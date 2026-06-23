انطلاقاً من التزامه الراسخ بدعم التمكين المالي وفق أحكام الشريعة الإسلامية، تتيح الحملة الجديدة للمتعاملين المؤهلين الاستفادة من معدلات ربح متوقعة تصل إلى 6.60% سنويًا خلال فترة الحملة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلن دبي الإسلامي، المجموعة المالية الإسلامية الرائدة عالميًا والأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق حملة ادخارية جديدة، في إطار التزامه المستمر بتعزيز الرفاه المالي وتمكين المتعاملين من بناء مستقبل مالي أكثر استقرارًا وأمانًا. وتهدف الحملة الجديدة المقدمة ضمن حساب التوفير الإسلامي إلى تشجيع عادات الادخار المنضبطة، وتعزيز المرونة المالية، ومكافأة المتعاملين على تحقيق أهدافهم المالية طويلة الأمد.

وتستمر الحملة من بداية يونيو وحتى نهاية أغسطس 2026، حيث تمثل حافزًا لتعزيز السلوكيات المالية المسؤولة. ومن خلال مكافأة المتعاملين ممن يواصلون تعزيز مدخراتهم وإيداع أموال جديدة والمحافظة على أرصدة مستدامة بشكل منتظم، يوفر دبي الإسلامي مسارًا واضحًا وملموسًا يدعم النمو المالي على المدى الطويل. تتيح الحملة للمتعاملين الاستفادة من أرباح أعلى عند فتح حساب توفير إسلامي جديد وإضافة أموال جديدة، ما يصل إلى 6.60% سنويًا لمتعاملي الرواتب الجدد، في حين يحصل بقية المتعاملين الأفراد المؤهلين على أرباح متوقعة تصل إلى 5.10% سنويًا، وذلك وفقًا للمعايير والشروط المطبقة.

وللاستفادة من هذه المعدلات التفضيلية والانطلاق في رحلة ادخارية مجزية، يتعين على المتعاملين فتح حساب توفير إسلامي جديد (بالدرهم الإماراتي أو الدولار الأمريكي)، والحفاظ على متوسط رصيد إضافي لا يقل عن 50,000 درهم إماراتي (أو ما يعادله بالدولار الأمريكي) طوال فترة الحملة. وسيتم تطبيق معدل الربح الإضافي على الزيادة في متوسط الرصيد حتى سقف 4 ملايين درهم إماراتي (أو ما يعادله بالدولار الأمريكي)، بما يضمن استفادة شريحة واسعة من المتعاملين الراغبين في تنمية مدخراتهم بأسلوب منظم ومستدام.

وفي تعليقه على إطلاق الحملة، قال سانجاي مالهوترا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في دبي الإسلامي: "نؤمن في دبي الإسلامي بأن الادخار يتجاوز كونه مجرد عادة مالية، فهو سلوك منضبط يمكّن الأفراد من الاستعداد للمستقبل بثقة أكبر. ويؤكد إطلاق هذه الحملة التزامنا بدعم المتعاملين في تحقيق تطلعاتهم المالية وتمكينهم من التخطيط المالي المسؤول لتحقيق أهدافهم المستقبلية. ومن خلال هذه الحملة، نسعى إلى تشجيع السلوكيات الادخارية الإيجابية لتحقيق قيمة ملموسة لمتعاملينا، بما يدعم تطلعاتهم وتقدمهم نحو مستقبل مالي أكثر أمانًا واستقرارًا".

وبصفته البنك الإسلامي الرائد في دولة الإمارات، يواصل دبي الإسلامي التركيز على تقديم حلول مصرفية ترتكز على الثقة والشفافية والقيمة الحقيقية، بما يساعد المتعاملين على بناء عادات مالية أكثر فعالية واستدامة على المدى الطويل.

وسيتم احتساب مبلغ الربح الإضافي التقديري وفقًا لشروط وأحكام الحملة، ويُطبق لكل متعامل على الأموال الجديدة الواردة خلال فترة الحملة والمودعة في حساب توفير إسلامي جديد تم فتحه خلال الفترة ذاتها. ولا تُعد الأموال المحولة من أرصدة الحسابات الجارية أو حسابات التوفير أو الودائع القائمة لدى دبي الإسلامي ضمن الأموال الجديدة المؤهلة للاستفادة من الحملة.

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