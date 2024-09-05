دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة دايموندليس، الرائدة في مجال تأجير السيارات في دولة الإمارات والتابعة لمجموعة الحبتور، عن افتتاح فرعها الجديد في منطقة أم الرمول بدبي. يأتي هذا الافتتاح في إطار توسيع الشركة لأسطول السيارات الكهربائية، مما يعزز التزامها بتوفير حلول نقل مستدامة ومبتكرة.

يقع الفرع الجديد في موقع استراتيجي بالقرب من مطار دبي الدولي، مما يعزز قدرة دايموندليس على تلبية احتياجات الأعداد المتزايدة للمسافرين القادمين إلى الدولة. ويعكس هذا التوسع التزام الشركة بتعزيز وصول خدماتها إلى مناطق رئيسية تشمل الراشدية، وأم الرمول، ورأس الخور، ومدينة دبي التجارية.

حضر حفل الافتتاح كلٍ من خلف بن أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، وسلطان أحمد الحبتور، رئيس شركة الحبتور للسيارات، وأحمد خلف الحبتور، الرئيس التنفيذي لشركة الحبتور للسيارات، ومعن الحلبي، المدير العام لمجموعة الحبتور، وعدد كبير من الإدارة العليا في المجموعة.

قال بارثا باروا، المدير العام لشركة دايموندليس: "يأتي افتتاح فرع أم الرمول كخطوة استراتيجية تعكس التزامنا العميق بتعزيز الاستدامة في قطاع تأجير السيارات. نحن نهدف من خلال هذا التوسع إلى تقليل بصمتنا الكربونية وتقديم خيارات نقل صديقة للبيئة لعملائنا".

سيقدم الفرع الجديد مجموعة متكاملة من سيارات دايموندليس، بما في ذلك السيارة الكهربائية الجديدة JAC E30X، في خطوة تدعم رؤية دولة الإمارات نحو مستقبل أكثر استدامة. كما تخطط الشركة لتركيب محطات شحن للسيارات الكهربائية وألواح شمسية في منشآتها، بدءًا من موقع دبي للاستثمار (DIP)، في إطار سعيها للحفاظ على البيئة.

من جانبه، علق خلف بن أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، قائلاً: "التزامنا بالحفاظ على البيئة ودعم أهداف الاستدامة لدولة الإمارات واضح في جميع مشاريعنا، أهمها التطورات العقارية مثل برج الحبتور ومشروع ذا ريزيدنسيز، والألواح الشمسية التي تم تركيبها في منتجع ونادي الحبتور للبولو. ومع توسع أسطول السيارات الكهربائية في دايموندليس وافتتاح فرع أم الرمول، نقدم خيارات نقل مستدامة تتماشى مع المبادرات الخضراء للدولة. كما أن الموقع الجديد سيخدم العدد المتزايد من المسافرين إلى الإمارات، مما يوفر لهم حلول تأجير مريحة وصديقة للبيئة."

يقع الفرع الجديد على مقربة من مطار دبي الدولي، مما يجعله نقطة محورية لتأجير السيارات على المدى القصير وخدمات التأجير للشركات، خاصةً للعملاء المهتمين بالبيئة. ويتوقع أن يسهم الموقع الجديد في زيادة ملحوظة في حجوزات الإيجار اليومية والأسبوعية.

احتفلت دايموندليس بالافتتاح من خلال تقديم خصم خاص على الإيجارات قصيرة الأجل للسيارات التي يتم حجزها واستلامها من فرع أم الرمول حتى 15 أكتوبر 2024. يشمل العرض السيارات الكهربائية الجديدة، مما يوفر للعملاء فرصة تجربة أحدث تقنيات القيادة المستدامة.

وختم باروا: "يمثل فرع أم الرمول تجسيداً لالتزامنا بالابتكار والاستدامة ورضا العملاء. نحن متحمسون لتوفير مواقع أكثر ملاءمة وخيارات أكثر استدامة في مجال تأجير السيارات."

بالإضافة إلى التوسع في أم الرمول، تخطط دايموندليس لتعزيز خدماتها بإنشاء ورشة عمل جديدة في مصفّح، أبوظبي، واستمرار توسع خدمات تأجير السيارات الكهربائية في جميع أنحاء الإمارات.

لمحة عن دايموندليس

تعتبر شركة دايموندليس من الشركات الرائدة في مجال تأجير السيارات في الإمارات العربية المتحدة، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات تشمل تأجيرالسيارات للأفراد والشركات، بالإضافة إلى تأجير الشاحنات والحافلات، وبيع السيارات المستعملة. كإحدى الشركات التابعة لمجموعة الحبتور، تلتزم دايموندليس بتقديم خدمة عملاء استثنائية، وحلول مبتكرة، وممارسات مستدامة.

لمحة عن مجموعة الحبتور

تُعتبَر مجموعة الحبتور، التي أسّسها رئيس مجلس الإدارة خلف أحمد الحبتور عام 1970، من أنجح الشركات وأكثرها احتراماً في الإمارات العربية المتحدة. تعمل في الإمارات والأسواق الدولية، حيث ترفع بكل اعتزاز علم الإمارات في عدد كبير من المدن حول العالم، منها لندن وفيينا وبودابست وبيروت وسبرنغفيلد في ولاية إلينوي الأمريكية. تُوظّف المجموعة آلاف المهنيين المتمرّسين وذوي المؤهلات العالية. وقد بات اسم مجموعة الحبتور مرادفاً للنمو الديناميكي، وخير دليل على ذلك التزامها بتطوير أعمالها في قطاعات عدة، عبر الانخراط في قطاعات الفنادق والسيارات والعقارات، والتعليم، والتأمين، والنشر. www.habtoor.com/ar/

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