دبي، الإمارات العربية المتحد : أعلنت دبي الإنسانية وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية اليوم عن إبرام شراكة استراتيجية، تعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كقائد عالمي في مجالي العمل الإنساني والتميز الدبلوماسي، من خلال تعزيز التعاون في مجالات تبادل المعرفة، وتطوير القدرات، والتعاون المؤسسي.

وقد وقّع الاتفاقية من جانب دبي الإنسانية، جوسيبي سابا، المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، ومن جانب الأكاديمية، سعادة الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على استكشاف مجموعة من المبادرات المشتركة، بما في ذلك تطوير برامج تدريبية مشتركة، ومحاضرات متخصصة، وورش عمل. كما ستسهم الشراكة في تسهيل تبادل الخبرات، واستضافة المتحدثين، وتنظيم الندوات، والزيارات الميدانية، والجلسات النقاشية حول موضوعات ذات اهتمام مشترك.

وحول توقيع الاتفاقية، قال جوسيبي سابا: "تعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك بتعزيز منظومة العمل الإنساني العالمية من خلال تعاون استراتيجي هادف. وانطلاقاً من علاقتنا الراسخة مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، تفتح هذه الاتفاقية آفاقاً جديدة لتبادل المعرفة، وبناء القدرات، وتعزيز الفكر القيادي عند تقاطع العمل الإنساني والدبلوماسية.

وفي ظل بيئات العمل الإنسانية التي تزداد تعقيداً، تكتسب الدبلوماسية الإنسانية أهمية متنامية من حيث تأمين الوصول إلى المتضررين وتحديد القنوات الأكثر فاعلية لإرسال المساعدات الإنسانية، بما يسهم في تعزيز كفاءة إيصال الإغاثة ودعم جهود الاستجابة الإنسانية حول العالم."

ومن جانبه قال سعادة الدكتور محمد إبراهيم الظاهري: "تكمن قيمة هذا التعاون في قدرته على تجاوز أطر التبادل المؤسسي التقليدي والتوجّه نحو أثر عملي وتطبيقي. فمن خلال الجمع بين الرؤى الدبلوماسية والخبرات الإنسانية ضمن إطار منظم، نستثمر في قدرات أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى في تمكين المجتمع الدولي من استشراف التحديات العالمية المعقدة والاستجابة لها وإدارتها بفعالية».

وتجمع هذه الاتفاقية بين مؤسستين رائدتين تتشاركان الالتزام بتطوير البحث وتعزيز الفاعلية التشغيلية في القطاعين الإنساني والدبلوماسي. ومن خلال هذه الشراكة، يسعى الطرفان إلى إبراز التزام دولة الإمارات المتواصل بتعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين القطاعات، بما يسهم في التصدي للتحديات الإنسانية العالمية وترسيخ التعاون متعدد الأطراف.

حول دبي الإنسانية:

تُعد "دبي الإنسانية" أكبر مركز إنساني في العالم. وهي تأسست عام 2003 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، لتكون منصة استباقية تدعم جهود المجتمع الإنساني الدولي.

وبصفتها سلطة منطقة حرة إنسانية مستقلة وغير ربحية فريدة من نوعها، تحتضن دبي الإنسانية مجتمعاً متنوعاً يضم أكثر من 80 عضواً، يشمل منظمات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية غير الربحية، والشركات التجارية، والتي تعمل معاً من أجل تعزيز الجهود الإنسانية والتنموية المستدامة وخدمة المجتمعات المتضررة حول العالم.

للمزيد من المعلومات: https://dubaihumanitarian.ae/

نبذة عن أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية

تعد أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية مركزاً دبلوماسياً متميزاً في الإمارات العربية المتحدة في أبوظبي، حيث تقدم برامج تعليمية وتدريبية معتمدة مخصصة لإعداد دبلوماسيي المستقبل، ورياديي الأعمال القادة في القطاعين الحكومي والخاص. وتجمع الأكاديمية بين النطاقات الدبلوماسية والأكاديمية والبحثية. وبوصفها كمركز بحثي إقليمي متخصص، تعمل الأكاديمية على إنتاج البحوث التي توفر المعرفة ذات الصلة بأهداف السياسة الخارجية لدولة الإمارات، وكذلك إعداد المراجع الموثوقة عبر ما تنتجه من منشورات ودراسات بحثية متخصصة.

للمزيد، يمكنكم زيارة الموقع الالكتروني http://agda.ac.ae

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