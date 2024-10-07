دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصدت "دبي الإنسانية" جائزة "ستيفي®" الذهبية المرموقة ضمن جوائز "ستيفي للتفوق التكنولوجي 2024" في فئة "التكنولوجيا المتقدمة لهذا العام". ويعكس هذا الإنجاز البارز التزام "دبي الإنسانية" بأن تبقى مركزًا إنسانيًا عالميًا رائدًا يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة ويعزّز جهود الشركاء الإقليميين والعالميين لتخفيف معاناة البشرية.

تسلّم جوسيبي سابا، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة "دبي الإنسانية"، الجائزة خلال الحفل الذي أقيم في مدينة نيويورك. وعلق على الفوز قائلاً: " يؤكد هذا التقدير مهمتنا في دمج تقديم المساعدات الإنسانية من خلال التكنولوجيا والتعاون العالمي بسلاسة. يُعَدّ "بنك البيانات اللوجستية للخدمات الإنسانية" منصّة مبتكرة تسمح بتسريع عمليات الاستجابة للأزمات الطارئة وتسهيلها بما يضمن وصول المساعدات الحيوية بسرعة وكفاءة أكبر."

تعتبر جوائز "ستيفي للتميز التكنولوجي" منافسة دولية تعترف بالإنجازات البارزة للأفراد والفرق والمؤسسات التي تشكل مستقبل التكنولوجيا في مختلف قطاعات الصناعة. ومُنحت هذه الجائزة لمنظمات من مختلف أنحاء العالم، ويعد فوز "دبي الإنسانية" إنجازًا مهمًا على الساحة الدولية.

تم تكريم "دبي الإنسانية" عن مشروع "بنك البيانات اللوجستية للخدمات الإنسانية" ، وهي منصة رقمية توفر معلومات محدثة عن المساعدات الحيوية المتاحة في المراكز الإنسانية العالمية في دبي وإيطاليا وبنما، بدعم من سلطة الجمارك في كل دولة. أُطلقت المنصة في عام 2017 لتعزيز كفاءة الاستجابة للطوارئ من خلال تمكين العاملين في الميدان والمجتمعات المتضررة من معرفة أماكن توفّر المواد الإغاثية اللازمة، وبالتالي تلعب المنصة دوراً فاعلاً في تعبئة الموارد والمساعدات للدول المتضررة من الكوارث الطبيعية والأزمات، مما يقلل بشكل كبير من أوقات التخطيط والاستجابة ويضمن وصول الدعم للأشخاص المحتاجين من دون أي تأخير.

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