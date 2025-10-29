دبي : نظمت دبي الرقمية سلسلة ورش عمل متخصصة بعنوان "رقمنة الحياة"، ضمن فعاليات قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات 2025، والتي عقدت في مدينة إكسبو دبي بمشاركة نخبة من القادة والخبراء من مختلف دول العالم.

وفي كلمتها الافتتاحية خلال ورشة العمل الأولى بعنوان "وكلاء المستقبل"، تناولت سعادة الدكتورة موزة سويدان، المدير التنفيذي لقطاع التطبيقات والمنصات الرقمية في مؤسسة حكومة دبي الرقمية مفهوم وكلاء الذكاء الاصطناعي (Agentic AI) ودوره في إعادة تعريف الخدمات الرقمية وإعادة تصميمها وتقديمها بما يتناسب مع المدن الذكية. وأكدت أن دبي من أوائل المدن التي تبنت هذا التوجه من خلال رؤيتها لبناء مدينة تُدار بالذكاء والبيانات وتخدم الإنسان أولاً وأخيراً.

وأشارت الدكتورة موزة إلى نهج دبي الرقمية في "تطوير منظومة رقمية متكاملة تجعل الذكاء الاصطناعي زميلاً رقمياً للإنسان، لا بديلاً عنه، بحيث تتحول الخدمات الحكومية إلى تجارب ذكية متصلة واستباقية، وأكثر إنسانية وسلاسة وكفاءة.”

وشارك في النقاش كل من عبد الله الفلاسي، مدير إدارة البنية التحتية والعمليات، دنيا عثمان مديرة منتج "دبي الآن" في دبي الرقمية، ، ورامي سري الدين، مدير أول لهندسة الحلول في مايكروسوفت الإمارات حيث ناقش المتحدثون فرص تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الموحّدة، وحوكمة البيانات، ومستقبل الخدمات الرقمية التي تعمل بتكامل بين الإنسان والآلة.

وفي ورشة أخرى شاركت بخيتة الكتبي، أخصائي أول في الإحصاءات الاقتصادية في مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في نقاش يتناول الدور الحيوي للبيانات في هذه المرحلة من التحول الرقمي، وذلك بعنوان "البيانات كرأس مال". ركزت الورشة على القيمة الاقتصادية للبيانات ودورها في بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة. واستعرضت الجلسة، التي ضمت ممثلين من دبي الرقمية، Prop-AI، وInsuranceMarket.ae، تجارب عملية حول سبل استثمار البيانات كأصل وطني واستراتيجي يدعم الابتكار والحوكمة والتكامل بين القطاعات العامة والخاصة.

وتأتي هذه المشاركات ضمن جهود دبي الرقمية لتعزيز حضورها في الفعاليات الدولية الكبرى، واستعراض تجربتها الرائدة في تسريع التحول الرقمي، وتبني نماذج مبتكرة للذكاء الاصطناعي، وبناء منظومات رقمية متكاملة تسهم في رفاه الإنسان وجودة الحياة.

