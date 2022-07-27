· ارتفاع معدل عودة الموظفين إلى المكاتب في دبي من 70% في الربع الأول من عام 2022 إلى 80%

· ارتفاع تكاليف المكاتب الفاخرة في دبي بنسبة 11% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام

كشفت سَفِلز، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الاستشارات العقارية، عن تزايد أعداد الموظفين العائدين للعمل من المكاتب في مختلف أنحاء العالم بالتزامن مع رفع قيود الوقاية من كوفيد-19، مع وجود تفاوت كبير في معدل العمل من المكاتب في الدول المختلفة.

وتبلغ معدلات العودة للعمل من المكاتب حوالي 80% في دبي وأكثر من 90% في عدة مدن صينية و43% في أمريكا الشمالية، وأقل من 40% في السوق الفرعية في مدينة لندن.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت بولا وولش، مديرة شؤون خدمات الشركات الدولية لدى سَفِلز: "بادرت دولة الإمارات إلى رفع القيود التي فرضتها بسبب أزمة كوفيد-19 بسرعة أكبر من بقية الدول، مستفيدةً من التطبيق الواسع لبرنامج التطعيم الشامل. ولاقى التوجه نحو اعتماد بيئات عمل مرنة تجمع بين إمكانية العمل من المكاتب أو عن بعد إقبالاً متفاوتاً بين الشركات، مدفوعاً بشكل رئيسي بتطبيق الشركات الدولية لسياساتٍ عالمية في إدارة فرقها.

وتوفر دبي، بالمقارنة مع وجهات المكاتب الرئيسية حول العالم، زمناً أقل للتنقل بين المنزل ومكان العمل، حيث تنتشر المساحات المكتبية في مختلف أنحاء الإمارة ويمكن الوصول إليها بسهولة من المناطق السكنية الرئيسية. وبالمقابل، يلعب الزمن الطويل للتنقل بين المنزل ومكان العمل، في المدن الأخرى، دوراً رئيسياً في اعتماد الشركات على بيئة عمل مرنة تجمع بين العمل من المكاتب والعمل عن بعد".

ونشرت سَفِلز هذه النتائج ضمن تقريرها الخاص بتكاليف المكاتب الفاخرة في الربع الثاني من عام 2022، الذي درست فيه أداء 29 سوق حول العالم، والذي أظهر دور التضخم واضطرابات سلسلة التوريد في رفع تكاليف تجهيز المكاتب، وبالتالي رفع صافي التكاليف الفعلية التي يتكبدها مشغلي العقارات المكتبية في عدة مدن حول العالم.

وأشارت سَفِلز إلى تسجيل تكاليف التجهيز، خلال العام الماضي، ارتفاعاً وسطياً بنسبة 6% في مختلف المدن المشمولة في التقرير، والتي أعلنت عن تسجيل ارتفاعات لا تمثّل سوى جزء بسيط من التكاليف الإجمالية بالمقارنة مع الإيجارات. وسجّلت عدة أسواق ارتفاعاً ملحوظاً في قيم الإيجارات، خصوصاً إيجارات المساحات المتوافقة مع معايير المسؤولية البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، فيما استمرت مستويات طلب المشغّلين في تعزيز إيجارات العقارات الفاخرة في السوق.

ورصدت سَفِلز ارتفاعاً عاماً في الإيجارات خلال الربع الثاني من العام، مدفوعاً بارتفاع تكاليف عقود الإيجار، في مدن مختلفة في مناطق آسيا والمحيط الهادئ، مثل شنغهاي وسيئول وهو تشي منه، ومدناً رئيسية في أوروبا مثل لندن ومدريد وأمستردام، إضافة إلى دبي في الشرق الأوسط.

وسجّلت تكاليف المكاتب الفاخرة في دبي ارتفاعاً بنحو 11% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 104.14 دولار أمريكي للقدم المربع في الربع الثاني من عام 2022، بعد أن كانت 93.86 دولار أمريكي للقدم المربع في الربع الأول من العام، لتحتل الإمارة المرتبة الثانية عشرة على مستوى العالم. فيما صعدت هونج كونج إلى صدارة قائمة سَفِلز لتكاليف المكاتب الفاخرة، حيث تجاوز صافي التكاليف الفعلية، التي يتكبدها مشغلّو العقارات في المدينة، التكاليف المسجلة في منطقة ويست إند في لندن، بينما تراجعت طوكيو من المرتبة الثالثة في نهاية الربع الأول إلى الخامسة خلال الربع الثاني، مفسحة المجال أمام منطقة ميدتاون في نيويورك ومدينة لندن للارتقاء مرتبة واحدة إلى المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي.

ومن جانبه، قال سوابنيل بيلاي، مدير قسم الأبحاث في الشرق الأوسط لدى شركة سَفِلز: "أعادت العديد من الشركات تصميم مساحاتها المكتبية بما يضمن تعزيز التعاون بين الموظفين، كما عمدت شركات أخرى إلى استبدالها بمساحاتٍ أعلى جودة بهدف استقطاب المواهب الفذة والاحتفاظ بها، مع الالتزام بمعايير المسؤولية البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وساهم ذلك في انتعاش سوق إيجارات العقارات الفاخرة وعقارات الفئة الأولى، نتيجة الطلب المتزايد من المشغّلين ومحدودية العرض من جهة، وارتفاع تكاليف التجهيز والبناء من جهة أخرى".

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