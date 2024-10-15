دبي- وقعت دبي الرقمية، الجهة الحكومية المسؤولة عن قيادة التحول الرقمي في إمارة دبي، مذكرة تفاهم مع شركة "كون"، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في تنظيم الفعاليات والمعارض التجارية. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز حضور دبي الرقمية في فعاليات جيتكس المحلية والعالمية.

وترسم مذكرة التفاهم هذه شكل علاقة الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، مع التركيز على فعاليات جيتكس المختلفة التي تنظمها وتديرها "كون" والشركات التابعة لها حول العالم. ومن ضمن تلك الفعاليات جيتكس أفريقيا (مراكش)، وأوروبا (برلين)، وآسيا (سنغافورة)، ودبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في سياق رؤية مشتركة لتوسيع الحضور العالمي لدبي الرقمية.

وتهدف هذه الشراكة إلى استكشاف فرص التعاون في المستقبل ووضع آليات لمشاركة دبي الرقمية في فعاليات جيتكس الحالية والمستقبلية. كما تهدف في الأساس إلى دعم استراتيجية دبي للتوجه نحو العالمية، من خلال عرض رؤيتها وإنجازاتها في مسيرة التطور الرقمي، وتوسيع شراكاتها العالمية. وهذا من شأنه ترسيخ مكانة دبي كمدينة رقمية رائدة عالمياً.

وفي هذا السياق، قال معالي هلال سعيد المري، المدير العام لسُلطة مركز دبي التجاري العالمي: "تعتبر هذه الشراكة الاستراتيجية العالمية بين دبي الرقمية وأسواق جيتكس هي الأولى ضمن سلسلة من مبادرات التعاون التي من شأنها تعزيز مشاركة ونقل وتطوير الكفاءات والخبرات مع المجتمع الرقمي العالمي بهدف خلق اقتصاد معرفي عالمي".

وأضاف معاليه: "سوف يكون للتكامل الناتج عن هذه الشراكة تأثير إيجابي على خارطة طريق المدن الرقمية للعديد من الدول. وسيقدم للعالم نهجًا متكاملاً ومرنًا يعزز من مكانة دبي كمركز رقمي عالمي."

وتأكيداً على أهمية هذه الشراكة، قال سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام دبي الرقمية: "تعكس هذه الاتفاقية التزامنا بتعزيز التعاون الوطني الشامل بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الحكيمة، التي تؤكد أن كل شخص في دبي يلعب دوراً في رسم مستقبل الإمارة. إننا نهدف من خلال هذا التعاون مع شركة "كون" إلى ترسيخ مكانة دبي كنموذج عالمي للمدن الرقمية. وإننا نثمن خبرة الشركة في تنظيم الفعاليات العالمية الكبرى وننظر إلى هذه الشراكة كمحرك رئيس لتحقيق أهدافنا المشتركة بما يتماشى مع استراتيجية دبي الرقمية لتعزيز مكانة دبي كمركز رقمي عالمي".

تتيح هذه الاتفاقية لدبي الرقمية فرصة دخول أسواق عالمية جديدة في مجال التكنولوجيا من خلال فعاليات جيتكس التي تقام في العديد من المناطق حول العالم. وبدورها ستقدم دبي الرقمية الدعم لشركة "كون" من خلال مشاركتها بصفة عارض أو راعي، حيث ستعرض الاستراتيجية الرقمية لإمارة دبي ومشاريعها ومبادراتها، بالإضافة إلى بناء العلاقات مع المجتمع الرقمي العالمي في الأسواق التي تقام فيها فعاليات جيتكس تحت إدارة وتنظيم شركة "كون".

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