رعاية الفعالية تأتي في إطار سعي العلامة لتمكين المندوبين الشباب وتعزيز وعيهم بدور كفاءة الطاقة في تحقيق الأهداف المناخية على مستوى العالم

كشفت دانفوس، المجموعة الهندسية الدنماركية، عن رعايتها ومشاركتها في قمة الطاقة الطلابية، المنصة المحورية لتشجيع الحوار بين الشباب في مجال حلول الطاقة المستدامة، والتي تنطلق في جامعة نيويورك في واشنطن العاصمة ومدينة إكسبو دبي بالتزامن مع مؤتمر الأطراف (كوب 28).

واستضافت دانفوس في ثاني أيام القمة ورشة عمل تحت عنوان "كفاءة الطاقة من أجل غدٍ أكثر صداقة للبيئة"، حيث تطرق السيد زياد البواليز، الرئيس الإقليمي لشركة دانفوس في تركيا والشرق الأوسط وأفريقيا، إلى الدور المحوري لكفاءة الطاقة في الوصول إلى الأهداف المناخية المنصوص عليها في اتفاقية باريس للمناخ.

وحظي المندوبون الشباب خلال الجلسة بفرصة الاستفادة من برنامج تدريب لدى دانفوس، حيث استطاعوا اكتساب المعرفة العملية حول أهمية تكنولوجيا كفاءة الطاقة ودور الحلول المبتكرة في تسريع رحلة التحول الأخضر.

وسلّط البواليز الضوء على أهمية التفاعل مع جيل الشباب حول القضايا المناخية، وقال تعليقاً على هذا الموضوع: "تمثل كفاءة الطاقة إحدى أهم العوامل لتحقيق الأهداف المناخية، فهي أهم إجراء يمكن اتخاذه على مستوى العالم للحد من الطلب على الطاقة. وفي إطار مساعينا لمواجهة التحديات المستقبلية، لا بد لنا من تمكين العقول اليافعة وإلهامها، وبالتالي يسرنا الترحيب بالمبادرات البارزة مثل الطاقة الطلابية. ونهدف من خلال مشاركتنا في القمة إلى غرس حس المسؤولية والرغبة بإحداث التغيير الإيجابي لدى شبابنا، لنعمل معاً نحو تحقيق مستقبل مستدام".

ومن جانبٍ آخر، أشار تقرير كفاءة الطاقة 2023، الصادر هذا الأسبوع عن الوكالة الدولية للطاقة، إلى أن التقدم المُحرز في مجال كفاءة الطاقة لا يزال غير كافٍ. ويكشف التقرير عن تباطؤ التحسينات العالمية في مجال كثافة الطاقة، وهو المؤشر الرئيسي لدى الوكالة لقياس كفاءة الطاقة. وبدورها، تدعو دانفوس الحكومات خلال مؤتمر كوب 28 للالتزام بمضاعفة التحسينات في كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، بما يضمن الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية.

واستعرض ممثلو دانفوس خلال ورشة العمل دور الشركة في توفير تقنيات كفاءة الطاقة اللازمة لمواجهة التغير المناخي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وسائر أنحاء العالم، وكشفوا عن باقة من الحلول الرئيسية التي تدعم جهود إزالة الكربون في المنطقة.

وتسهم التقنيات والحلول التي تطرحها دانفوس في السوق، في تعزيز إمكانات الشركة الهائلة لتحقيق الأهداف المناخية على المستويين العالمي والإقليمي. وتركز دانفوس بشكل رئيسي على التحول إلى الشريك المفضل للعملاء في مجال إزالة الكربون، كما تلتزم في إزالة الكربون من عملياتها العالمية كلياً بحلول عام 2030.

وقدمت الفعالية فرصةً فريدة للمندوبين الشباب للتواصل مباشرة مع خبراء دانفوس من مختلف المجالات، والاطلاع على دور الشركة في تحقيق الأهداف المناخية المنصوص عليها في اتفاقية باريس.

كما دعت دانفوس المشاركين للتعرف على دانفوس ليرنينج، منصتها التعليمية الإلكترونية المجانية. وشجّعت المشاركين الشباب على اختيار أي دورة تدريبية يرغبون بها ومشاركة أهم الدروس المستفادة منها، مع حصول المشاركة الأكثر ابتكاراً على فرصة دخول برنامج تدريب داخلي لدى دانفوس.

ومن ناحيته، قال بنيامين سترزيليكي، الرئيس المشارك لقمة الطاقة الطلابية: "تُعد القمة منصة محورية لتعزيز دور المتخصصين الشباب من جميع أنحاء العالم في إعادة رسم ملامح المستقبل. ويسرنا التعاون مع قادة القطاع، مثل دانفوس، لتصميم برامجنا وأنشطتنا".

وتشكل دانفوس مزوداً رائداً لحلول التحول الأخضر، كما تستثمر في مجال التبادل المعرفي من خلال إصدار الأوراق البحثية المعمقة بشكل منتظم، لتكون بمثابة خارطة طريق نحو إزالة الكربون من قطاعات أو فئات أعمال محددة. وصدر أحدث تقاريرها منذ أسبوعين تحت عنوان ""كفاءة استهلاك الطاقة 2.0: هندسة نظام الطاقة المستقبلي" "، والذي يطرح تصوراً لأكثر الطرق الفعالة من حيث التكلفة لبناء نظام الطاقة المستقبلي.

وتؤكد دانفوس التزامها بتعزيز التعاون مع الجيل المقبل، مشيدةً بدورهم الرئيسي في رسم الملامح المستدامة للعالم. كما تشجع الشركة على مواصلة الحوارات والمبادرات التي تعزز دور كفاءة الطاقة في الحد من التغير المناخي.

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لمحة حول شركة دانفوس إيه إس:

تتميز دانفوس بتصميم حلول رائدة لزيادة إنتاجية الآلات والحد من الانبعاثات الكربونية وترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز التحول نحو الطاقة الكهربائية، وتُستخدم في مجالات عديدة تشمل التبريد وتكييف الهواء والتدفئة وتحويل الطاقة والتحكم بالمحركات والآلات الصناعية والسيارات والتطبيقات البحرية والمعدات المستخدمة على الطرقات السريعة وخارجها. كما تمتلك الشركة محفظة متقدمة من حلول الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فضلاً عن شبكة من البنية التحتية لتوفير الطاقة للمناطق في العديد من المدن. واستهلت دانفوس رحلتها في الابتكارات الهندسية منذ عام 1933 حيث تندرج ضمن الشركات والمؤسسات العائلية وتدير فريقاً يضم أكثر من 42 ألف موظف يقدمون خدمات الشركة للعملاء في أكثر من 100 دولة، إلى جانب امتلاكها 95 مصنعاً في مختلف أنحاء العالم.

www.danfoss.com

لمحة حول قمة الطاقة الطلابية

الطاقة الطلابية هي منظمة عالمية يقودها الشباب وتهدف إلى تمكين الجيل القادم من القادة. وتعمل المنظمة مع شبكة من 50 ألف شاب وشابة من أكثر من 120 دولة، للارتقاء بالمعرفة والمهارات والشبكات التي يحتاجونها لإحداث التغيير في مجال الطاقة. وتتعاون الطاقة الطلابية مع الحكومات والشركات والمنظمات لتسهيل المشاركة الهادفة للشباب، وحشد الموارد لدعم حلول الطاقة التي يقودها جيل الشباب.

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