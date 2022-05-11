إقامة حفل الإطلاق الرسمي للبرنامج في مدينة موشنجيت دبي الترفيهية

الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كل من دبي القابضة للترفيه ومستشفى الجليلة التخصصي للأطفال – المركز الطبي الأول والوحيد المخصص لعلاج الأطفال واليافعين في دولة الإمارات – عن إطلاق "برنامج السعادة" الذي يسعى لنشر المرح والسعادة والتعلّم بين الأطفال في المستشفى.

أقيم حفل توقيع رسمي في مدينة موشنجيت دبي الترفيهية بدبي للإعلان عن إطلاق البرنامج الذي يهدف إلى تقديم تجارب إيجابية مفعمة بالسعادة للأطفال والآباء حيث يترافق مع إطلاق بطاقة السعادة الحصرية إلى جانب سلسلة من المبادرات الترفيهية التعليمية خلال العام.

توفر البطاقة الفريدة من نوعها لأطفال مستشفى الجليلة إمكانية الدخول إلى ستة وجهات ترفيهية تديرها دبي القابضة للترفيه، وتشمل ذا جرين بلانيت، LEGOLAND® Dubai، وLEGOLAND® Water Park، وموشنجيت دبي، وبوليوود باركس دبي، ولاجونا واتر بارك.

أما صلاحية البطاقة فتستمر ستة أشهر، ما يتيح الفرصة للأطفال لزيارة الوجهات الترفيهية المفضلة لديهم على مدار العام ويستلهموا منها أجواء المرح والمتعة والتعلم بينما يتفاعلون مع أبرز الشخصيات السينمائية الشهيرة مثل كونج فو باندا وشريك والسنافر وغيرها.

وتمثل الشراكة جزءًا من استراتيجية موسّعة للسعادة، وتتضمن كذلك تجارب الترفيه التعليمية على مدار العام حيث تخطط دبي القابضة للترفيه لافتتاح مناطق تفاعلية مؤقتة في المستشفى مثل مناطق الأنشطة والبحث عن الكنز وغيرها، بالإضافة إلى دعوة المرضى الصغار ليعيشوا تجارب خاصة ويلتقوا شخصياتهم المفضلة.

في هذا السياق قال فرناندو إروا، الرئيس التنفيذي لدى دبي القابضة للترفيه: "إن حضور العائلات معاً لقضاء وقت ممتع يعد من الأسس التي تقوم عليها دبي القابضة للترفيه. نعمل على تقديم وجهاتنا ومناطق الجذب حتى تجلب البهجة وتضمن الذكريات المميزة للعائلات. يشرفنا أن نتشارك مع مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، الذي يعد مؤسسة نشترك معها بالقيم الأساسية".

من الجدير بالذكر أن مستشفى الجليلة للأطفال تأسس بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء وحاكم دبي، حفظه الله، وهو أول مستشفى مخصص للأطفال في الدولة يقدم الرعاية الصحية للأطفال. وتتمثل رؤية صاحب السمو في أن يكون مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال واحدًا من أفضل 10 مستشفيات للأطفال في العالم.

ومن جانبه قال الدكتور عبدالله إبراهيم الخياط، الرئيس التنفيذي لمستشفى الجليلة التخصصي للأطفال: "تسعدنا الشراكة مع دبي القابضة للترفيه لإطلاق برنامج السعادة، ونتطلع إلى العمل معًا، حرصاً منٌا على أن يقضي المرضى الصغار وقتًا ملهمًا وحافلًا بالمرح أثناء تواجدهم في المستشفى."

وأضاف: "يأتي هذا التعاون انطلاقًا من إيماننا بأهمية عيش الأطفال وذويهم تجارب مبهجة في أجواء خالية من القلق والتوتر أثناء رحلة التعافي، وهو ما سيسرع بالشفاء دون شك. وسيتمكن مستشفى الجليلة من تقديم فرص الترفيه التعليمي للأطفال على مدار العام بفضل هذه الاتفاقية الجديدة."

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نبذة عن دبي القابضة للترفيه

تُعد دبي القابضة للترفيه إحدى أكبر المجموعات التّرفيهية المتنوعة في المنطقة، وهي ملتزمة بترسيخ مكانة الإمارة كواحدة من أبرز الوجهات السّياحية في العالم، لما تقدمه من مجموعة متنوعة من الوجهات ومعالم الجذب السياحي تلبي تطلعات الجميع من سكان دبي وزوارها. وتضمّ محفظة دبي القابضة للترفيه كلاً من عين دبي، أعلى وأضخم عجلة مشاهدة في العالم؛ ودبي باركس آند ريزورتس، أكبر وجهة ترفيهية متكاملة على مستوى المنطقة والقرية العالمية، إحدى أعرق الوجهات السياحية في دبي افتتحت أبوابها في عام 1997؛ وكوكاكولا أرينا، أكبر قاعة مغطّاة متعددة الأغراض في منطقة الشرق الأوسط؛ والشبكة الإذاعية العربية، أكبر شبكة إذاعية في المنطقة؛ ومنصة إم بي إن، وهي منصّة تسويقية لمبيعات مواد الوسائط المتعددة وتدير مجموعة متميّزة من أصول الدّعاية الخارجية واستوديوهات الإنتاج المصوَّر ورعاية الفعّاليات والأحداث وغيرها من الأنشطة؛ وروكسي سينما، التي تمنح زوّارها تجربة سينمائية فاخرة؛ بالإضافة إلى ذا جرين بلانيت دبي، الوجهة السّاحرة التي تمتد على أربع طوابق توفّر تجربة ممتعة تحاكي بيئة الغابات الاستوائية وتضم أكثر من 3000 نوع من النباتات والحيوانات؛ إلى جانب حديقة لاجونا ووتر بارك في لامير، التي تضم لعبة ركوب الأمواج WaveOz180 الوحيدة في الخليج العربي وأفعوانية الطوافة العائلية والوحيدة في المنطقة.

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