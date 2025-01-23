د. سليمان العمران: البرامج الجديدة تعكس التزامنا بتوفير تعليم طبي عالي الجودة يواكب أفضل المعايير العالمية

د. رشا بوحميد: نسعى إلى توفير أكثر من 100 مقعد تدريبي في برامج الدراسات الطبية العليا للأطباء سنوياً

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دبي الصحية، عن فتح باب التسجيل في برامج الدراسات الطبية العليا " الامتياز والإقامة والزمالة" في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وتضم للمرة الأولى برنامجي الزمالة في "طب الكلى للأطفال وطب السكتة الدماغية"، بهدف توفير كوادر طبية عالية الكفاءة في التخصصات الدقيقة وتعزيز جودة التعليم الصحي.

بهذه المناسبة، قال الأستاذ الدكتور سليمان العمران، عميد الدراسات الطبية العليا في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: "نحرص في دبي الصحية على توفير البرامج النوعية التي تسهم في تعزيز قدرات وكفاءة الكوادر الطبية، في إطار خطتها الرامية إلى إعداد جيل متميز من المختصين في القطاع الصحي. تعكس هذه البرامج التزامنا بتوفير تعليم طبي عالي الجودة يتماشى مع أفضل المعايير العالمية."

وأوضح أن إجمالي عدد برامج الدراسات الطبية العليا التي تقدمها الجامعة ارتفع ليصل إلى 41 برنامجاً في تخصصات مختلفة، من بينها 22 برنامج إقامة، و17 برنامجاً للزمالة، وبرنامجي امتياز، وتحظى كافة البرامج المقدمة على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (البورد السعودي) والمعهد الوطني للتخصصات الصحية (البورد الإماراتي)، والمجلس العربي للتخصصات الصحية (البورد العربي).

من جانبها، قالت الدكتورة رشا بوحميد، نائب عميد الدراسات الطبية العليا في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: "برنامجي الزمالة في طب الكلى للأطفال وطب السكتة الدماغية يمثلان إضافة نوعية لبرامج الدراسات الطبية العليا التي تقدمها الجامعة، وتعكس التزام دبي الصحية بتوفير بيئة تعليمية وبحثية متكاملة. تسهم هذه البرامج في توفير التخصصات الدقيقة والمطلوبة، وتعزيز الرعاية الصحية المتخصصة للمرضى تماشياً مع عهد المريض أولاً".

وأضافت: "تهدف دبي الصحية إلى توفير أكثر من 100 مقعد تدريبي سنوياً في برامج الدراسات الطبية العليا للأطباء في تخصصات مختلفة داخل الدولة وخارجها، كما تسعى بشكل مستمر إلى توفير واستحداث البرامج التخصصية التي تعزز من كفاءة القطاع الصحي، ضمن خطتها الرامية إلى توفير الكفاءات العلمية المتخصصة، وتعزيز مكانة إمارة دبي كوجهة عالمية للرعاية الصحية".

جدير بالذكر أنه تم فتح باب التسجيل في البرامج المطروحة، ويمكن للراغبين في الالتحاق بها من داخل الدولة أو خارجها التسجيل على الموقع الإلكتروني: www.mbru.ac.ae/graduate-medical-education.

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