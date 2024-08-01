يعتبر "داماك هاربر لايتس" أول مشروع للشركة في مدينة دبي الملاحية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة داماك العقارية عن منح "شركة العمارة الحديثة للمقاولات" (MBCC)، عقد أعمال البناء والإنشاءات الرئيسية لمشروع "داماك هاربر لايتس"، الذي يتألف من برج سكني مكون من 52 طابقاً ويضم 294 وحدة سكنية.

في هذه المناسبة، قال محمد الطحاينة، المدير العام للمشاريع في داماك: "هذا التعاون مع شركة العمارة الحديثة للمقاولات من شأنه أن يسرع من وتيرة إنجاز مشروع داماك هاربور لايتس، الذي يعد إضافية حقيقية إلى محفظتنا العقارية المتنوعة. لدينا ثقة كبيرة بأن هذا المشروع سيعزز من تجارب المعيشة الفاخرة التي نقدمها إلى عملائنا، وسيضع، عند اكتماله، معايير جديدة للفخامة في مدينة دبي الملاحية".

تمتلك شركة العمارة الحديثة للمقاولات سجلاً حافلاً في إنجاز عدد من المشاريع الكبيرة في دبي، والشارقة، وعجمان، ورأس الخيمة، ولبنان، مما أكسبها حضوراً قوياً في قطاع الإنشاءات، لتنال ثقة كبار المطورين العقاريين بما فيهم داماك.

بموجب هذا العقد، ستنفذ الشركة أعمال الإنشاءات الرئيسية للبرج ومواقف السيارات. في هذا الصدد، تم إنجاز مرحلة مهمة من مراحل بناء المشروع عبر الانتهاء من تجهيز الموقع وأعمال حفر العميقة، وعليه، ستكون المرحلة التالية هي التركيز على أعمال البنية التحتية السفلية للمشروع، مما يضع الأسس للانتقال إلى المراحل التالية من عملية بناء البرج.

هذا ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال البناء الرئيسية بحلول الربع الثاني من عام 2027، حيث يعكس هذا الجدول الزمني الثقة الممنوحة من داماك لشركة العمارة الحديثة للمقاولات، والتخطيط الدقيق للأعمال الذي يضمن تسليم مشروع داماك هاربور لايتس بأعلى معايير الجودة والفخامة.

وتماشياً مع التزام داماك بالابتكار والاستدامة، سيتضمن المشروع تقنيات بناء متقدمة، حيث سيتم استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لأول مرة في بناء الحمامات، حيث سيتم تركيبها في وحدات المشروع بعد بنائها، ليكون مشروع "داماك هاربر لايتس" أول مشروع سكني يتم فيه استخدام هذه التقنية في دبي ودولة الإمارات.

يقع المشروع الجديد بين ميناء راشد والأحواض الجافة العالمية، ويقدم خيارات متنوعة للسكن تضم شقق مكونة من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، مصممة بإتقان وأناقة لتعكس الحياة العصرية الفاخرة على الواجهة البحرية.

يتميز "داماك هاربر لايتس" بمجموعة من المرافق الحديثة المستوحاة من الكلمة اليونانية "كريسوجونوس"، التي تعني "مصنوع من الذهب"، حيث يدمج التصميم عناصر فريدة تجسد أعلى معايير الفخامة والرقي المرتبطة بالحياة البحرية.

مع تزايد الطلب في السوق العقاري وخصوصاً المشاريع التي تحمل توقيع العلامات التجارية، تواصل داماك ريادتها في تطوير المشاريع العقارية، حيث أطلقت خلال العامين الماضيين ما يقارب 15 برجاً سكنياً جديداً، بما يلبي حاجة السوق والمستثمرين الباحثين عن مساكن تجمع بين الفخامة والحياة العصرية مع عوائد استثمارية مرتفعة.

إلى جانب تطوير الأبراج، تعمل داماك العقارية أيضاً على تطوير المجتمعات السكنية، حيث يجري الآن تطوير مشروع "داماك لاجونز"، وهو ثالث مجتمع سكني رئيسي للشركة في دبي، ومن المتوقع بدء تسليم الوحدات السكنية فيه خلال هذا العام.

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