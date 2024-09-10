استضافَ معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات"، مجموعة من المرشدين السياحيين من هيئة البحرين للثقافة والآثار، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز معارفهم بتاريخ البحرين في مجال استخراج وتجارة اللؤلؤ كأحد السمات السياحية البارزة في البلاد، وبما يتماشى مع استراتيجية "دانات" الهادفة إلى رفع الوعي حول دور البحرين في قطاع اللؤلؤ الطبيعي، وريادتها في هذا المجال على المستوى العالمي.

وفي إطار الزيارة، تمّ تزويد المرشدين السياحيين بمعلومات حول تاريخ وثقافة اللؤلؤ البحرين، والتي تعد جزءاً أساسياً من التراث الوطني البحريني، حيث استفادَ المرشدون من محاضرة قيّمة قدمها خبراء المعهد، تناولت جوانب مختلفة من صناعة اللؤلؤ، بدءاً من طرق استخراجه التقليدية وصولاً إلى أهميته الاقتصادية والتجارية على مرّ العصور.

كما تعرّف المرشدون على مختبر المعهد الأول من نوعهِ على مستوى العالم، وما يحتويه من أحدث أجهزة الفحص والتقييم المتقدمة، مما ساهمَ في تعميق فهمهم لهذه الثروة الطبيعية، بالإضافة إلى اطلاعهم على الشهادات المعتمدة التي يقدّمها في مجال فحص المجوهرات والأحجار الكريمة، والدورات التعليمية الموجهة للراغبين في التخصص بمجال تقييم الأحجار الكريمة.

وبهذهِ المناسبة صرّحت السيدة نورة جمشير، الرئيس التنفيذي لـِ دانات: "يسعدُنا في معهد دانات استضافة المرشدين السياحيين البحرينيين، وذلك من منطلق حرصنا على تمكين الكوادر الوطنية من المعرفة اللازمة لتسليط الضوء على أهمية قطاع اللؤلؤ في البحرين كجزء أصيل من هويتنا، كما أننا ملتزمون في الحفاظ على التراث البحريني ونشره، ونعتبر أن المرشدين السياحيين هم سُفراء لهذا التراث، ونأمل أن يساهم تكامل الجهود مع هيئة البحرين للثقافة والآثار في تعزيز السياحة الثقافية في المملكة."

وأضافت السيدة جمشير: "تتمتع البحرين بتراث غني في صناعة اللؤلؤ، وقد لعبت هذه الصناعة دورًا هامًا في اقتصاد البلاد لعدة قرون، لذلك نسعى باستمرار لتعزيز قدرتها على المنافسة في السوق العالمية، ونتطلع إلى مواصلة القيام بدورنا المحوري في هذا المسعى لخدمة القطاع على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية."

نبذة عن دانات:

تأسس معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة (دانات) في عام 2017، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث تم تأسيسه كشركة بحرينية مملوكة بالكامل لشركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، وصندوق الثروة السيادية للمملكة.

تتمثل رؤية (دانات) في تعزيز مكانته كأفضل المعاهد والمختبرات في العالم لخدمات فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة والتأكد من طبيعة تكوينهم، بالإضافة للبحث العلمي، ويعمل المختبر وفقاً لأفضل المعايير العالمية في المجال، حتى أنه أصبح نموذجاً ومرجعاً للمعنيين بهذه الصناعة حول العالم.

ويعمل المختبر على ضمان وحماية وتعزيز ثقة التاجر والمستهلك باللؤلؤ والأحجار الكريمة والمجوهرات، ويقدم خدمات عدة منها فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة وإصدار الشهادات ذات المعايير العالمية ومن بينها شهادة فحص الأحجار الكريمة، وشهادة فحص الألماس، وشهادة البطاقة، وتقارير مرموقة ومعتمدة، فضلاً عن تقديمه دورات تدريبية وتوعوية.

وقد عزّز المعهد من سمعة المملكة ومكانتها كإحدى أهم دول العالم في مجال استخراج وتجارة اللؤلؤ الممتد على مدى أكثر من أربعة آلاف عام وحتى الآن، كما يلعب دورا حيويا في ضمان وحماية وتعزيز الثقة العامة في اللآلئ والأحجار الكريمة والمجوهرات من خلال الحفاظ على أعلى معايير الصناعة والمعرفة العلمية والأخلاقيات المهنية.

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