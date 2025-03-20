الإمارات العربية المتحدة: تنطلق النسخة الأولى من معرض "سات إكسبو" (SATExpo)، الحدث الرائد الذي يجمع نخبة من قادة الصناعة والمبتكرين، في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو 2025، تحت رعاية وكالة الإمارات للفضاء. وسيقام الحدث بالتزامن مع "المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية - كابسات" وفي الموقع نفسه، حيث سيسلط الضوء على مستقبل الأقمار الاصطناعية وتكنولوجيا الفضاء، متيحاً منصة عالمية تجمع أحدث الابتكارات والتقنيات المتطورة في هذا المجال، وتشكل نقطة التقاء للخبرات العالمية، وحاضنة للشراكات الاستراتيجية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل هذه الصناعة الحيوية.

وسيجمع المعرض في نسخته الأولى أكثر من 100 شركة عارضة و8,000 خبير ومتخصص في صناعة الفضاء والأقمار الاصطناعية، بما في ذلك صنّاع القرار والمهندسين وقادة الفكر، بهدف استكشاف أحدث الابتكارات الفنية في القطاع وتبادل الخبرات والرؤى، والمشاركة في صياغة ملامح مستقبل تكنولوجيا الفضاء.

كما سيشهد المعرض استعراضًا لأحدث التقنيات التي تهدف إلى إحداث تحول جذري في صناعة الفضاء، بدءاً من الجيل القادم من أنظمة الأقمار الاصطناعية المتطورة، ووصولاً إلى الابتكارات الرائدة في مجال استكشاف الفضاء.

وتماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030، تمضي دولة الإمارات بخطى ثابتة نحو بناء قطاع فضائي متكامل يجمع بين عناصر الاستدامة والقدرة التنافسية العالمية، مع تحقيق التوازن بين الابتكار والجدوى الاقتصادية. وقد شهد هذا القطاع نمواً ملحوظاً في الدولة، تجلّى في ارتفاع بنسبة 40 بالمئة في عقود خدمات وتطبيقات الفضاء في عام 2020، بالتوازي مع التوسع في برامج التعليم والتدريب المتخصصة في المجالات المرتبطة بالفضاء.

ومن المتوقع أن يلعب معرض "سات إكسبو" دورًا محوريًا في دعم وتعزيز هذا السوق الواعد والمتنامي، من خلال المساهمة الفاعلة في إرساء دعائم مستقبل خدمات الفضاء والأقمار الاصطناعية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. فضلًا عن ذلك، يوفر المعرض منصة عالمية تستقطب نخبة من المتخصصين في صناعة الأقمار الاصطناعية وكبرى الشركات العاملة في هذا المجال، بهدف توسيع شبكات العلاقات المهنية والتجارية، وتبادل أحدث الابتكارات التكنولوجية، وبناء شراكات استراتيجية مثمرة تسهم في دفع عجلة التقدم التكنولوجي، ليس فقط في قطاع الفضاء، بل في مختلف القطاعات ذات الصلة.

ويسعى معرض "سات إكسبو" ليكون نقطة ارتكاز عالمية للابتكار في مجال الفضاء، وملتقى يجمع أبرز الشخصيات المؤثرة في قطاع الأقمار الاصطناعية، بهدف استشراف وتطوير حلول الجيل القادم في مجالات حيوية متعددة، منها تقنيات الاتصال المتقدمة، وأنظمة رصد الأرض، وتطبيقات الاستشعار عن بعد، وحلول الوعي الظرفي، وغيرها، وهو ما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في مجال ابتكارات الأقمار الاصطناعية، وتعزيز قيادتها لجهود تطوير تكنولوجيا اتصالات الأقمار الاصطناعية على المستويين الإقليمي والعالمي. كما يتيح الحدث فرصًا قيمة للتواصل المباشر مع قيادات القطاع، وصناع القرار، وخبراء التكنولوجيا، والمبتكرين.

وكشف تقرير سوق الأقمار الاصطناعية العالمي عن نمو كبير في القطاع، بلغت قيمته 17.94 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يتضاعف ليصل إلى 35.95 مليار دولار بحلول العام 2030، محققاً معدل نمو سنوي مركب قدره 12.3 في المائة. وفي السياق نفسه، ارتفع عدد الأقمار الاصطناعية المطلقة عالمياً إلى 3,154 وحدة في عام 2024، ومن المتوقع أن يتجاوز 5,048 وحدة بحلول العام 2030 بمعدل نمو سنوي يصل الى 8.2 في المائة. ويُعزى هذا النمو الاستثنائي إلى تزايد الطلب العالمي على خدمات الاتصال، وخاصة في المناطق النائية التي تحتاج إلى خدمات اتصالات وإنترنت موثوقة.

وقال أليكس نيكول، نائب رئيس الصناعات الجديدة في مركز دبي التجاري العالمي: "يُمثل معرض "سات إكسبو" منصة عالمية بارزة تجمع أهم اللاعبين في هذا القطاع الحيوي، حيث يغطي مجالات متنوعة مثل تقنيات الاستشعار عن بعد المتقدمة، وأنظمة مراقبة الأرض، وأحدث حلول الاتصالات المتنقلة، إضافة إلى التقنيات المتطورة لتحليل البيانات. كما سيتضمن المعرض عدة فعاليات متخصصة تشمل برنامجاً خاصاً للمشترين، ومركز ابتكار للشركات الناشئة، ومؤتمرات متخصصة، فضلاً عن الفرص القيّمة التي يوفرها المعرض للتواصل وبناء العلاقات المهنية. ويسعدنا أن يحظى المعرض برعاية وكالة الإمارات للفضاء، وهو ما يجسد التزامنا المشترك بتطوير منظومة قوية ومستقلة لقطاعي الفضاء والأقمار الاصطناعية".

وأضاف نيكول: "واستناداً إلى خبرتنا الممتدة لأكثر من أربعة عقود، سيقدم معرض "سات إكسبو" برنامج "الكونسيرج" الحصري، والذي يوفر منصة مثالية لبناء شراكات استراتيجية تجمع نخبة من قادة الصناعة والرأي، وصناع السياسات، والمديرين التنفيذيين".

وتشهد النسخة الافتتاحية من معرض "سات إكسبو" مشاركة واسعة من أبرز الشركات العالمية وقادة الصناعة والوفود الحكومية وصنّاع القرار بهدف رسم ملامح مستقبل خدمات الأقمار الاصطناعية. كما سيجمع الحدث ممثلين عن قطاعات رئيسية تشمل الدفاع والزراعة والنقل والخدمات اللوجستية والنفط والغاز والتعدين والبيئة والقطاع الحكومي والاتصالات.

ويستقطب معرض "سات إكسبو" نخبة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في قطاع الأقمار الاصطناعية والاتصالات الفضائية، من بينها "آسيا سات" AsiaSat، و"يوتلسات" Eutelsat، و"إنتيليان" Intellian، "إنتلسات" Intelsat، و"كراتوس" Kratos، و"نيكس جين ويف" NexGenWave، و"مجموعة نيو للفضاء" Neo Space، و"نايل سات" Nilesat، و"سبيس بريدج" Space Bridge، إلى جانب العديد من الأسماء البارزة الأخرى.

نبذة عن معرض "سات إكسبو"

يمثل معرض "سات إكسبو" منصة متخصصة تهدف إلى تحفيز الاستثمارات وبناء شراكات عالمية وتبادل الرؤى حول أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الأقمار الاصطناعية، بما يدعم اقتصاد الفضاء في المناطق الناشئة. ويستفيد المعرض، الذي يقام بالتزامن مع معرض "كابسات"، من التكامل بين قطاعات الاتصالات الفضائية والبث والإعلام الرقمي، ليوفر منصة متكاملة للتعاون في مجال ابتكارات تكنولوجيا الفضاء.

كما يُقدّم المعرض تغطية شاملة لأبرز جوانب اقتصاد الفضاء، إلى جانب مجموعة من الفعاليات المتخصصة، تشمل برنامجاً للمشترين، ومنصة مبتكرة للشركات الناشئة، بالإضافة إلى مؤتمرات متخصصة وقمة تناقش اللوائح والاستثمار في هذا القطاع، ومنتدى للتواصل الاستراتيجي.

نبذة عن مركز دبي التجاري العالمي

يُعتبر مركز دبي التجاري العالمي صرحاً عالمياً للأعمال منذ عام 1979، ويضم مركز المؤتمرات والمعارض الرائد في المنطقة. ويوفر مركز دبي التجاري العالمي منصة تجمع تحت مظلتها الأفراد والأفكار والمنتجات والابتكارات من جميع أنحاء العالم عبر أجندة حافلة بالمعارض التجارية الدولية والفعاليات الضخمة الرائدة. ويعد المركز منطقة حرة واعدة مدعومة بعقارات تجارية حائزة على جوائز مرموقة. ويضطلع المركز بدور هام في مسيرة نمو دبي والمنطقة حيث استضاف منذ تأسيسه أكثر من 6,000 فعالية ونحو 38 مليون زائر وحقق ناتج اقتصادي يقدر بـ 248 مليار درهم إماراتي.

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