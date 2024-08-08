تأتي هذه الخطوة بعد إعلان داماك في شهر يونيو الماضي عن استثمارها في قطاع الذكاء الاصطناعي عبر شركات أنثروبيك وxAI وميسترال

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت داماك كابيتال، الذراع الاستثمارية لمجموعة داماك، عن تحقيقها عوائد استثمارية مرتفعة من خلال استثماراتها في شركتي "سبيس إكس" (SpaceX) وسترايب (Stripe) العالميتين.

بدأت داماك اهتمامها في مجال الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والفضاء منذ جائحة كوفيد 19، وتأتي هذه الخطوة لتعزز من مكانتها في قطاع الاستثمار العالمي من خلال التكنولوجيا والابتكار، اللذان يشهدان نمو غير مسبوق.

تعدّ شركة سبيس إكس “SpaceX” التي أسسها إيلون ماسك، أهم شركة متخصصة في استكشاف الفضاء والتكنولوجيا، حيث أحدثت تجاربها وابتكارتها ثورة في مجال السفر إلى الفضاء والاتصال. بينما تشتهر سترايب “Stripe” بأنها توفر حلول مبتكرة في أساليب الدفع عبر الانترنت، وتقدم خدمات متطورة تسهل من إتمام المعاملات المالية الإلكترونية حول العالم.

يأتي ذلك بعد أن كانت داماك كابيتال قد أعلنت مؤخراً عن استثمارات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، تضمنت استثمارات بقيمة 50 مليون دولار في الشركة الأمريكية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي أنثروبيك (Anthropic)، لتكون أحد أبرز المستثمرين الرئيسيين الذين اشتروا من بورصة العملات المشفرة "إف تي إكس". إلى جانب ذلك، استثمرت داماك في شركتي "xAI" الأمريكية الناشئة التي أسسها إيلون ماسك، وشركة ميسترال (Mistral) المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والتي تتخذ من فرنسا مقراً لها، وتعد واحدة من أفضل النظم والبرامج الأوروبية "مفتوحة المصدر".

في هذه المناسبة، قال حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة داماك: "تشكل هذه الاستثمارات الاستراتيجية خطوة كبيرة في مسيرة داماك كابيتال، وتتماشى مع خططنا الرامية إلى توسيع قاعدة الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والابتكار، اللذان يشهدان نمواً كبيراً على الصعيد العالمي. إن الاستثمار في ’سبيس إكس‘ و’سترايب‘ يعزز من تنويع محفظتنا الاستثمارية، ويجسد تطلعاتنا نحو إحداث تغييرات كبيرة على الخارطة العالمية".

ويتماشى استثمار داماك كابيتال في سبيس إكس مع استراتيجيتها الهادفة إلى دعم المشاريع الرائدة التي تحدث ثورة حقيقية في مختلف الصناعات والقطاعات. ومن خلال مشاريع مبتكرة مثل "ستارشيب" و"ستارلينك"، تهدف سبيس إكس إلى جعل الوصول إلى الفضاء أكثر واقعية وعملانية، وتوفير تغطية عالمية لشبكة الإنترنت من الفضاء، مما يسهم بشكلٍ مباشر في التقدم التكنولوجي والتنمية الاقتصادية على مستوى العالم.

ومنذ عام 2015، بلغ حجم استثمار رأس المال الخاص في قطاع الفضاء نحو 47 مليار دولار أمريكي، بمعدل نمو سنوي وصل إلى 21%. ومن المتوقع أن تصل قيمة الاستثمار في هذا القطاع إلى ما يقارب 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2035، وهذا ما أكدته دراسة جديدة صادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع شركة ماكينزي للأبحاث بعنوان: "الفضاء: فرصة تحقيق نمو اقتصادي عالمي بقيمة 1.8 تريليون دولار"، حيث أشار التقرير إلى أهم النقاط التي سترسم ملامح قطاع الفضاء، وستطور مختلف الصناعات والقطاعات خلال العقد المقبل.

من خلال استثمار داماك كابيتال في شركة سترايب، فإنها تدعم تطور حلول "التكنولوجية المالية"، كما تعزز من فرص نمو التجارة الإلكترونية، وهو ما ينعكس بشكلٍ إيجابي على النمو الاقتصادي العالمي.

تركز استراتيجية داماك كابيتال أيضاً على رؤية واضحة تهدف إلى دعم الشركات الرائدة ذات النمو المرتفع، والتي تستهدف الابتكار ضمن قطاع محدد.

نبذة عن مجموعة داماك

تضم مجموعة داماك التي يمتلكها ويديرها رجل الأعمال الإماراتي حسين سجواني، استثمارات بمليارات الدولارات، تتوزع على سبعة قطاعات رئيسية هي: العقارات، وأسواق رأس المال، والفنادق والمنتجعات، والتصنيع، والمطاعم، والأزياء الراقية، ومراكز البيانات.

وتعد داماك العقارية، الشركة الرائدة في قطاع التطوير العقاري الفاخر في الشرق الأوسط، إحدى أبرز شركات المجموعة، بالإضافة إلى دار الأزياء الإيطالية "روبرتو كافالي"، وعلامة المجوهرات السويسرية الفاخرة "دي جريسوغونو"، كما تمتلك داماك برج "داماك تاورز ناين إلمز" المكون من 50 طابقاً في لندن، وهي بصدد تطوير منتجع فاخر في جز المالديف.

وفي قطاع مراكز البيانات، تعمل داماك على بناء مراكز بيانات في عدد من دول العالم، والتي تهدف من خلالها إلى تطوير البنى التحتية الرقمية وتوفير أفضل حلول التكنولوجيا المتقدمة.

واليوم، تمتد بصمة داماك العالمية إلى أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، مع مواصلة خططها نحو تنويع محفظتها الاستثمارية في عدد من القطاعات الرئيسية.

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