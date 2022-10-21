تمكنت "دبي تبادر" وعلى مدار 6 أشهر من توفير استخدام أكثر من 3.5 مليون عبوة بلاستيكية ذات الاستخدام الواحد سعة 500 مليمتر في مختلف أرجاء دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، قامت شركة جروهي بتركيب أول منظومة إمدادات مياه عامة في فندق ومكاتب ميديا وان بمدينة دبي للإعلام. و"دبي تبادر" مبادرة أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي. وتهدف المبادرة إلى تشجيع سكان دولة الإمارات العربية المتحدة على إحداث تغييرات في سلوكياتهم، وحثّهم على اتباع النهج الاستهلاكي الواعي للوصول إلى عالم أكثر استدامة، من قبيل التقليل من استخدام عبوات المياه البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد في المدينة وتشجيع الأفراد على استخدام عبوات المياه القابلة لإعادة التعبئة، وإتاحة المياه المجانية والآمنة من خلال تركيب محطات المياه واستخدامها في أنحاء دبي.

تقول دنيز أكايا، مديرة المشاريع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في LIXIL EMENA: "تعد الشراكات القوية بين القطاعين الحكومي والخاص ضرورة لتحقيق استراتيجية دبي للاستدامة، وحتى تكون دبي واحدة من أفضل مدن العالم للحياة والعمل. وبصفتها من رواد الاستدامة، تلتزم جروهي بالحفاظ على البيئة والموارد المائية الثمينة، من خلال المساهمة في استدامة المياه".

ومن جانبه، يقول بابلو بيريز، مدير المنتجات في Watersystems MENA, LIXIL EMENA: "نؤمن بأن أفضل تعبئة للمياه هي تلك التي لا تستدعي أي تعبئة على الإطلاق. وتنتج جروهي ابتكارات توفير الموارد بشكل مستدام وتدعم المستخدمين في إحداث تحول فعال. ويمكن لأنظمة مياه جروهي توفير ما يصل إلى 6600 زجاجة بلاستيكية في مكتب يضم 30 شخصاً سنوياً. وعلاوة على ذلك، نحن نتصدى لمشكلة النفايات البلاستيكية على مستوى المنتج، كما نحقق حيادية الكربون في إنتاجنا. ومن خلال استراتيجيتنا التي تحد من استخدام البلاستيك، قمنا باستبدال العبوات البلاستيكية ببدائل أكثر استدامة".

ومنذ إطلاق "دبي تبادر" في فبراير 2022، استطاعت المبادرة الحدّ من استخدام أكثر من 3.5 مليون عبوة مياه بلاستيكيّة من سعة 500 مل. أما المستهدف فهو أن تكون دبي المدينة المفضلة عالمياً للزيارة والعيش والعمل، على النحو الذي حددته خطة دبي الحضرية 2040.

وسوف تقدم جروهي، بالتعاون مع إدارة فندق ميديا وان، محطات مياه مقطرة وفوارة مجاناً للمستأجرين والزوار، للشرب وإعادة تعبئة زجاجاتهم مجاناً. ومن المتوقع أن يستخدمها ما يصل إلى 100 شخص يومياً. وبالإضافة إلى ذلك، قامت جروهي بتركيب ثلاثة أنظمة GROHE Blue Water في المطاعم وقاعات الاجتماعات بالفندق. ويعد هذا هو التعاون الأول للشركة الرائدة عالمياً منذ انضمامها إلى "دبي تبادر"، برغم أن جروهي تمد الشركات والمنازل في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة بأنواع مختلفة من أنظمة Blue Water منذ العام 2009.

وقد كلفت جروهي جامعة غوتنغن بإجراء بحث مستفيض على حجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وكانت النتيجة أن أنظمة مياه جروهي تكفل انخفاضاً كبيراً يصل إلى 95 في المئة لكل لتر مقارنةً بالمياه البلاستيكية المعبأة للاستخدام مرة واحدة، حيث يتطلب الأمر 7 لترات من الماء لإنتاج لتر واحد من المياه المعبأة في زجاجات، ناهيك عن حجم الطاقة المستخدمة وانبعاثات الكربون الناتجة عن أنشطة التعبئة والنقل والتوزيع.

من المتوقع أن يشجع تركيب GROHE Blue في فندق ميديا وان الفنادق الأخرى على ترشيد استهلاك المياه المعبأة في زجاجات بلاستيكية داخل منشآتها. وتستهدف جروهي دعم الشركات والأفراد الذين يرغبون في التحول إلى أنظمة الترشيح، وتقليل الاعتماد على الزجاجات البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة أو التخلص منها.

ويتميز نظام GROHE Blue بآلية بسيطة تعمل على كربنة مياه الشرب بلمسة زر واحدة. وتتيح الوظائف المختلفة الحصول على مياه باردة ومتوسطة وفوارة بشكل سلس. ويعمل مرشح Ultrasafe، الذي تم تطويره خصيصاً للمنطقة، على تحسين المذاق عن طريق التخلص من المواد الصلبة والعناصر التي تؤثر على النكهة والرائحة، مثل الكلور؛ كما يزيل 99.99٪ من البكتيريا والمعادن الثقيلة مثل الرصاص واللدائن الدقيقة، ليبقي على جميع المعادن المفيدة في الماء. وتعاونت جروهي مع BWT، رواد مجال المياه المفلترة في أوروبا، لضمان أن ينتج نظام GROHE Blue تجربة شرب منعشة لا مثيل لها مع أمان صحي تام.

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لمحة عن شركة GROHE:

تُعتبر GROHE الشركة الرائدة عالمياً في توريد التجهيزات الصحية (للمطابخ والحمامات) ولديها أكثر من 7000 موظف في 150 بلداً- 2600 منهم في ألمانيا. ومنذ العام 2014 كانت GROHE جزءاً من مجموعة العلامات التجارية القوية للشركة المصنعة اليابانية لمنتجات المياه والإسكان الرائدة LIXIL . وفي إطار سعيها لتحقيق شعار "Pure Freude an Wasser"، فإن كل منتج من منتجات GROHE يعتمد على قيّم العلامة التجارية في مجال التكنولوجيا، والجودة والتصميم والاستدامة. وتؤكد المحطات البارزة للشركة مثل GROHE Eurosmart أو سلسلة أجهزة تنظيم الحرارة من GROHE، بالإضافة إلى الابتكارات الرائدة مثل نظام المياه GROHE Blue على الخبرة العميقة للعلامة التجارية. وفي إطار تركيزها على احتياجات العملاء قدمت GROHE حلول منتجات ذكية تساهم في تحسين الحياة ومستدامة وذات قيمة مضافة ذات صلة – وتحمل منتجاتها شارة الجودة "صنع في ألمانيا": ويأتي البحث والتطوير والتصميم كعملية متكاملة راسخة في ألمانيا. وتلتزم GROHE بمسؤوليتها الإجتماعية وتتعامل مع هذا الأمر بجدية تامة، وتركز على سلسلة القيمة الموفّرة للموارد. ومنذ نيسان 2020، تقوم العلامة التجارية للتجهيزات الصحية بإنتاجٍ محايد فيما يتصل بثاني أكسيد الكربون*. كما حددت GROHE لنفسها هدف استخدام منتجات التغليف الخالية من البلاستيك بحلول عام 2021.

على مدى السنوات العشر الماضية، تم ترسيخ نجاح GROHE بفوزها بأكثر من 490 جائزة في التصميم والابتكار فضلاً عن عدة تصنيفات كإحدى "الشركات الكبرى الأكثر استدامة في ألمانيا". فلقد كانت GROHE الشركة الأولى في مجالها التي فازت بجائزة المسؤولية الإجتماعية للشركات من الحكومة الإتحادية الألمانية

وجائزة الاستدامة الألمانية 2021 في مجالات "المصادر" و "التصميم". تقود GROHE أيضًا التحول المستدام كجزء من حملة "50 رائدًا في الاستدامة والمناخ" حول الاستدامة والمناخ.

*يشمل ذلك مشاريع تعويض ثاني أكسيد الكربون، المزيد عبر green.grohe.com

لمحة حول شركةLIXIL :

يذكر أن LIXIL (TSE Code 5938) هي شركة رائدة عالمياً في قطاع الإسكان ومواد البناء، فهي تقوم بتصنيع منتجات المياه والإسكان الرائدة التي تحل تحديات الحياة الحقيقية، مما يجعل أفضل المنازل حقيقة واقعة للجميع في كل مكان. بالاعتماد على التراث الياباني، تبتكر تكنولوجيا رائدة على مستوى العالم لصنع منتجات عالية الجودة تحول المنازل للأفضل. لكن اختلاف LIXIL هو كيف تقوم بذلك؛ من خلال تصميم هادف وروح ريادة الأعمال وتفاني في تحسين إمكانية الوصول للجميع ونمو الأعمال المسؤولة. يأتي النهج من خلال العلامات التجارية الرائدة في الصناعة، وهي LIXIL®، وINAX®، وGROHE®، وAmerican Standard، وTostem®-. حوالي 55000 زميل يعملون في أكثر من 150 دولة، فخورون بتصنيع منتجات تمس حياة أكثر من مليار شخص كل يوم. www.lixil.com

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گیتا قائم مقامي

رئيسة الاتصال المؤسسي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة ليكسيل “LIXIL” - أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا EMENA

Gita.ghaemmagham@grohe.com

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