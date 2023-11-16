دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت داماك عن إطلاق جولة جولف ليلية مميزة في نادي ترمب الدولي للجولف الشهير في دبي، بالتزامن مع حلول فصل الشتاء، لتوفر لعشاق هذه الرياضة تجربة متكاملة في أجواءٍ مثالية.

بموقعه المميز في مجتمع داماك هيلز، يضيف نادي ترمب الدولي للجولف المكون من 18 حفرة والذي يحمل تصميم جيل هانس، المصمم الشهير لأبرز ملاعب الجولف في العالم، هذه التجربة ليتيح لعشاق الجولف ممارسة رياضتهم المفضلة حتى وقتٍ متأخر من المساء.

شهد الحدث الافتتاحي، الذي حضره مجموعة من عشاق هذه الرياضة الأنيقة، إزاحة الستار رسمياً عن الجولة الليلية، التي تسعى داماك من خلالها إلى إثراء مجتمع الجولف في دبي عبر توفير أفضل المرافق الرياضية الفاخرة التي تتماشى مع أبرز المعايير العالمية.

منذ افتتاحه عام 2017، نال نادي ترمب الدولي للجولف العديد من الجوائز المرموقة، حيث فاز بجائزة "نمط الحياة الفاخرة" في دبي مرتين لأفضل ملعب جولف فاخر في المدينة، كما حصد جائزة تشمل الجوائز البارزة "أفضل ملعب PAR 3 في العالم" لعام 2021، وأفضل ملعب جولف في دولة الإمارات لعام 2022 في حفل توزيع "جوائز الجولف العالمية".

احتفالاً بهذه المناسبة، استضاف النادي حفل عشاء حصري، رحب فيه بعشاق الجولف والشركاء الرئيسيين، وتم تسليط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها داماك ونادي ترمب الدولي للجولف، لتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لممارسة هذه الرياضة، وليكون بذلك أول نادي يحمل علامة ترمب يتيح ممارسة الجولف ليلاً.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم نادي ترمب طيف واسع من المأكولات الإيطالية الأصيلة في مطعم (PRATO)، كما يتيح للاعبين والزبائن الاستمتاع بأشهى النكهات العالمية في )71 (Sports Bar مع بث مباشر لمختلف البطولات الرياضية على شاشة عرض ضخمة، فضلاً عن تجربة تناول الطعام في أجواءٍ عائلية في Caddy Shack)).

بالإضافة إلى الجولف وتناول الطعام، يضم النادي حوض سباحة إنفينيتي مع إطلالات خلابة على المسطحات الخضراء، ومركزاً للياقة البدنية مجهز بأفضل التجهيزات الحديثة، ومتجر (Pro Shop) يوفر أحدث معدات الجولف وكافة التجهيزات الأخرى المرتبطة بهذه الرياضة.

هذا ويقدم داماك هيلز، المجتمع المحيط بملعب الجولف الواسع، أفضل تجارب المعيشة الفاخرة، بما في ذلك فلل "جولف جرينز" التي تم طرحها مؤخراً.

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نبذة عن داماك

تتبوأ "داماك العقارية" و"داماك إنترناشونال" مكانةً مرموقة في سوق العقارات الفاخرة في الشرق الأوسط منذ عام 2002، حيث تمكنتا خلال تلك السنوات، من تطوير مشاريع عقارية سكنية وتجارية وأخرى مخصصة للأنشطة الترفيهية وفق أفضل المعايير العالمية. بفضل هذا النجاح، وسعت داماك أعمالها في الشرق الأوسط، لتمتد مشاريعها إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والأردن، ولبنان، والعراق، والمالديف، وكندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

منذ ذلك الحين، تمكنت داماك من تسليم نحو 46,000 وحدة سكنية. كما عززت من مكانتها في قطاع العقارات الفاخرة، من خلال الدخول في شراكات مع بعض العلامات التجارية الأكثر شهرةً على مستوى العالم في مجال الموضة والأزياء، لتقدم بذلك مفاهيم جديدة عن نمط المعيشة الفاخر. تضمنت هذه الشراكات منازل فاخرة بالتعاون مع فيرساتشي، و كافالي، وجست كافالي، وزهير مراد، ودي جريسوغونو، وروتانا وفنادق ومنتجعات باراماونت ومجموعة فنادق راديسون. ضمن رؤية ثابتة وزخم قوي، تعمل داماك العقارية وداماك إنترناشونال على بناء الجيل القادم من نمط الحياة الفاخر في الشرق الأوسط.

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