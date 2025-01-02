دبي، الإمارات العربية المتحدة: حازت دايكن، الشركة الرائدة عالمياً في مجال حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد، على شهادة "أفضل بيئة عمل"، وذلك في فروعها المنتشرة بالإمارات والسعودية ومصر وقطر. وقد منحت هذه الشهادة من قبل الهيئة العالمية لثقافة بيئة العمل، وهي تستند إلى تقييم شامل لآراء الموظفين وتحليل معمق لثقافة العمل في الشركة. ويعكس هذا الإنجاز التزام دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا بتعزيز بيئة عمل يشعر فيها الموظفون بالتقدير والدعم مما يحفزهم على التميز والتفوق في العمل.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أعرب شريف العجيري، المدير العام للموارد البشرية والشؤون العامة في دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا، عن فخره واعتزازه بحصول الشركة على شهادة "أفضل بيئة عمل"، مشيراً إلى أنها تعكس التزام الشركة المستمر ببناء بيئة عمل قائمة على الثقة والاحترام والتعاون. كما أكد أنها تبرز الجهود الجماعية التي يبذلها القادة والموظفون لإرساء بيئة عمل ملهمة وداعمة. منوهاً أن هذا الإنجاز يكتسب أهمية خاصة لتزامنه مع الذكرى المئوية لتأسيس شركة دايكن، والتي تمثل قرنًا من الابتكار والتميز. وأضاف العجيري: "هذا الإنجاز يحفزنا جميعًا على تحقيق المزيد من النجاحات، وسنظل ملتزمين بالعمل معًا لتعزيز حياة الناس من خلال حلولنا المبتكرة."

تتمتع دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا بحضور قوي في جميع أنحاء المنطقة، حيث توظف أكثر من 750 شخصًا، وتواصل تنمية وتوسيع نطاق أعمالها بسرعة. وبفضل نهجها الإداري المرتكز على الأفراد، تركز الشركة على تمكين موظفيها من خلال توفير برامج تدريبية لتعزيز المهارات وتقديم الدعم المستمر لمساعدتهم على تحقيق إمكاناتهم الكاملة. وتعد قيم التنوع والشمول من الركائز الأساسية في فلسفة دايكن المؤسسية، حيث تساهم في خلق ثقافة ديناميكية وتعاونية تعزز النمو وتسرع نجاح الشركة.

هذا الإنجاز يعكس التزام دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا بإعطاء الأولوية للمبادرات التي تدعم تنمية المهارات الشخصية والمهنية لموظفيها. فمن خلال توفير برامج تدريبية، وفرص لتعزيز المهارات المستمرة، وتشجيع التعاون، لا تسعى دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا لأن تصبح أفضل بيئة عمل فحسب، ولكن مكانًا استثنائيًا يتمكن فيه الموظفون من تحقيق الإبداع والشعور بالفخر والمساهمة بفعالية في نجاح المؤسسة.

لمحة حول دايكن:

دايكن للصناعات هي شركة رائدة عالمياً في مجال المضخات الحرارية وأنظمة تكييف الهواء وتكنولوجيا تنقية الهواء، وتضم أكثر من 98 ألف موظف. وتأسست الشركة في عام 1924 في مدينة أوساكا، وهي الشركة المصنعة الوحيدة في العالم التي تقوم بتطوير وتصنيع معدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد، إلى جانب الضواغط والمبردات داخل مصانعها. كما تم تصنيفها ضمن أفضل 100 شركة مبتكرة في العالم من قبل كلاريفيت (المملكة المتحدة) وليكسيس نيكسيس (الولايات المتحدة الأمريكية)، وذلك تقديراً لجهودها الريادية في مجالات أبحاث التكنولوجيا وبراءات اختراع حقوق الملكية الفكرية. وأعلنت الشركة تسجيل نتائج مبيعات قياسية بقيمة 4395.3 مليار ين (28 مليار يورو) في السنة المالية 2023 (1 أبريل 2023 - 31 مارس 2024).

وتلتزم دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا بتوفير خدمات ما بعد البيع لمجموعة متكاملة من معدّات وأنظمة تكييف الهواء التي تقدمها في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشكلٍ عام.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.daikinmea.com

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