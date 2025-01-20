دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت دبي الجنوب، أكبر مشروع تطوير حضري رئيسي يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، اتفاقية مع شركة "إكسبيديترز" إنترناشونال أوف واشنطن، إنك، رمزها في بورصة نيويورك(EXPD) ، وهي شركة عالمية للخدمات اللوجستية مدرجة ضمن قائمة فورتشن 500، وذلك لإطلاق منشأة جديدة لها في المنطقة اللوجستية بدبي الجنوب، في خطوة تعكس التزام الشركة بتوسيع نطاق أعمالها في المنطقة وتلبية الطلب المتزايد على الحلول اللوجستية المتقدمة.

وقد حضر توقيع الاتفاقية سعادة خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، و محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب، وجيفري موسر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إكسبيديترز، و كي مورالي، نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية، وماثيو جوزيف، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ و وائل حنّا، مدير المنطقة في دبي.

وتمتد المنشأة الجديدة على مساحة تقارب 23,200 متر مربع، حيث ستدعم خدمات التخزين وتنفيذ الطلبات الشاملة لشركة إكسبيديترز إلى جانب عمليات محطة شحن الحاويات. وستشمل قدرات التخزين والتنفيذ في المنشأة إدارة المخزون، والتجهيز، والتصنيف، وإدارة الطلبات، وعمليات التفتيش على الامتثال، وبرامج الإرجاع، وإدارة النقل، وخدمات الالتقاط والتعبئة، فضلاً عن التفتيش ومراقبة الجودة. وستركز محطة شحن الحاويات على دمج وفصل الشحنات، وتقديم خدمات التصدير، والتعامل مع تفكيك أو معالجة الأعطال التي تحدث لوحدات التحميل. ومن المقرر أن تُباشر المنشأة عملياتها في فبراير 2025.

وقال محسن أحمد: "يسرنا توقيع هذه الاتفاقية مع شركة إكسبيديترز الرائدة عالمياً في قطاع الخدمات اللوجستية، والتي ستستفيد من المنظومة المتكاملة التي نوفرها في دبي الجنوب، بما في ذلك البنية التحتية المتطورة وحلولنا اللوجستية المبتكرة. نلتزم في دبي الجنوب بدعم رؤية الحكومة الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز لوجستي عالمي رائد، ونعمل جاهدين على دعم شركة إكسبيديترز في مسيرتها التوسعية، لمساعدتها على تلبية الطلب المتزايد على الخدمات اللوجستية في المنطقة."

بدوره قال جيفري موسر:" نحن فخورون بالإعلان عن هذا الإنجاز في رحلة نمو إكسبيديترز من خلال توقيع اتفاقية منشأة جديدة مع دبي الجنوب. ويعكس هذا المرفق المتطور التزامنا الثابت بتلبية الطلب المتزايد لعملائنا مع تعزيز الكفاءة التشغيلية. لقد افتتحنا أول فرع لنا في دبي منذ أكثر من 25 عامًا ونحن نقدر النهج الاستراتيجي الذي تتبناه دبي الجنوب لتطوير البنية التحتية الأساسية لدعم دبي كمركز لوجستي عالمي. ومع استمرارنا في التوسع، يؤكد هذا الاستثمار الاستراتيجي على تفانينا في تقديم حلول لتلبية الاحتياجات المتطورة لسلسلة التوريد العالمية."

وتُعد شركة "إكسبيديترز" إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية، وتتخذ من بلفيو بولاية واشنطن مقرًا رئيسيًا لها. وتوظف الشركة فريقًا محترفًا من الكفاءات في 176 مكتبًا إقليمياً والعديد من الفروع المنتشرة في ست قارات، متصلة بشبكة عالمية متكاملة عبر نظام متطور لإدارة المعلومات. وتشمل خدمات الشركة تجميع أو شحن البضائع جوًا وبحرًا، والتخليص الجمركي، ودمج الموردين، وتأمين الشحن، والنقل المحدد بوقت، وإدارة الطلبات، والتخزين والتوزيع، وحلول لوجستية مخصصة لتلبية احتياجات العملاء.

بدورها تعد المنطقة اللوجستية في دبي الجنوب مثالاً للابتكار اللوجستي ضمن بنية تحتية متطورة حيث توفر خدمات وعمليات متميزة بالإضافة إلى ربط مباشر إلى ميناء جبل علي عبر ممر لوجستي. وتتألف المنطقة اللوجستية من مناطق متعددة تتمتع بإمكانية الوصول المباشر إلى محطات الشحن في مطار آل مكتوم الدولي، و إي.زي.دبي، المنطقة المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى منطقة الخدمات اللوجستية التعاقدية.

-انتهى-

#بياناتشركات