤشر يعكس قوة الطلب خلال فترة الطرح.

ومن المتوقع أن يتم تسليم مشروع "أزهى سوفيتل ريزيدنسز" خلال العام القادم، فيما يُتوقع تسليم مشروع "أزهى ميلينيوم ريزيدنسز" خلال النصف الأول من العام 2028 وفق الجدول الزمني المعتمد للتنفيذ.

وفي هذا السياق، قال السيد محمد حجازي، الرئيس التنفيذي التجاري للشركة: "يشهد السوق العقاري في دبي تحولاً تدريجياً في طبيعة الطلب، حيث يتزايد توجه المستثمرين نحو الأصول التي توفر مزيجاً بين السكن والخدمات الفندقية، بما يعكس تطوراً في مفهوم الاستثمار العقاري من التملك التقليدي إلى الاستثمار القائم على القيمة التشغيلية وجودة التجربة."

وأضاف: "العقارات السكنية ذات الطابع الفندقي باتت تحظى باهتمام متزايد نظراً لارتباطها بعلامات عالمية مما يؤكد قدرتها على تحقيق التوزان بين الاستخدام السكني والعائد الاستثماري، وهو ما يعزز من مكانتها ضمن فئات السوق العقاري الناشئة."

وأكد أن دبي تواصل تعزيز جاذبيتها الاستثمارية من خلال تنوع منتجاتها العقارية وتطور بنيتها التحتية واستقرار بيئتها التنظيمية، ما يجعلها وجهة رئيسية للمستثمرين من مختلف الأسواق.

وأشار حجازي إلى أن مشاريع الشركة تعكس هذا التوجه، من خلال تقديم نماذج سكنية مرتبطة بخدمات ضيافة حديثة تلبي احتياجات المستثمرين والمستخدمين النهائيين.

ويرى مراقبون أن توسع المشاريع السكنية المرتبطة بالعلامات الفندقية يعكس مرحلة نضج في السوق العقاري بدبي، مع تزايد الطلب على أنماط سكن تجمع بين الخصوصية والخدمات المتكاملة.

ومع استمرار النمو في قطاعي السياحة والضيافة في الإمارة، يتوقع أن يواصل هذا النوع من العقارات تعزيز حضوره ضمن منظومة الاستثمار العقاري خلال السنوات المقبلة، بما ينسجم مع الاتجاه العام لتطوير منتجات عقارية أكثر تنوعاً وتخصصاً.

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