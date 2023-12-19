استكملت بنجاح أعمال الحفر والبنية التحتية لـ كافالي تاور

الأعمال في البنية الفوقية جارية على قدم وساق في المشروع الذي من المتوقع أن يُشكل معلماً مرموقاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت داماك، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري الفاخر والتي تتخذ من مدينة دبي مقراً لها، عن تَقدّم أعمال البناء وفقاً للخطة المعتمدة في أول برج يحمل علامة "كافالي" التجارية في العالم.

وبدأت أعمال الحفر للبرج المكون من 71 طابقاً في شهر يناير 2023، إذ أُحرز تقدّم سريع في أعمال البنية التحتية بحلول شهر أبريل 2023. وبدأ العمل في أعمال البنية الفوقية للبرج الواقع في دبي مارينا في شهر أغسطس 2023، إذ سيوفّر للمقيمين إطلالات لا مثيل لها على البحر والأفق من أحواض السباحة الخاصة في المشورع، بالإضافة إلى المرافق المتنوعة مثل المسبح الشاطئي المستوحى من "ماليبو باي" وسط الحدائق.

كما قدمت داماك تحديثاً إضافياً حول أعمال البناء؛ إذ أفادت بأن أعمال البنية الفوقية جارية على قدم وساق، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية في شهر يونيو من العام 2024 القادم.

وبهذه المناسبة، قال محمد طحاينة، المدير العام للمشاريع في شركة داماك العقارية: "سعيدون بالتقدّم الملحوظ في أعمال بناء كافالي تاور والذي يتماشى تماماً مع خطّتنا االزمنية للمشروع. إن العمل الدؤوب الذي أسهم في تحقيق هذا الإنجاز المهم، بدأً من مرحلة البناء وصولاً إلى مرحلة التصميم، هو شهادة على التزامنا بتقديم أيقونة جديدة ستشكل إضافة قيمة إلى أفق دبي".

ويُعد كافالي تاور عالمي المستوى، الأوّل من نوعه على مستوى العالم، إذ يضم تصميمات داخلية من دار الأزياء الإيطالية الأسطورية. ويقع كافالي تاور في منطقة دبي مارينا بجانب الشاطئ، ويَعِد المقيمين بنمط حياة استثنائي لا يُضاهى.



ويأتي تحديث أعمال البناء في كافالي تاور بعد فترة وجيزة من إعلان شركة داماك العقارية عن إطلاق مجمّع يوتوبيا الحصري للغاية داخل مجتمع داماك هيلز. وتُعد هذه الفلل الفريدة من نوعها إضافة نوعية إلى محفظة الشركة المتنامية من الوحدات السكنية الرائدة وأسلوب الحياة الفاخرة، إذ تشمل على سبيل المثال: برجي صفا 1 وصفا 2 بالتعاون مع دار المجوهرات السويسرية دي غريسوغونو؛ وداماك تاور ناين إلمز لندن والذي يحمل توقيع دار الأزياء الشهيرة "فيرساتشي هوم"؛ وداماك كازا؛ وداماك كورال ريف وفولتا وغيرها.

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نبذة عن داماك

تتبوأ "داماك العقارية" و"داماك إنترناشونال" مكانةً مرموقة في سوق العقارات الفاخرة في الشرق الأوسط منذ عام 2002، حيث تمكنتا خلال تلك السنوات، من تطوير مشاريع عقارية سكنية وتجارية وأخرى مخصصة للأنشطة الترفيهية وفق أفضل المعايير العالمية. بفضل هذا النجاح، وسعت داماك أعمالها في الشرق الأوسط، لتمتد مشاريعها إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والأردن، ولبنان، والعراق، والمالديف، وكندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

منذ ذلك الحين، تمكنت داماك من تسليم نحو 46,000 وحدة سكنية. كما عززت من مكانتها في قطاع العقارات الفاخرة، من خلال الدخول في شراكات مع بعض العلامات التجارية الأكثر شهرةً على مستوى العالم في مجال الموضة والأزياء، لتقدم بذلك مفاهيم جديدة عن نمط المعيشة الفاخر. تضمنت هذه الشراكات منازل فاخرة بالتعاون مع فيرساتشي، و كافالي، وجست كافالي، وزهير مراد، ودي جريسوغونو، وروتانا وفنادق ومنتجعات باراماونت ومجموعة فنادق راديسون. ضمن رؤية ثابتة وزخم قوي، تعمل داماك العقارية وداماك إنترناشونال على بناء الجيل القادم من نمط الحياة الفاخر في الشرق الأوسط.