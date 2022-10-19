أطلقته "فيرتو" VIRTU بالتعاون مع كبار المستشارين العقاريين

·مشروع جديد تطلقه مجموعة حبيشي القابضة بالتعاون مع فادوكس لإدارة الأصول

·حاز مشروع VIRTU على الموثوقية من إتحاد الأعمال الجورجي العربي الأفريقي في جورجيا -GAABU

·فرصة للاستثمار الآمن عبر المنصة الموثوقة والمسجلة رسمياً لدى الجهات المختصة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أوتي العقارية إحدى شركات مجموعة حبيشي القابضة عن إطلاق شراكة جديدة VIRTU "فيرتو" بالتعاون مع عدد من الشركاء الإستراتيجيين منها مجموعة فادوكس والخليج العقارية والذي من المتوقع ان يحدث طفرة حقيقية في عالم الاستثمار العقاري، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في فندق الحبتور بالاس بدبي، أمس الإثنين، ويشكل المشروع VIRTU فكرة استثمار ريادية في مجال العقارات. ويعد مشروع VIRTU هو أول مشروع استثمار عقاري جزئي يسمح للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم شراء العقارات بالدول المختلفة عن طريق التملك الجزئي أو المشترك والمدعومة من البورصة.

توفر VIRTU للمستثمرين في مجال العقارات فرصة لتصفح ملفات المشاريع المتاحة عبر المنصة، تسمح لهم بمعرفة كافة التفاصيل ونسبة العوائد المحتملة التي يجنيها المستثمرون من خلال هذه العقارات. ولقد صرحت الشركة عن فتح باب الاستثمار ابتداء للتملك الموثق ابتداء من 8000 دولار وحرية تحديد المبلغ التي يودون استثماره في كل مشروع، وذلك بعد مراجعة كافة الشروط المبرمة في العقد عبر الإنترنت ودفع المستحقات ايضاً عن طريق رابط الحساب المصرفي الخاص بالمنصة. وبهذا تمكن VIRTU من السماح للمستثمرين في جني الأرباح وتحقيق صافي دخلهم من الإيجار للوحدات المباعة.

وقال عضو مجلس الإدارة في حبيشي القابضة السيد أحمد شحاتة: "لجعل تجربة الاستثمار العقاري أسرع وأسهل، لقد تم تسخير الجهد والوقت في تطوير نموذج تشغيلي يسمح بمضاعفة العوائد للمستثمرين، ونحن على دراية كاملة بجميع العوامل المختلفة التي تساعد في مضاعفة عوائد المستثمرين، ومن هنا نعمل على التركيز على تلك العوامل واهم عاملين هما الاستحواذ على الممتلكات وإدارتها. وتبلغ قيمة المشروع الإجمالية حوالي 200 مليون دولار، وتم طرح 23 مليون دولار حتى الآن في 11 مشروع."

ومن جهتها أعربت الدكتورة سحر المدني المدير التنفيذي لمجموعة الخليج العقارية عن سعادتها بهذا التعاون الى جانب عدد من كبار الشركات العقارية في المنطقة لا سيما وأن مجموعة الحبيشي تمتلك أكثر من 23 شركة حول العالم، وتعتبر VIRTU هي أحد أفضل المشاريع العقارية للاستثمارات المستقبلية من حيث شراء الأسهم وتنويع الاستثمار.

وأضاف المدير التنفيذي لمجموعة فادوكس، مجدي ستيح قائلاً: "تتيح VIRTU مزايا الملكية الجزئية في المشروع مشيرا الى ان التملك الجزئي يتيح الفرصة لصغار المستثمرين من ذوي رؤوس الأموال المحدودة، فرصة للخوض في تجربة الاستثمار في العقارات الفاخرة وتملكها، كما أنه يعتبر استثمار قليل المخاطر وخاصة وقت الأزمات، إذ يتم توضيح كل المعلومات الخاصة بتكاليف الإدارة والصيانة وإجراءات التأجير وقيمة الاستثمار قبل الشراء، بالإضافة إلى أن الملكية الجزئية تسهل على المستثمر فرصة تنويع محفظته الاستثمارية، بحيث يمكنه شراء ً أسهم في أكثر من عقار، بدلا من تملك عقار واحد بشكل كامل."

وحول مستقبل الاستثمار في مجال العقارات اوضح سعادة حسين الطاهر شريك مؤسس شركة VIRTU قائلاً: "أنه في غضون دقائق بسيطة، يمكنك إنشاء حساب واختيار محتويات محفظتك بالاستراتيجية المناسبة لك، كما يمكنك دفع سعر الأسهم التي تود شرائها عبر الإنترنت، عن طريق ربط حسابك البنكي بالمنصة، ثم بعد ذلك يمكنك مشاهدة أموالك تنمو، عن طريق تطبيق المنصة المتاح على هاتفك المحمول كما انه في VIRTU ً يمكنك أن تجد مجموعة كبيرة من فرص الاستثمار المصممة خصيصا لاستراتيجيتك المختارة، فبعد أن تضع أول استثمار لك، سنواصل العمل بكل جهد لتحقيق ربحك المتوقع، بالإضافة إلى العمل على تعظيم قيمة هذه العقارات في المستقبل، وهذا يعني أن رأس المال الخاص بك سوف يزداد سنة بعد سنة. لدينا ثقة كاملة أنك ستحب تنويع محفظتك الاستثمارية معنا، لأن لدينا عشرات الفرص الاستثمارية الاستثنائية، فبمجرد تسجيلك لأول استثمار لدينا، ستحب أن تكرر التجربة. من خلال تطبيقنا الذي يمكن تنزيله على الهاتف المحمول، ستتمكن من مشاهدة جميع الفرص الاستثمارية المتاحة، بالإضافة إلى مشاهدة ملفك الشخصي وعدد الأسهم المشتراة ونسبة الربح الحالية وغيرها من الأشياء الدقيقة، فنحن في VIRTU نهتم ً بأن تكون مطلعا على كافة التفاصيل التي تخص استثماراتك."

وفي ختام المؤتمر تم استعراض الشركاء الاساسيين في المشروع والمتمثلة في شركة OTI العقارية وهي إحدى شركات مجموعة HHG القابضة والتي ستقوم VIRTU بشراء العقارات منها وطرحها على هيئة أسهم، حتى يقوم المستثمرون بشرائها من أي مكان بالعالم. وتعتبر شركة OTI أحد أكبر الشركات العقارية في جورجيا، والتي تتمتع بخبرة كبيرة، ً فضلا عن طاقات وإمكانات جبارة، وفي السنوات الأخيرة قامت OTI بإنشاء وتطوير عشرات المشاريع العقارية ذات الأبعاد الاستثمارية الضخمة، وذلك في أكبر المدن بجورجيا، على سبيل المثال، تبليسي وباتومي بالإضافة الى مجموعة FADOX والتي تعتبر أول شريك استراتيجي لمشروع VIRTU. وتتمتع مجموعة FADOX بقوة وخبرة تنفيذية كبيرة، إذ لديها خبرة تتجاوز العشر سنوات في مجال الأعمال التجارية والاستثمارية والخدمات المصرفية للأفراد، ليس هذا فحسب، بل تتمتع المجموعة أيضا بخبرة في إدارة الأصول وحقوق الملكية، علاوة على تمويل المشاريع الدولية وإدارة الاستثمار

كما سيكون هناك تعاون وشراكة بين VIRTU وشركة الخليج العقارية، لتصبح شركة الخليج الوكيل الحصري والوحيد للمنصة، فعن طريقها سوف يتمكن المستثمرون المقيمون بدول الخليج من شراء الأسهم التي تطرحها المنصة بكل سهولة ويسر و يذكر أن شركة الخليج العقارية من الشركات الكبيرة والتي لها ثقل في سوق العقارات الخليجي، ويقع مقرها في سلطنة عمان.

ومن الجهات التي أعطت لمشروع VIRTU الموثوقية الكاملة هو GAABU) اتحاد الأعمال الجورجي العربي الأفريقي في جورجيا)، مما يمنح المستثمرون من كل مكان بالعالم الثقة لاستثمار أموالهم في المنصة.

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حول فيرتو "VIRTU":

"فيرتو" “VIRTU” هي منصة استثمارية عقارية تكونت من اتحاد مجموعة من الشركات والاتحادات الاستثمارية والاستشارية والمتخصصة في إدارة الأصول وتشغيلها وهم شركة أوتي العقارية إحدى شركات مجموعة حبيشي القابضة عن بالتعاون مع عدد من الشركاء الإستراتيجيين منها مجموعة فادوكس والخليج العقارية والذي من المتوقع ان تحدث طفرة حقيقية في عالم الاستثمار العقاري. مشروع VIRTU هو أول مشروع استثمار عقاري جزئي يسمح للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم شراء العقارات في جميع المناطق والدول التي يتوفر بها العقارات التابعة للمنصة عن طريق التملك الجزئي أو المشترك والمدعومة من البورصة.

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