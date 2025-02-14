دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت دبي الجنوب للعقارات مشروع "بوابات الشاطئ" المخصّص للشقق في المنطقة السكنيّة بدبي الجنوب، استجابةً للطلب الكبير على الوحدات السكنية، وفي أعقاب النجاح الاستثنائي الذي حققه مشروع "ساوث ليفينج"، ما يعزز مكانة المنطقة المتنامية كوجهة رائدة للحياة العصريّة.

ويتألف مشروع "بوابات الشاطئ" من مبنيين سكنيين يوفران إطلالات خلابة على الشاطئ والمرافق المائية ضمن المشروع الرئيسي. وفي الوقت الحالي يُطرح للبيع مبنى "بوابات الشاطئ 2" والذي يضمّ 157 وحدة سكنية فسيحة، تشمل شققاً بغرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم، إضافة إلى وحدات "بوديوم" محدودة تتمتع بشرفات واسعة.

ويقدم المشروع شققًا مصممة بعناية لتلبية احتياجات العائلات، حيث تشمل غرف معيشة واسعة بحمامات داخلية، ومطابخ مغلقة، وشرفات ونوافذ كبيرة لتحقيق أقصى استفادة من الإضاءة الطبيعية والتهوية. كما تتوفر في المنطقة الواقعة في الجزء السفلي من المشروع مرافق مخصصة للعائلات تشمل مناطق لعب للأطفال ومناطق ترفيهية. بالإضافة إلى ذلك، سيحتوي المشروع على مسابح منفصلة للكبار والصغار، فضلاً عن مجموعة متنوعة من المنشآت الرياضية والترفيهية، ما يضمن أسلوب حياة متكامل لجميع السكان.

وقال نبيل الكندي، المدير التنفيذي لشركة "دبي الجنوب للعقارات": "إن النجاح الذي حققه مشروع "ساوث ليفينج" وبيع جميع وحداته يؤكد المكانة الرفيعة التي تتمتع بها دبي الجنوب بين المواقع المفضلة للمستثمرين والمستخدمين النهائيين. وقد أسهم هذا النجاح في إطلاقنا لمشروع "بوابات الشاطئ"، الذي يتميّز بموقعه الاستثنائي بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي. وبفضل مساحات وحداته الواسعة والعوائد المجزية على الاستثمار والاتصال السلس والمرافق العصرية، فإنّنا نتوقع إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين".

وأضاف: "في يوم الإطلاق نجحنا في بيع أكثر من 100 وحدة فيما تبقى عدد محدود من الوحدات السكنية، الأمر الذي يعكس الإقبال الكبير على المشروع. ونؤكّد في دبي الجنوب للعقارات التزامنا الراسخ بجذب مليون ساكن للمنطقة تماشياً مع الرؤية الطموحة التي وضعتها قيادتنا الرشيدة."

وتعمل دبي الجنوب على تعزيز المنطقة السكنية بالمرافق المريحة والملائمة، بما في ذلك الحدائق العامة، والملاعب الرياضية، والمحلات التجارية، وهايبرماركت تبلغ مساحته 50,000 قدم مربع، ومسجد، ومحطة بترول، وخط عام للحافلات يربط المنطقة بمحطة مترو إكسبو. بالإضافة إلى ذلك، افتتحت مدرسة جيمس فاوندرز دبي الجنوب، أبوابها العام الفائت. وتعد المنطقة السكنية حالياً موطناً لأكثر من 25,000 نسمة يستمتعون بنمط الحياة المميز ومجموعة من المرافق والعديد من المجمّعات السكنية المسورة التي تضم شققاً ووحدات تاون هاوس.

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