حمد عبيد المنصوري: أدعو شركاءنا في مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص للمشاركة الفعّالة في هذا المسح، لما له من انعكاسات إيجابية على سوق العمل بالإمارة، ولما يسهم به في تعزيز القدرة على جذب واستقطاب المواهب الرقمية.

دبي، أطلقت دبي الرقمية مسح المهارات الرقمية استجابةً للتقدم السريع في التقنيات الرقمية.، وكجزء من مهمتها لتمكين المجتمع في إمارة دبي رقمياً، يهدف المسح إلى جمع رؤى من المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص حول احتياجاتها من المواهب الرقمية وتحديد فجوات المهارات المحتملة.

كما يهدف أيضًا إلى مطابقة المهارات الرقمية مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، يسعى إلى اكتشاف كيفية قيام المؤسسات بتحديد وجذب وتطوير المهارات اللازمة للتحول الرقمي.

تغطية مهارات الذكاء الاصطناعي

تم توسيع نطاق المسح هذا العام ليشمل المهارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. ويهدف إلى تقييم الطلب على مهارات الذكاء الاصطناعي، وتحديد الفجوات، وفهم استراتيجيات التوظيف التي تعتمدها المؤسسات في القطاعين العام والخاص. كما يستعرض الآليات المستخدمة لتطوير ورعاية المواهب.

استعداداً للمستقبل

وقال سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام دبي الرقمية، مؤكداَ أهمية هذا المسح: " مع تسارع الابتكارات الرقمية، تتطور طبيعة المهارات المطلوبة باستمرار. يجب على المؤسسات في القطاعين العام والخاص ليس فقط مواكبة هذه التغيرات، بل أيضًا التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية. يستند هذا المسح إلى الرؤى المكتسبة من دراسة المهارات الرقمية التي أجريناها قبل عامين، والتي قدمت معلومات قيمة حول المهارات الرقمية في دبي. وقد كانت هذه النتائج أساسية لدعم التحول الرقمي في دبي وتعزيز اقتصادها الرقمي بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33."

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