دبي، الإمارات العربية المتحدّة: أبرمت دبي الجنوب، أكبر مشروع تطوير حضري رئيسي يركز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، اتفاقية مع "فليك ميديا" للإشراف على الإعلانات الخارجية في المناطق الرئيسة في دبي الجنوب.

وتم توقيع الاتفاقية في مقر دبي الجنوب، من قبل نبيل الكندي، المدير التنفيذي لشركة دبي الجنوب للعقارات، ومحمد المارديني من شركة "فليك ميديا"، بحضور عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا الجانبين.

وتمثل الشراكة مع "فليك ميديا" خطوة استراتيجية من دبي الجنوب لتعزيز رؤيتها والتواصل مع السكان والشركات والزوار من خلال حلول الإعلان الخارجية المبتكرة.

وقال نبيل الكندي: "منذ تأسيسها صممت دبي الجنوب لتصبح مدينة مثالية للعيش والعمل والازدهار، ومع مرور الوقت، باتت المدينة تحظى بشعبية متزايدة بين المستثمرين والشركات. ومن خلال الشراكة مع "فليك ميديا" والاستفادة من خبراتها، نسعى إلى تعزيز مشاركتنا وتفاعلنا مع مجتمع دبي الجنوب لتعزيز رؤيتنا في إنشاء مركز حيوي ومزدهر".

من جهته، قال محمد المارديني: "نتطلّع للتعاون مع دبي الجنوب للترويج لبيئتها الديناميكية من خلال حلول الإعلانات الخارجيّة الحديثة. ونهدف إلى تسليط الضوء على المزايا والعروض الفريدة والحصرية لدبي الجنوب، وتعزيز جاذبيتها للشركات والمقيمين على حد سواء".

وباعتبارها شركة رائدة في مجال الإعلان، تركّز "فليك ميديا" على التخطيط الاستراتيجي لتحقيق نتائج قابلة للقياس وتقديم مزيج مصمم بعناية من خيارات وحلول الإعلانات الداخلية والخارجية. وبفضل حضورها المتميّز في مواقع بارزة، بما في ذلك مطارات الطيران الخاص، ستُسهم "فليك ميديا" في الارتقاء بقطاع الإعلانات لعملائها وإعادة تشكيل مفهوم التسويق الحديث عبر تقديم رؤية استثنائيّة للعلامات التجارية وتجارب بصريّة جذّابة.

وتعدّ دبي الجنوب أكبر مشروع تطوير حضري في إمارة دبي، يركز على توفير منظومة متكاملة لقطاع الطيران والخدمات اللوجستية. وتضم المدينة مطار آل مكتوم الدولي الذي سيصبح أكبر مطار في العالم عند اكتماله، وتعززه بنية تحتية للنقل متعدد الوسائط، تربطها عبر بوابات جوية وبرية وبحرية. كما تسعى

دبي الجنوب إلى تطوير مجتمع حيوي وبيئة مواتية للعيش والعمل من خلال الاستفادة من عروضها المميزة في مجال الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، إلى جانب حلول البنية التحتية عالمية المستوى.

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