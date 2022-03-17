في خطوة لمساعدة المؤسسات الرائدة في المنطقة على تبسيط التعقيدات السحابية وتسريع عملية التحول الرقمي

أعلنت شركة معلومات البرمجيات "دايناتريس" (Dynatrace) اليوم عن افتتاح فرعها في دولة الإمارات، وذلك في إطار استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق حضورها في منطقة الشرق الأوسط في ظل مساعيها لتلبية الطلب الإقليمي المتنامي على المعلومات البرمجية ومساعدة كبرى المؤسسات الرائدة في المنطقة على تسريع عملية التحول الرقمي.

وتجمع "دايناتريس" ما بين مزايا القدرة الكبيرة على الملاحظة، وأمن التطبيقات وقت التشغيل، والذكاء الاصطناعي لعمليات تكنولوجيا المعلومات (AIOps)، لتقديم أجوبة وأتمتة ذكية من البيانات، حيث يتيح ذلك لفرق العمل تحديث وأتمتة العمليات السحابية وإصدار برمجيات أفضل وأكثر أماناً بشكل أسرع، وتقديم تجارب رقمية لا مثيل لها.

ويأتي دخول الشركة إلى سوق دولة الإمارات في وقت تتزايد الحاجة فيه إلى المعلومات البرمجية من مختلف القطاعات. وبالنظر إلى النمو الاقتصادي القوي في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، تسعى الشركات إلى الحصول على مزايا تنافسية في سوق دائم التطور.

ووفقاً لدراسة أجريت مؤخراً، من المتوقع أن يستمر هذا النمو الاقتصادي في الارتفاع إلى أكثر من 64%، حيث تخطط الشركات للاستثمار بكثافة في التحول الرقمي على مدار السنوات الثلاث المقبلة. وتهدف "دايناتريس" إلى تلبية الطلب الملح على المعلومات البرمجية من خلال الاستفادة من خبراتها وتقنياتها المتقدمة في هذا المجال.

وقال مايكل ألِن، نائب الرئيس لشركاء المبيعات عالمياً، في "دايناتريس": "نحن سعداء بتعزيز حضورنا في دولة الإمارات في الوقت الذي يزداد فيه الطلب على حلولنا ومنتجاتنا في مختلف قطاعات السوق. ويعد التوسع في منطقة الشرق الأوسط أحد أهدافنا الرئيسية، حيث نسعى إلى التعاون مع كبرى المؤسسات الرائدة في المنطقة لمساعدتها على المضي قدماً في عملية التحول الرقمي وتقديم تجارب عالمية المستوى لعملائها. ونتمتع بسنوات من الخبرة وسجل حافل من النجاح مع العملاء، وهو ما يُمكّن الفِرَق من الابتكار بشكل أسرع والتعاون بفعالية أكبر وتوفير نتائج أعمال أفضل باستمرار دون الحاجة لزيادة الجهد اليدوي أو التعرض لأي مخاطر، مدفوعين بمزيجنا الفريد من القدرة الآلية والذكية على الملاحظة، مع أمان مستمر للتطبيقات في وقت التشغيل. ونتطلع إلى تقديم هذه المزايا للمؤسسات على نطاق واسع في جميع أنحاء دولة الإمارات."

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